Nemzeti Sportrádió

Hazai versenyző, vadnyugati hangulat és Godzilla – különleges hétvégére készül az F1 Amerikában

Horváth LiliánaHorváth Liliána
2026.10.21. 15:49
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A Haas autóján feltűnik Godzilla (Fotó: X/HaasF1Team)
Címkék
Haas F1 Amerikai Nagydíj Formula–1 Colton Herta Mercedes Ferrari Cadillac
A Cadillac amerikai tesztpilótája, Colton Herta hazai közönség előtt ülhet autóba a soron következő Amerikai Nagydíj első szabadedzésén. Az amerikai csapat különleges festéssel is készül az előttünk álló hétvégére, de Texasban a Haas, a Mercedes és a Ferrari is szakít a megszokott külsővel.

Mint ismert, a 2026-os szabályok értelmében valamennyi csapatnak autónként két-két első szabadedzést kell biztosítania olyan pilóta számára, aki legfeljebb két Formula–1-es versenyen állt rajthoz. A mezőnyhöz az idén tizenegyedik istállóként csatlakozó Cadillac már három versenyhétvégén, a Circuit de Catalunyán, a Hungaroringen, valamint Monzában is lehetőséget adott amerikai tesztpilótájának, Colton Hertának, aki a soron következő Amerikai Nagydíjon hazai pályán is bemutatkozhat.

A korábban az IndyCarban versenyző, jelenleg azonban a Formula–2 mezőnyét erősítő pilóta Sergio Pérez autóját veheti át a pénteki nyitó tréningen. Herta ráadásul különleges flnyezésű géppel körözhet, a Cadillac ugyanis a cowboykultúrát és a vadnyugat világát idéző dizájnnal készül az austini hétvégére.

Nem az új alakulat az egyetlen, amely szakít a hagyományos festésével az előttünk álló hétvégén: a szintén hazai közönség előtt versenyző Haas, valamint a Mercedes és a Ferrari is változtat autói megjelenésén. Esteban Ocon és Oliver Bearman versenygépein Godzilla tér vissza az F1-be: a különleges fényezés a novemberben mozikba kerülő Godzilla Minus Zero című filmet népszerűsíti.

Az egyéni és a konstruktőri bajnokságot is vezető Mercedes autói eközben kékes árnyalatokat kapnak a hétvégére, míg a Ferrari a hírek szerint fehér elemekkel egészíti ki a festését. A maranellói csapat az új fényezést egyelőre nem leplezte le, azt azonban már megmutatta, milyen egyedi csapatruhát visel majd Charles Leclerc és Lewis Hamilton Texasban.

47. AMERIKAI NAGYDÍJ
OKTÓBER 23., PÉNTEK
1. szabadedzés19.30–20.30
2. szabadedzés23.00–00.00
OKTÓBER 24., SZOMBAT
3. szabadedzés19.30–20.30
Időmérő23.00–00.00
OKTÓBER 25., VASÁRNAP
A verseny (56 kör, 308.405 km) rajtja21.00
KÖVETKEZŐ VERSENYEK
Mexikóvárosi Nagydíj, Mexikóvárosnovember 1., 21.00
Sao Pauló-i Nagydíj, Sao Paulonovember 8., 18.00
Las Vegas-i Nagydíj, Las Vegasnovember 21., 5.00


 

 

Haas F1 Amerikai Nagydíj Formula–1 Colton Herta Mercedes Ferrari Cadillac
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