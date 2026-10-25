Érik a meglepetés? Vezet a Szpari a Puskás Akadémia otthonában

LABDARÚGÓ NB I

11. FORDULÓ

PUSKÁS AKADÉMIA FC–NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC 1–2 (1–1) – élőben az NSO-n!

Felcsút, Pancho Aréna, 15.30 (Tv: M4 Sport). Vezeti: Antal Péter (Bornemissza Norbert, Belicza Bence Péter)

PUSKÁS AKADÉMIA: Lehoczki – Farkas B., Orján, Harutjunjan, Nagy Zs. – Lukács D., Duarte (Okeke, 54.), Kern, Nissilä (Varga Zs., 54.) – Németh A., Dárdai P. Vezetőedző: Babó Levente

NYÍREGYHÁZA: Dala – Jovanov, Zikovic, Katona L., Antonov – Katona B., Kovács M., Ingolitsch (Hős, a szünetben) – Manner, Kvasina, Katona M. Vezetőedző: Bódog Tamás

Gólszerző: Dárdai P. (20.), ill. Manner (32.), Kvasina (53.)

A mérkőzés online, szöveges tudósítása itt olvasható!

♦ Még csak a 9. mérkőzésük jön a legfelső osztályban, a mérleg erősen a felcsútiak felé billen: 5 Puskás Akadémia-győzelem, 1 iksz és 2 nyíregyházi siker.

♦ 2024 augusztusától a PAFC sorozatban 4-szer legyőzte a nyírségieket, a legutóbbi 2 találkozójukon viszont képtelen volt nyerni ellenük (1 iksz, 1 vereség).

♦ A Szpari csupán 2015 májusában és idén márciusban tudott győzni ebben a párosításban, mindkétszer 2–1-re Felcsúton. A Pancho Arénában ezen kívül még 2-szer találkoztak, és azokon a mérkőzéseken hazai siker született. A 2025. augusztusi 3–2-es mérkőzésnek az volt az érdekessége, hogy a felcsútiak hálóját akkor a Nyíregyháza jelenlegi kapusa, Dala Martin őrizte, akinek az volt az egyetlen tétmeccse a PAFC színeiben.

♦ A szabolcsi piros-kékeknek tétmérkőzésen még egy sikerük volt a közelmúltban a Puskás Akadémia ellen: 2025 februárjában a Magyar Kupa nyolcaddöntőjében odahaza Ranko Jokics góljával 1–0-ra nyertek és kiejtették a dunántúliakat.

♦ A tabellát vezető Puskás Akadémia a legutóbbi 3 bajnokiját megnyerte – ez egyedül neki sikerült. Mivel már 7 győzelemnél jár, egy esetleges vereséggel is megőrzi éllovas pozícióját.

♦ A Szpari múlt héten otthon kapott ki az utolsó Honvédtól, ezzel már 6 bajnoki óta nyeretlen (2 iksz, 4 vereség). Bódog Tamás 12. helyre visszacsúszott együttese az egyetlen a mezőnyben, amely az előző 2 fordulóban nem gyűjtött pontot.

♦ A felcsúti csapat odahaza eddig felváltva győzött, illetve vesztett, a hazai mérlege 50 százalékos (2–0–2). Ha a sorminta folytatódik, most egy vereségnek kellene következnie.

♦ A Nyíregyháza idegenben mind az 5 bajnokiját elbukta, közben 4–15-ös gólkülönbséget hozott össze, ezzel utolsó előtti a vendégtabellán. Legutóbb előnyről 5–1-re maradt alul Zalaegerszegen.