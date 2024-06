Gianluigi Donnarumma: Nem akarunk elcsúszni a banánhéjon

Életveszélyes az első mérkőzés

– Különleges mérkőzésre készülhet: ez lesz a válogatott első meccse címvédőként, önnek pedig az első találkozója szövetségi kapitányként nagy tornán. Milyen érzésekkel várja a szombat estét?

– Nagyon izgalmas a helyzet. Jóllehet, életveszélyes az első mérkőzés, ami akár nyomasztólag is hathatna rám és a válogatottra, de nem engedem át magam ennek az érzésnek, és a csapat sem. Felemelő helyzetben vagyunk most, de egy pillanatra sem feledhetjük, hogy Sylvinho nagyszerűen állította össze Albánia keretét, egy sor olyan játékossal, akik jól ismerik a Serie A közegét, szóval oda kell figyelnünk. – Olaszország Eb-címvédőként lép pályára, de közben kihagyta a világbajnokságot, vagyis néha nagyon jó a válogatott, néha felismerhetetlenül rossz. Mire számít Németországban?

– Úgy érzem, az Eb-csapatunknak saját arculata van, és bízom abban, hogy sikeres lesz a szereplésünk. Persze nincs garancia a győzelemre, de a keretünkben mindenki azt érzi, hogy egy csapathoz tartozik, sőt, hatvanmillió olaszhoz. – Három vagy négy védővel áll fel a kezdőcsapata az albánok ellen?

– Mindkét felállásban eredményesek lehetünk, de a legfontosabb, hogy uraljuk a játékot, nekünk kell többet birtokolni a labdát. Ha már ötven százalék körüli a labdabirtoklás, máris mérlegelni kell az adott szituációt, és előre nagyon nehéz megmondani, miként alakul egy-egy kiegyenlítettnek ígérkező mérkőzés. A két felállás között talán annyi a különbség, hogy három védő mellett két csatárral tudunk játszani, de kérdés, hogy szükség van-e két ékre. – Korábban bírálta Gianluca Scamacca hozzáállását. Miként látja most a támadó helyzetét?

– Nagyon sokat fejlődött az elmúlt időszakban, gratuláltam is neki. Olyan csatár, akiben minden erény megvan, ami ehhez a poszthoz kell, és most már érti, ha tíz támadásunk van, akkor elképzelhető, hogy végül csak öt esetben jut el hozzá a labda, neki viszont mind a tíz felfutásnál jelen kell lennie. – Mi a helyzet a sérült Nicolo Barellával?

– Tegnap végigdolgozta az edzést. A végső döntés a csapatorvos hatásköre, ám most úgy tűnik, hogy inkább bevethető, mint hogy nem.