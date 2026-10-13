A Formula–1 visszatér Afrikába – hivatalos

A Formula–1 hosszú évek óta keresi annak a lehetőségét, hogy visszatérjen Afrikába azt követően, hogy legutóbb 1993-ban Kyalami adott otthont a Dél-afrikai Nagydíjnak. A most bejelentett tíz évre szóló megállapodás értelmében a királykategória több mint 30 év szünet után tér vissza a kontinensre, miután Ruanda a következő évtized elején csatlakozik a versenynaptárhoz. A fővárostól, Kigalitól 40 kilométerre teljesen új versenypálya épül fel a következő években, így nem utcai, hanem állandó nyomvonal lesz.

„A mai nap mérföldkő a Formula–1 történetében. Azzal, hogy Ruanda következő évtizedben csatlakozik a versenynaptárhoz, a sportágunk valamennyi lakott kontinensen versenyezni fog, így minden eddiginél közelebb kerül a világ különböző pontjain élő szurkolókhoz. Afrika mindig is része volt a Formula–1 jövőjének, és kezdettől fogva eltökéltek voltunk abban, hogy a megfelelő módon térjünk vissza: a megfelelő partnerrel, hosszú távú elköteleződéssel és világos elképzeléssel arról, hogy maradandó értéket teremtsünk” – hangsúlyozta a Formula–1 elnök-vezérigazgatója, Stefano Domenicali.

„Ez sokkal többről szól, mint egy nagydíj megrendezéséről. Együtt tartós gazdasági és társadalmi előnyöket teremthetünk a turizmus, a beruházások és a helyi vállalkozások támogatása révén, biztosítva, hogy a rendezvény pozitív hatásait generációk múlva is érezzék. A szurkolók számára különösen izgalmas pillanat a mostani. Afrikában több mint száz millió F1-es rajongó él, és ez a szám folyamatosan, gyors ütemben nő. Az F1 izgalmát, energiáját és drámáját olyan emberek millióihoz visszük közelebb, akik már régóta várják, hogy a sportág visszatérjen a kontinensre. Már alig várjuk, hogy együtt írhassuk meg történetünk új, izgalmas fejezetét.”

