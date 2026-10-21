Hazai versenyző, vadnyugati hangulat és Godzilla – különleges hétvégére készül az F1 Amerikában

Mint ismert, a 2026-os szabályok értelmében valamennyi csapatnak autónként két-két első szabadedzést kell biztosítania olyan pilóta számára, aki legfeljebb két Formula–1-es versenyen állt rajthoz. A mezőnyhöz az idén tizenegyedik istállóként csatlakozó Cadillac már három versenyhétvégén, a Circuit de Catalunyán, a Hungaroringen, valamint Monzában is lehetőséget adott amerikai tesztpilótájának, Colton Hertának, aki a soron következő Amerikai Nagydíjon hazai pályán is bemutatkozhat.

A korábban az IndyCarban versenyző, jelenleg azonban a Formula–2 mezőnyét erősítő pilóta Sergio Pérez autóját veheti át a pénteki nyitó tréningen. Herta ráadásul különleges flnyezésű géppel körözhet, a Cadillac ugyanis a cowboykultúrát és a vadnyugat világát idéző dizájnnal készül az austini hétvégére.

Ain’t she a beauty? A closer look at our United States Grand Prix Livery 🦅 https://t.co/jIhUrCxnra — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) October 20, 2026

Nem az új alakulat az egyetlen, amely szakít a hagyományos festésével az előttünk álló hétvégén: a szintén hazai közönség előtt versenyző Haas, valamint a Mercedes és a Ferrari is változtat autói megjelenésén. Esteban Ocon és Oliver Bearman versenygépein Godzilla tér vissza az F1-be: a különleges fényezés a novemberben mozikba kerülő Godzilla Minus Zero című filmet népszerűsíti.

The King of Monsters returns 🐉 Our official US Grand Prix livery arrives ahead of the highly anticipated release of Godzilla Minus Zero, coming to cinemas across the United States on November 6 🇺🇸🏁 #HaasF1 #F1 #USGP https://t.co/VSk3ZX4932 — TGR Haas F1 Team (@HaasF1Team) October 19, 2026

Az egyéni és a konstruktőri bajnokságot is vezető Mercedes autói eközben kékes árnyalatokat kapnak a hétvégére, míg a Ferrari a hírek szerint fehér elemekkel egészíti ki a festését. A maranellói csapat az új fényezést egyelőre nem leplezte le, azt azonban már megmutatta, milyen egyedi csapatruhát visel majd Charles Leclerc és Lewis Hamilton Texasban.

https://t.co/LgX2ieEJGi — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) October 21, 2026

Austin packing list: our special suits ☑️ https://t.co/dyusvuwTx4 — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) October 20, 2026

47. AMERIKAI NAGYDÍJ OKTÓBER 23., PÉNTEK 1. szabadedzés 19.30–20.30 2. szabadedzés 23.00–00.00 OKTÓBER 24., SZOMBAT 3. szabadedzés 19.30–20.30 Időmérő 23.00–00.00 OKTÓBER 25., VASÁRNAP A verseny (56 kör, 308.405 km) rajtja 21.00 KÖVETKEZŐ VERSENYEK Mexikóvárosi Nagydíj, Mexikóváros november 1., 21.00 Sao Pauló-i Nagydíj, Sao Paulo november 8., 18.00 Las Vegas-i Nagydíj, Las Vegas november 21., 5.00



