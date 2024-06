Didier Deschamps: Griezmann elmaradt a technikai tudásától

„Az eredmény csalódás. Ha az egész meccsre gondolunk, akkor egyes szakaszokban nem találtuk a labdát, ami nem jó. Túl sok volt a hely a védelmi vonalaink között és a második félidőben is játszhattunk volna jobban” – értékelt a mérkőzést követően az UEFA oldalának Ronald Koeman, a hollandok szövetségi kapitánya.

„Nem érezzük ezt győzelemnek. Győzni jöttünk. Nem volt olyan sok lehetőségünk, de szerintem a franciák elégedettek lehetnek az eredménnyel, ahogy mi is” – értékelt a holland edző, hozzátéve, hogy gyorsabban kell reagálniuk egyes szituációkban és több lehetőséget kell teremteniük. „Olyan csapat vagyunk, amelynek még fejlődnie kell.”

A hollandok a legutóbbi kilenc találkozójukból hét alkalommal nem kaptak gólt. Bart Verbruggen 21 évesen és 308 naposan a legfiatalabb kapus, aki nem kapott gólt Eb-meccsen. „Vegyesek az érzéseim. Természetesen csalódottak vagyunk, hogy nem nyertünk, másrészt nem kaptunk gólt és az egy pont is számít” – vélekedett a holland kapuvédő. „Azt hiszem, két védésem volt, a többi az egész csapat érdeme. Szilárdak voltunk. A mai nap arról szólt, hogy ha nem tudod megnyerni, akkor ne veszítsd el.”

Virgil van Dijk is kifejezte csalódottságát, de büszke csapatára, amely szerinte mindent beleadott, majd előretekintett az osztrákok elleni összecsapásra: „Mindannyian tudjuk, hogy az Ausztria elleni mérkőzés több okból is nehéz lesz. Magas lesz az intenzitás. Szóval most itt az ideje, hogy regenerálódjunk, aztán elemezzük a meccset, és megnézzük, hol tudunk nekik problémát okozni. Erre fogunk koncentrálni.”

Didier Deschamps, a francia válogatott szövetségi kapitánya csalódottan nyilatkozott. „Sajnos nem tudtunk a hálóba találni. Ez egy magas intenzitású mérkőzés volt, és elégedett voltam azzal, amit a fiaim ma este kihoztak magukból, még ha csalódott is voltam a kapu előtti hatékonyságunk hiánya miatt.”

A francia edző kiemelte, hogy elöl így is voltak pozitívumok. „Figyelembe kell venni az ellenfeleket, Ausztria és Hollandia is erős volt. De nyilvánvalóan ahhoz, hogy meccseket nyerjünk, gólokat kell lőnünk. Jobban aggódnék, ha nem teremtenénk lehetőségeket. Úgy gondoltam, Antoine Griezmann jobb volt, mint az első meccsen, de talán technikai téren kissé elmaradt a tempótól, amit nem szoktam meg tőle.”

Noha a vb-ezüstérmes franciáktól sokan jobb játékot vártak, a két találkozón nulla kapott gól jó előjel lehet. Mindössze másodszor hozták le a franciák kapott gól nélkül az Eb első két meccsét, legutóbb – 1984-ben – megnyerték a tornát.

„Jó mérkőzés volt, sok lehetőséget alakítottunk ki. Sajnos nem tudtuk őket gólra váltani, de örülünk, hogy 0–0-s döntetlennel távozhattunk. Sikerült egy kis nyomást gyakorolniuk ránk, azonban nem sikerült túlságosan megijeszteniük minket – vélekedett Kingsley Coman. – Szilárdak vagyunk, a két nyitómeccsen nem kaptunk gólt, úgyhogy így kell folytatnunk. Ha megtaláljuk a hatékonyságunkat és a ritmusunkat előrefelé, az még jobb lesz.”

Olivier Giroud így látta a találkozót: „Úgy gondolom, mi domináltunk abban az értelemben, hogy több lehetőséget alakítottunk ki. Kicsit csalódottak vagyunk, mert szerettük volna a három pontot. De a nap végén a döntetlen nem túl rossz. A sorsunk még mindig a saját kezünkben van.” A franciák támadója is kiemelte, hogy a hatékonyságon dolgozniuk kell és a szerencsével sem állnak jól.

EURÓPA-BAJNOKSÁG, NÉMETORSZÁG

CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ

D-CSOPORT

HOLLANDIA–FRANCIAORSZÁG 0–0

Lipcse, Red Bull Aréna, 38 531 néző. Vezette: Anthony Taylor (Gary Beswick, Adam Nunn) – angolok

HOLLANDIA: Verbruggen – Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Aké – Simons (Wijnaldum, 73.), Reijnders, Schouten (Veerman, 73.) – Frimpong (Geertruida, 73.), Depay (Weghorst, 79.), Gakpo. Szövetségi kapitány: Ronald Koeman

FRANCIAORSZÁG: Maignan – Koundé, Saliba, Upamecano, Th. Hernandez – O. Dembélé (K. Coman, 75.), Tchouaméni, Kanté, Rabiot – M. Thuram (Giroud, 75.), Griezmann. Szövetségi kapitány: Didier Deschamps

Sárga lap: Schouten (31.)

