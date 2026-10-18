Christian Horner teljes nyugalomban élne, ha nem térne vissza az F1-be

Az 52 éves Horner – aki 2005-től húsz éven át dolgozott a Red Bullnál – a Drive című új könyvének egyik bemutatóján igyekezett eloszlatni azokat a találgatásokat, miszerint a Ferrarihoz tartana. Azok után kapták fel az esetleges visszatérést, hogy az olasz istállót a Formula–1 legnagyobb márkájaként jellemezte.



„Azt mondtam, hogy a Ferrari körül különleges aura van, kiváltság ott dolgozni versenyzőként, mérnökként vagy bármilyen más szerepkörben. Rengeteg versenyző álma ez. De sosem mondtam, hogy ez lenne az én átkozott álmom! Mégis olyan hírek jelentek meg, hogy a Ferrari az én álommunkám” – fogalmazott Horner, akinek csapatfőnöki évei alatt a Red Bull nyolc egyéni és hat konstruktőri világbajnoki címet szerzett.



Hozzátette, sajnálja Fred Vasseurt, a Ferrari csapatfőnökét, mert a híresztelések miatt hirtelen hatalmas nyomás nehezedett rá.



Amikor szóba került a jövője, Horner megjegyezte: egyáltalán nem biztos, hogy visszatér az F1-be.



„Ami a legjobban izgat, az az, hogy vajon mi következik ezután. Őszintén: szólva fogalmam sincs – jegyezte meg Horner. – Ha lejárt az időm a Formula–1-ben, akkor is elmondhatom, hogy fantasztikus utazás volt, és egészen jól teljesítettem. Amennyiben adódik egy megfelelő lehetőség a visszatérésre, élni fogok vele. De teljesen békében vagyok azzal a gondolattal is, hogy ha nem így alakul, akkor nem kell visszatérnem.”

