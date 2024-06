Mutatjuk, hol nézheti az Eb meccseit kivetítőn a Várkert Bazártól Csíkszeredáig – Körkép

Készülnek tehát a drukkerek, készülnek a válogatottak és természetesen készülünk mi is. Budapesten az Eb alatt a Nemzeti Sport hivatalos szurkolói terasza valóban fantasztikus helyen, különleges hangulattal, ingyenes programokkal és csodálatos dunai panorámával a Várkert Bazárban várja az érdeklődőket a Várkapitányság, az Országos Széchényi Könyvtár, az Egészséges Nemzet Mindannyiunk Közös Ügye Alapítvány és kiadónk szervezésében. Az Eb mind az 51 mérkőzését az Öntőház udvar óriáskivetítőjén keresztül lehet megtekinteni. A találkozók előtt szakértő vendégeinkkel beszélgetnek munkatársaink arról, hogy az adott találkozón melyik csapat az esélyes, mely futballistákra kell figyelni. Kvízjáték is lesz minden alkalommal, a győztes egyéves digitális Nemzeti Sport-előfizetést nyer. Az NS standján meg lehet vásárolni a Nemzeti Sport-társasjátékát, az NS Eb-magazinját és a Dorkóval közösen készített Puskás-ruhakollekció darabjait.

FUTBALL ÉS KULTÚRA Minden idők focija címmel egyedülálló időszaki tárlat várja az érdeklődőket, szurkolókat szombattól. A részben a Várkert Bazár szabadterén, részben az Országos Széchényi Könyvtár dísztermében látható családbarát kiállítás vizuális dokumentumokon keresztül szemlélteti a futball, a kultúra és a történelem kapcsolódását. Az OSZK-ban a foci és a film metszéspontján kibontakozó történeteket idéznek meg az eredetiben látható plakátok, kéziratok és tárgyi emlékek, amelyek többek között Ottlik Gézához, Mándy Ivánhoz, Jékely Zoltánhoz, Tandori Dezsőhöz vagy éppen a Korda testvérekhez kapcsolódnak. Korabeli filmhíradók részletei villantják fel a legendás mérkőzéseket és játékosokat, interaktív módon lehet egykori újsághírek között böngészni, de látható lesz az a különleges bélyeg is, amely 1954-ben már előre elkészült, hogy az Aranycsapat vb-győzelmét hirdesse. A szurkolói teraszhoz, a Glorietthez vezető rámpán a magyar futball korai időszakának és a plakátművészet egyik hőskorának alkotásai kerülnek a jelen, a Nemzeti Sport fotósainak képei mellé. A Budavári Palota szintjén, a Főőrség és az Oroszlános udvar között pedig a labdarúgás népszerűvé válásának időszakát mutatják be a kiállított dokumentumok.

KLASSZIKUS MAGYAR FOCIFILMEK Három alkalommal, amikor szünet lesz az Eb-n, 20 órától a Szárazárok színpadon ingyenes szabadtéri vetítés keretében lehet filmet nézni. Június 28-án a Szépek és bolondok, július 3-án a Két félidő a pokolban, 4-én pedig a Régi idők focija látható a Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt.-nek köszönhetően.

CSAK EGÉSZSÉGESEN! Az Egészséges Nemzet Mindannyiunk Közös Ügye Alapítvány számos, fizikai aktivitásra ösztönző eseményt szervez a meccsnapokon vasárnaptól az OSZK épülete előtt, az Oroszlános udvarban 10 és 12 óra, valamint szombattól a Várkert Bazár Öntőház udvarán 17 és 19.45 óra között.

Vidéken is készülnek

Nemcsak a fővárosban, hanem a nagyobb vidéki városokban is nagyon készülnek már az Eb-re – a szurkolókat jellemzően óriáskivetítők, ital- és ételakciót valamint különböző, a város aktuális rendezvényeihez is igazodó programok fogadják majd a szurkolókat. Debrecen nem lenne Debrecen, ha nem lenne lehetőség szinte valamennyi kocsmában, étteremben megtekinteni az összecsapásokat. Várhatóan az egyik leginkább vonzó hely lesz majd a Roncsbár nevű vendéglátóegység, ahol a teraszon is várnak mindenkit, de a nagyerdei víztoronynál is felállítanak egy teljes HD-minőségű ledfalat, ezzel fokozva az élményt.

