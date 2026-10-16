Guzi Blanka a Mercedes „pilótája” lett

RITKÁN TALÁLKOZUNK AUTÓKERESKEDÉSBEN sportolóinkkal, ezúttal mégis így történt: a napokban meglátogattuk Guzi Blankát szülővárosában, Miskolcon – aznap, amikor kigurulhatott a Mercedes-Benz szalonjából az új GLC SUV modelljével, amely ráadásul névre szóló dekorációt is kapott. Érdemes lehet tehát nyitott szemmel járni olvasóinknak, ha gyakorta megfordulnak az M3-ason.

Megkérdeztük a 27 éves öttusázót, aki az augusztusi kujjangi világbajnokságon az elmúlt két év ezüstérme után a dobogó tetejére állhatott egyéniben, hogyan lett a Mercedes-Benz legújabb márkanagykövete.

„A berlini női kosárlabda-világbajnokságon szurkoltam a válogatottnak, köztük a barátnőimnek, Kányási Veronikának, Aho Ninának és Lelik Rékának. A Nigéria elleni mérkőzésen valaki megkocogtatta a hátamat: Balogh József volt az, a miskolci Mercedes-Benz ügyvezető igazgatója, gratulált a világbajnoki címemhez, és jelezte, hogy szeretne majd velem beszélni – idézte fel Guzi Blanka. – Hazaértem, nemsokára leültünk, és az ügyvezető úr vázolta az elképzeléseit. Úgyhogy ismét köszönhetek valamit az én kosaras barátnőimnek – elég sok mindent már, de közvetve azt is, hogy ez elindult.”

Kiemelte, kiváltságosnak érzi magát, mert kevés magyar sportolónak adatik meg hasonló.

„Szilágyi Áron, Kiss Gergely, Szász-Kovács Emese, Kozák Danuta... hatalmas eredményekkel bíró sportolók AKIK Szintén voltak már a Mercedes arcai... mindenkit nem is tudok felsorolni, de az biztos, hogy közülük a legbüszkébb most itt ül, önnel szemben! Nagyon pozitívan érintett a felkérés, mert nem gondoltam volna magamról, hogy vagyok olyan szinten, hogy egy ilyen márka rám gondoljon, mint márkanagykövet. Mindez visszaadta a hitemet abban, hogy az emberi értékek is számítanak.”

„Azt érzem, a cégvezetés megbecsüli és látja, mi az, amit hitelesen tudok képviselni, amivel tudok azonosulni. A Mercedes az a márka, amely mindig is a kiemelkedő teljesítményt, a kitartó munkát és az exkluzív minőséget helyezte előtérbe. Ez pedig kifejezetten igaz a miskolci márkaképviseletre! Habár most járok itt először, régóta figyelem a munkásságukat… Láttam, hogy sorra kapják a kiválósági díjakat a nagyszerű munkájuk elismeréseként, ami borsodi lányként nagy büszkeséggel töltött el; hogy lám, az ország ezen részén is van olyan cég (is), amely országos és nemzetközi szinten is a legjobbak közé tartozik. Az autó pedig nagy segítséget jelent, hiszen rengeteget ingázom Miskolc és Budapest között, így az utazás mindig is sarkalatos pont volt nekem.”

Guzi Blanka elárulta, visszarázódó jelleggel szerdán elkezdte a felkészülést az új évadra, fizikailag és mentálisan is kipihente a sikerekkel teli elmúlt idényt, amelyben a vb-aranyon túl többek között a kairói és a budapesti világkupaversenyt is megnyerte, Pazardzsikban második lett, valamint Európa-bajnoki bronzérmet szerzett Isztambulban. Kérdeztük az atlétikai világdöntőn szerzett élményeiről is, amelynek zárónapján részt vehetett a 4 x 100-as vegyesváltó-sztárfutamban: különböző sportágak képviselői sprinteltek egymás ellen. Guzi Blanka Venyercsán Bence gyaloglóval, Nagy Ádám labdarúgóval és Fojt Sára kajakozóval futott egy csapatban.

„Gyerekként álmodoztam ilyesmi rendezvényről, amelyen több sportoló találkozik és mérettetik meg lazább körülmények között. Boldogan vállaltam a felkérést, örömmel futottam ilyen neves meghívottakkal együtt, egymás ellen. Előzetesen különösen Klujber Katrin neve láttán csillant fel a szemem, aki nagy példaképem” – mutatott rá a 16 éves koráig kézilabdázó öttusázó.

Balogh József: Nem volt még ennyire a jövőképünkbe illeszkedő együttműködésünk

„Tíz éve nyitottunk meg Miskolcon, ez idő alatt folyamatosan kerestük az együttműködést főleg helyi sportolókkal, kulturális, közéleti szereplőkkel. Blanka egyrészt abszolút illeszkedik a márka imidzsébe, másrészt a filozófiánkhoz is igencsak passzol. Remek személyiség, miközben vérprofi sportoló, kiemelkedő eredményekkel. Nagyon megkedveltük mint embert, és a miskolci illetősége is fontos szempont volt. Eddig is voltak sikeres együttműködéseink, de kijelenthetem, hogy az elmúlt tíz évben ennyire a jövőképünkbe illeszkedőt még nem találtunk. Nem kizárólag a 2026-os éve hívta fel rá a figyelmünket, hiszen korábbról is volt már számos szép eredménye, és vélhetően a jövőben is lesz. Egyelőre egy évre szól a megállapodás, de remélhetőleg ezt később meghosszabbíthatjuk. Ez idő alatt egy tágas, kényelmes, biztonságos modellel segítjük a felkészülését, a Budapest és Miskolc közötti mozgását, de igyekszünk az autón kívül más területen is segíteni neki” – mondta lapunknak Balogh József, a Mercedes-Benz Miskolc ügyvezető igazgatója.