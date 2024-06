A Dortmund U fekete-sárga csocsófigurái

Adolf Winkelmann „Repülő képek” című videóinstallációi tulajdonképpen három különböző projektből állnak össze a Dortmunder U-ban. Az előcsarnokban a „Ruhr-panorámák”, míg az épület belső, déli falán a „Függőleges kilenc ablak” alcímet viselő projekt látható, a leghíresebb és egyben leglátványosabb installáció pedig a tetőn, ez az úgynevezett „U-torony képóra”. Ez az a 625 négyzetméteren 1.7 millió LED-del működtetett művészeti installáció, amelyet a város legtöbb pontjáról is lehet látni, és amelyet a művész hetvenegy kis mozgófilmmel indított el. Tekintve, hogy Adolf Winkelmann 2010 óta folyamatosan fejleszti az installációt, mára csaknem kétszáz film pereg az U-torony képórájában, ugyanakkor, akadnak visszatérő motívumok. A legtöbbször a városi háztetőktől elválaszthatatlan galambok jelennek meg a kijelzőn: minden kerek órában, hétköznap postagalambok, vasár- és ünnepnapokon pedig fehér galambok. Szintén visszatérő momentum, hogy napnyugtakor az aznapi motívumokat pergetik le emlékeztetőül, és természetesen az év kiemelt napjai is saját kisfilmeket kapnak. A tetőtéri képóra mindennap reggel hattól éjfélig üzemel, és ugyan este a fénykibocsátás ereje kevésbé intenzív, mint nappal, a város áramköltségét így is mintegy százezer euróval terheli meg évente.