Egerben főleg az utóbbi néhány évben lett nagy hagyománya a közös szurkolásoknak, nem úgy a nyári közösségi életnek – mondjuk néhány jóféle helyi bor kíséretében. A város legnépszerűbb sörözőiben, éttermeiben kivétel nélkül közvetítik majd az Eb-meccseket, s a Végvári Vitézek terén megnyíló szurkolói zónában óriási ledfalon lesz követhető az valamennyi összecsapás. Emellett fröccsterasz és csapolt sör, foodtruck, popcorn, nachos várja a vendégeket, akik igazi fesztiválhangulatban élvezhetik a tornát a belváros szívében, a vár szomszédságában. Hasonlóképp megnyitja kapuit a szurkolók előtt az Agria Park, ahol a díszkertben ugyancsak jóféle ételekkel és italokkal készülnek a szervezők, de a magyarok mérkőzéseinek napján lesz nyereményjáték is.

Az egri Végvári Vitézek terén mindig nagy siker a szurkolói zóna (Fotó: Szurkolói Zóna Eger/Facebook)

Esztergomban a Széchenyi téren is nagyon készülnek már: itt is óriási, 40 négyzetméteres ledfalon keresztül követhetik a szurkolók a kontinensviadal valamennyi találkozóját. A szervezők tájékoztatása szerint érdemes lesz felkeresni a szurkolói zónát, már csak azért is, mert a kényelemről babzsákok és sörpadok kihelyezésével gondoskodnak. És ha ez nem lenne elég: június 15-én 14 órától a korábbi magyar utánpótlás-válogatott, U20-as világbajnoki bronzérmes játékos Dudás Ádám, 19-én Priskin Tamás korábbi válogatott labdarúgó, valamint július 12-én este Rakonczay Gábor kétszeres Guinness-világrekorder és hatszoros óceánátkelő hajóssal is találkozhatnak majd az esztergomi meccsnézést választók.

Győrben az egykori víziszínpad helyén nyílik meg a város Eb-terasza, ahol több mint 600 szurkoló követheti majd az eseményeket, és a torna 51 mérkőzéséből 45-öt tekinthetnek meg az érdeklődők egy 28 négyzetméteres óriási kivetítő segítségével. Miskolcon a Vigadó teraszán is ledfalat állítanak fel, s a vizuális élményt teljessé téve a szurkoláshoz passzoló ételekkel, frissítő italokkal és sör akcióval várnak mindenkit. A szervezők a legkisebb korosztályra is gondoltak: őket gyereksarokkal várják, hogy a szülők teljesen átadhassák magukat a szurkolásnak erre a pár hétre.

Nyíregyházán a Rózsakert Szabadtéri Színpad hatalmas nézőtérré változik a magyar csapat meccsei idejére, míg Szegeden a Roosevelt téren található Bárka nevű hely lehet a szurkolók egyik legnépszerűbb törzshelye a torna alatt.

Székesfehérváron a Mercure Hotelnél is terasz nyílik az Eb idejére, de talán ennél is különlegesebb lehet a hangulat a Sóstói stadion mellett, ahol minden meccsnapon 14 órától várják a szurkolókat, akik a nappal is kiválóan látható, közel harminc négyzetméteres ledfalon tekinthetik meg a találkozókat. A rendezvény szabadtéri, ám nagyméretű ernyőkkel biztosítják a vendégek számára, hogy a – várhatóan nagyon napos és forró – időjárástól is viszonylagosan védve, de azért szabad ég alatt követhessék a tornát. A programok idején végig nyitva lesz az Aréna terasz, ahol streetfood ételekkel, csapolt sör és üdítő kínálattal várnak mindenkit, sőt, a magyar csapat meccsei előtt meglepetésprogramokat is ígérnek a szervezők.

Veszprémben az Acticity udvarán alakítanak ki szurkolói teraszt „a város ledfalával”, külön szem előtt tartva a gyermekbarát környezetet, de a Tesco üzletsorához is várják majd a szurkolókat.