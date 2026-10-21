Hazai versenyző, vadnyugati hangulat és Godzilla – különleges hétvégére készül az F1 Amerikában
Mint ismert, a 2026-os szabályok értelmében valamennyi csapatnak autónként két-két első szabadedzést kell biztosítania olyan pilóta számára, aki legfeljebb két Formula–1-es versenyen állt rajthoz. A mezőnyhöz az idén tizenegyedik istállóként csatlakozó Cadillac már három versenyhétvégén, a Circuit de Catalunyán, a Hungaroringen, valamint Monzában is lehetőséget adott amerikai tesztpilótájának, Colton Hertának, aki a soron következő Amerikai Nagydíjon hazai pályán is bemutatkozhat.
A korábban az IndyCarban versenyző, jelenleg azonban a Formula–2 mezőnyét erősítő pilóta Sergio Pérez autóját veheti át a pénteki nyitó tréningen. Herta ráadásul különleges flnyezésű géppel körözhet, a Cadillac ugyanis a cowboykultúrát és a vadnyugat világát idéző dizájnnal készül az austini hétvégére.
Nem az új alakulat az egyetlen, amely szakít a hagyományos festésével az előttünk álló hétvégén: a szintén hazai közönség előtt versenyző Haas, valamint a Mercedes és a Ferrari is változtat autói megjelenésén. Esteban Ocon és Oliver Bearman versenygépein Godzilla tér vissza az F1-be: a különleges fényezés a novemberben mozikba kerülő Godzilla Minus Zero című filmet népszerűsíti.
Az egyéni és a konstruktőri bajnokságot is vezető Mercedes autói eközben kékes árnyalatokat kapnak a hétvégére, míg a Ferrari a hírek szerint fehér elemekkel egészíti ki a festését. A maranellói csapat az új fényezést egyelőre nem leplezte le, azt azonban már megmutatta, milyen egyedi csapatruhát visel majd Charles Leclerc és Lewis Hamilton Texasban.
|47. AMERIKAI NAGYDÍJ
|OKTÓBER 23., PÉNTEK
|1. szabadedzés
|19.30–20.30
|2. szabadedzés
|23.00–00.00
|OKTÓBER 24., SZOMBAT
|3. szabadedzés
|19.30–20.30
|Időmérő
|23.00–00.00
|OKTÓBER 25., VASÁRNAP
|A verseny (56 kör, 308.405 km) rajtja
|21.00
|KÖVETKEZŐ VERSENYEK
|Mexikóvárosi Nagydíj, Mexikóváros
|november 1., 21.00
|Sao Pauló-i Nagydíj, Sao Paulo
|november 8., 18.00
|Las Vegas-i Nagydíj, Las Vegas
|november 21., 5.00