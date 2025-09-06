Visszavonult az F1 nyolcszoros futamgyőztese, új szerepkörben folytatja

A Ford Racing mostantól Daniel Ricciardóra építi nemzetközi arculatát. Az ausztrál pilóta a modern Formula–1 egyik legnépszerűbb figurája volt, aki a Netflix nagy sikerű Drive to Survive című sorozatának első évadában vált igazán közönségkedvenccé. Bár régóta sejthető volt, hogy nem tér vissza a versenypályára, most először erősítette meg hivatalosan is: többé nem fog rajthoz állni.

„Bár a versenyzői napjaim mögöttem vannak, a négykerekűek iránti szenvedélyem örökké megmarad. Büszke vagyok rá, hogy a Forddal együtt dolgozhatok, és globális nagykövetként képviselhetem a Ford Racinget” – írta levelében Ricciardo. Hozzátette, hogy különösen a Ford Raptor márkára fog koncentrálni új feladatkörében.

A 36 éves korábbi pilóta elárulta, sokat gondolkodott azon, hogyan maradhat hitelesen kapcsolatban az autósport világával. „Számomra a versenyzés mindig a szórakozásról szólt. Olyan élményeket adott, amelyek egy életre megmaradnak bennem” – fogalmazott.

Az ESPN értesülései szerint Ricciardo kapott ajánlatokat az IndyCarból és a NASCAR-ból is, ám mindet visszautasította. Új szerepe nem kapcsolódik közvetlenül a Ford F1-es együttműködéséhez sem, amelyet a cég a Red Bull Racinggel folytat 2026-tól.

A Ford közleménye szerint az új arculat célja, hogy „az utcai és a versenyautós tevékenységeket egy tető alá hozza”. Ricciardo várhatóan októberben már feltűnik a Ford Raptor Rallyn, és a jövőben hasonló eseményeken is részt vesz.

Érdekesség, hogy a pilóta még 2017-ben vásárolt egy Ford Raptort, jóval azelőtt, hogy saját háza lett volna az Egyesült Államokban. „Prioritások, nem igaz?” – viccelődött a levélben.