Nemzeti Sportrádió

A Formula–1 visszatér Afrikába – hivatalos

Horváth LiliánaHorváth Liliána
2026.10.13. 11:45
null
A ruandai pálya látványterve (Fotó: F1 Press Office)
Címkék
F1 Afrikai Nagydíj Formula–1
A Formula–1 vezetősége kedd délelőtt hivatalosan is megerősítette, hogy a királykategória Ruandában tér vissza Afrikába.

A Formula–1 hosszú évek óta keresi annak a lehetőségét, hogy visszatérjen Afrikába azt követően, hogy legutóbb 1993-ban  Kyalami adott otthont a Dél-afrikai Nagydíjnak. A most bejelentett tíz évre szóló megállapodás értelmében a királykategória több mint 30 év szünet után tér vissza a kontinensre, miután Ruanda a következő évtized elején csatlakozik a versenynaptárhoz. A fővárostól, Kigalitól 40 kilométerre teljesen új versenypálya épül fel a következő években, így nem utcai, hanem állandó nyomvonal lesz. 

„A mai nap mérföldkő a Formula–1 történetében. Azzal, hogy Ruanda következő évtizedben csatlakozik a versenynaptárhoz, a sportágunk valamennyi lakott kontinensen versenyezni fog, így minden eddiginél közelebb kerül a világ különböző pontjain élő szurkolókhoz. Afrika mindig is része volt a Formula–1 jövőjének, és kezdettől fogva eltökéltek voltunk abban, hogy a megfelelő módon térjünk vissza: a megfelelő partnerrel, hosszú távú elköteleződéssel és világos elképzeléssel arról, hogy maradandó értéket teremtsünk” – hangsúlyozta a Formula–1 elnök-vezérigazgatója, Stefano Domenicali. 

„Ez sokkal többről szól, mint egy nagydíj megrendezéséről. Együtt tartós gazdasági és társadalmi előnyöket teremthetünk a turizmus, a beruházások és a helyi vállalkozások támogatása révén, biztosítva, hogy a rendezvény pozitív hatásait generációk múlva is érezzék. A szurkolók számára különösen izgalmas pillanat a mostani. Afrikában több mint száz millió F1-es rajongó él, és ez a szám folyamatosan, gyors ütemben nő. Az F1 izgalmát, energiáját és drámáját olyan emberek millióihoz visszük közelebb, akik már régóta várják, hogy a sportág visszatérjen a kontinensre. Már alig várjuk, hogy együtt írhassuk meg történetünk új, izgalmas fejezetét.”
 

 

F1 Afrikai Nagydíj Formula–1
Legfrissebb hírek

„Verstappen csúcsformában!” – a Szingapúri Nagydíj nemzetközi sajtóvisszhangja

F1
Tegnap, 11:14

Lehetséges? Kiszámoltuk, így lehet világbajnok Max Verstappen 2026-ban

F1
Tegnap, 10:50

Antonellit meglepte, hogy már Austinban bajnok lehet; Hamilton rosszul lett a szingapúri verseny után

F1
2026.10.11. 17:54

Verstappen megállíthatatlan volt – első győzelmét aratta Szingapúrban!

F1
2026.10.11. 16:00

A Ferrari bízik benne, hogy csapatként megállíthatja Verstappent Szingapúrban

F1
2026.10.10. 18:47

Verstappen 50. alkalommal pole-ban: egyelőre megállíthatatlan Szingapúrban

F1
2026.10.10. 16:30

Russell az élről dobta el a Mercedest; Verstappen nyert az esős szingapúri sprintversenyen

F1
2026.10.10. 12:30

Verstappen megtarthatja a pole pozíciót; az FIA súlyos hibát ismert el a sprintidőmérő után

F1
2026.10.09. 17:56