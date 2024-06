Manolisz Sziopisz a Nemzeti Sportnak: Németország ennél jobb lesz!

Európa-bajnoki cím, futball nélkül – rikkantotta egy német újságíró, amikor belépett a mönchengladbachi Borussia-Park interjúzónájába, utalva arra, hogy a Görögország elleni pénteki Európa-bajnoki főpróbát megelőzően a hazai szurkolók kifeszítettek egy molinót, amellyel a tornagyőzelemmel kapcsolatos várakozásukat fejezték ki. Noha a Nationalelf Pascal Gross hajrában szerzett szépségdíjas góljával 2−1-re legyőzte a hazai rendezésű kontinensviadalt megelőző utolsó mérkőzésén a FIFA-világranglista 50. helyezettjét, júniusban mutatott játéka alapján elrugaszkodottnak tűnik a gondolat, hogy 1996 után ismét felérhet Európa csúcsára.

A helyi sajtómunkatársak leginkább arra voltak kíváncsiak, hogyan látják a német labdarúgók saját játékukat, s miért voltak olyan haloványak az Eb-re ki sem jutó gyakorlópartnerrel szemben – a görögök többet lőttek kapura, mint ők, sokkal veszélyesebb és gördülékenyebb akciókat vezettek, az első negyvenöt percben három gólt is szerezhettek volna.

„Az olyan félidő, mint amilyen az első volt, hozzátartozik a futballhoz, ez nem feltétlenül változtat az összképen – mondta az RTL-nek Toni Kroos, aki ezúttal nem brillírozott. – Éreztük, hogy nem vagyunk olyan jók, mint amilyennek márciusban beállítottak minket, de nem is voltunk olyan rosszak, mint korábban. Az első félidőben túl könnyen adtuk el a labdát, támadásépítés közben elöl is. Belefutottunk két-három ellentámadásba, amelyeknél rosszul védekeztünk. A szünet után azonban jobb formát mutattunk, uraltuk a mérkőzést, kicsivel koncentráltabbak voltunk és ritkábban adtuk el a labdát – máris jobban nézett ki a futballunk.”

Valóban, az első félidő pocsék teljesítménye után a második játékrészé jobbnak tűnt, ám az átütőerő ekkor is hiányzott, statikusság jellemezte a társaságot, beszédes, hogy két egyéni villanás révén szerezte góljait.

„Nem vettük félvállról a meccset, de ez nem történhet meg velünk még egyszer – idézte a Sport1 Manuel Neuert, a válogatott 38 éves kapusát. – Ez volt a főpróba, Münchenben a nyitó mérkőzésen nem játszhatunk így! Az első félidőben a kicsit védekezőbb felfogású ellenféllel szemben nem volt folyamatos a játékunk. A görögök jobban is kijátszhatták volna az ellentámadásaikat, határozottabban kellett volna védekeznünk – az ukránok ellen ezzel nem volt gond. Elemeznünk kell a hibáinkat, beszélnünk kell róluk. Pozitívumként tudom megemlíteni, ahogyan a második félidőre váltottunk. Ígéretes gólszerzési lehetőségeket alakítottunk ki, birtokoltuk a labdát, látszott rajtunk, hogy mindenáron meg akarjuk nyerni a meccset.”

A Bayern München kiválósága elmondta, a kapott gól miatt magába száll, el kellett volna kapnia a róla kijövő labdát. Hibája után a Kicker arról ír, szürreális probléma ütötte fel a fejét a kapusok országában: a kapusgond. Péntek óta leginkább az foglalkoztatja a közvéleményt, vajon Julian Nagelsmann szövetségi kapitány továbbra is bízik-e Manuel Neuerban, vagy Marc-André ter Stegen kapja meg az Eb-n lehetőséget. Úgy tűnik azonban, a tréner kitart márciusi kijelentése mellett, amely szerint nála Neuer az első számú kapus, a mérkőzést követően ugyanis elmondta, nem hagyja, hogy bárki is vitát gerjesszen a témában, a görögök góljánál pedig nem csupán a kapus hibázott, akit amúgy is könnyű megtalálni egy-egy megingás után.