Julian Nagelsmann-nál jelenleg Kai Havertz a kezdőcsatár

Hogy mekkorát változott a németekért szorítók esélylatolgatással kapcsolatos álláspontja, jól példázza Matthias Sammer, az 1996-ban Európa-bajnokságot nyert német csapat védőjének nyilatkozata. A Süddeutschen Zeitungnak adott őszi interjúban úgy fogalmazott, hazája futballja padlóra került, ám legutóbbi nyilatkozatában az egykori 51-szeres válogatott már optimistán várja a nyári kontinensviadalt – még a tornagyőzelmet is elképzelhetőnek tartja: „Bizonyos helyzetekben ki kell mondani az igazat, hogy megértsük, mik és kik vagyunk a német futballban. Teljesen elvesztettük az identitásunkat, és csak taktikáról, mellékes dolgokról beszéltünk. A német labdarúgásban fordult a kocka: a Leverkusen az elmúlt hónapokban német erényekkel gazdagított totális futballt kínált, a Stuttgart is nagyszerűen játszott, valamint a Dortmund is rendkívüli tettet vitt véghez nemzetközi szinten. A válogatottnál az edző és a játékosok, valamint Rudi Völler szövetségi sportigazgató passzolnak egymáshoz. A csapatnak megvan a tengelye, a klasszisa és a speciális egyéniségei, ezért hiszem, hogy a néhány gyenge pont ellenére megnyerheti az Eb-t.”