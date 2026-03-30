Nemzeti Sportrádió

Kimissimo! Bravissimo! – az F1-es Japán Nagydíj sajtóvisszhangja

2026.03.30. 09:35
Kimi Antonelli a valaha volt legfiatalabb éllovas az F1-es pontversenyben (Fotó: Getty Images)
Címkék
Kimi Antonelli Max Verstappen Szuzuka George Russell Formula 1 Japán Nagydíj
A nemzetközi sajtó a mindössze 19 éves Kimi Antonellit dicsőíti a Formula-1-es Japán Nagydíj másnapján, kiemelve, hogy a Mercedes olasz pilótája lett minden idők legfiatalabb éllovasa összetettben és nem elhallgatva, hogy szuzukai sikeréhez szerencse is kellett.

OLASZORSZÁG
La Gazzetta dello Sport
„Kimissimo! Antonelli Japánban is nyert és vezeti a világbajnoki pontversenyt. Bravissimo! Volt egy kis szerencséje is, de ő áll az élen. Kimi Antonelli mágikus pillanata.”

Tuttosport
„Antonelli – egy férfi, győztes mentalitással. Kimi Antonelli 19 évesen, 7 hónaposan és 4 naposan a Formula–1 történetének legfiatalabb éllovasa és az első olasz Alberto Ascari 1953-as duplázása után, aki egymás után két futamot is megnyert.”

Corriere della Sera
„Kimi, aki mer, az nyer. Végig bátor volt. A rajt előtti nyugalom és mosoly (ami nem magától értetődő egy reflektorfényben lévő ember számára) őszinte volt, ahogy a versenyen is bizonyította.”

La Stampa
„Andrea Kimi Antonelli, az F1 korrekordere: ilyen fiatalon még soha senki nem vezette az összetett pontversenyt. Hamilton rekordját döntötte meg. A 19 éves bolognai pilóta ezzel együtt beállította Ascari duplázását és vele Olaszország ismét a csúcson van.”

NAGY-BRITANNIA
The Sun
„Tinédzser álom. A Formula–1 csodagyereke, Kimi Antonelli egymás után másodszor győzött.”

The Guardian
„Kimi Antonelli nyerte a Japán Nagydíjat, amelynek a második felét uralta. Egy újabb figyelemreméltó futam a Mercedes fiatal pilótájától.”

Daily Mail
„George Russellt leváltotta az élen feltörekvő olasz csapattársa. A 19 éves Kimi Antonelli sebessége veszélyezteti Russell favorit státuszát. A Mercedes készülhet egy belső harcra.”

SPANYOLORSZÁG
Marca
„A feltörekvő sztár, Andrea Kimi Antonelli különleges érzékkel és a szükséges szerencsével is rendelkezik, ami két héten belül a második futamgyőzelemhez segítette. A fiatal olasz pilóta ezzel átvette a vezetést összetettben – erre 2005 óta egyetlen olasz versenyző sem volt képes.”

As
„Egy csúnya baleset megakadályozta a Mercedes első vereségét. Antonelli a Bearman balesete utáni biztonsági autós szakaszt kihasználva nyert. Piastri és Leclerc megérdemelten végzett a dobogós helyeken.”

El Mundo
„Antonellit a bajnok szerencséje segítette Japánban.”

FRANCIAORSZÁG
L'Équipe
„A kivételes tehetség, Kimi Antonelli, aki mindössze 19 évesen már vezeti a világbajnokságot, és továbbra is gyors ütemben tanul, azt mondta: +Nagy lépést tettem előre+. Bár a biztonsági autós szakasz is segítette, a Mercedes olasz pilótája éretten versenyezett és megszerezte egymást követő második győzelmét. Több rekordot is felállított és átvette a vezetést a világbajnokságon.”

Le Parisien
„Feltartóztathatatlan! Két héttel az első, kínai sikere után az olasz Kimi Antonelli Japánban duplázott.”

SVÁJC
Blick
„Az Audinál az autó, a motor, a vezetőség és a pilóták továbbra is a zsákbamacska kategóriába tartoznak. Sosem lehet tudni pontosan, hogy az adott napon mi kerül elő a zsákból.”

AUSZTRIA
Kronen-Zeitung
„A rossz rajt után győzelem! Antonelli az új éllovas.”

Salzburger Nachrichten
„Kimi Antonelli japán győzelmével történelmet írt – Verstappen kételkedik a Red Bulljában.”

HOLLANDIA
Telegraaf
„Jelenleg Kimi Antonelli a Formula–1 embere. Két héttel ezelőtti, kínai sikere után az olasz pilóta Szuzukában is nyert és ezzel ő minden idők legfiatalabb éllovasa.”

 

