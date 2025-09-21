Verstappen érinthetetlen volt; Sainz a dobogón, Piastri a falban zárta az azeri futamot

Az őrült, kaotikus időmérő után a címvédő Max Verstappen várhatta az élről a piros lámpák kialvását Azerbajdzsánban. A Red Bull-pilóta mellől óriási meglepetésre Carlos Sainz Jr. rugaszkodhatott el a Williamsszel, míg a második rajtsoron Liam Lawson és Andrea Kimi Antonelli osztozott. George Russell a hatodik, Lando Norris a hetedik, az egyéni összetettet 31 ponttal vezető, a kvalifikáció végén autót törő, majd a futamra új karosszériát kapó Oscar Piastri a kilencedik, míg a Ferrarit falba állító Charles Leclerc a tizedik rajtkockát foglalhatta el.

Lewis Hamilton a csalódást keltő szombat után a 12. helyről kezdhette meg a felzárkózást, míg az eredetileg a 18. leggyorsabb, de az időmérőről utólag a rugalmas hátsó szárny miatt kizárt Esteban Ocon a bokszutcából vágott neki az 51 körös versenynek, melynek az volt a két fő kérdése, hogy Verstappennek sikerül Monza után Bakuban is nyernie, illetve, hogy a McLaren bebiztosítja-e már most az újabb konstruktőri címét.

A rajt előtt volt egy kisebb gond Isack Hadjarnál, hiszen csapata hidraulikus problémát észlelt, de a francia fel tudott állni a rajtrácsra.

Ami a stratégiát illeti, a pole pozícióból induló Verstappen a kemény gumikon indult, rajta kívül Russell, Cunoda Juki, Hamilton, Gabrierl Bortoleto, Oliver Bearman, Nico Hülkenberg, Pierre Gasly és az utólag kizárt, és így a bokszutcából induló Esteban Ocon választotta a fehér oldalfalú Pirellit. A mezőny többi tagja a közepes keverék mellett tette le a voksát.

Verstappen jól jött el, és sikerült megtartania a vezetést, mögötte változatlan sorrendben sorolt be az első négyes, és bár Cunoda elment Russell mellett, a brit vissza tudott jönni a Red Bull-os elé még mielőtt pályára kellett volna küldeni a biztonsági autót. Az igazi dráma ugyanis hátrébb zajlott: Piastri bemozdult a rajtnál, és mire el tudott indulni, a teljes mezőny elment mellette.

Az ausztrál ezt követően igyekezett visszazárkózni, de elmérte a féktávot az 5-ös kanyarnál, majd a fal állította meg a McLarent. A vb-éllovas versenye tehát néhány kanyarig tartott, aminek következtében 34 nagydíj után először esett ki, és óriási lehetőséget teremtett a csapattársa előtt. Piastri a kiugrás miatt utólag 5 másodperces időbüntetést kapott, mint ahogyan a mögötte bemozduló Fernando Alonso is.

Verstappen az újraindításnál is jól jött el, mögötte Sainz, Lawson és Antonelli érkezett, míg Cunoda újra megelőzte Russellt, és ezúttal meg is tudta tartani a pozíciót. Leclerc Norrist előzte meg, majd a monacói, brit kettős Isack Hadjart utasította maga mögé, akit néhány kzeörön belül Hamilton is lehagyott.

Noha Verstappen előnye 10 kör elteltével kevesebb, mint két másodperc volt, a következő körökben fokozatosan elkezdett ellépni Sainztól, aki ugyancsak növelte az előnyét Lawson előtt. Az új-zélandi mögé viszont megérkezett Antonelli, akire a Cunodát másodszor is maga utasító Russell is felzárkózott, míg a 7-9. helyen Leclerc, Norris és Hamilton tapadt egymásra. Utóbbi ugyanakkor elfékezte, aminek következtében kissé leszakadt, így Norris lélegzetvételhez jutott, de így sem tudott fogást találni Leclerc-en.

Az élmezőnyből elsőként Antonelli járta meg a bokszutcát, aminek köszönhetően Russell előtt megnyílt a lehetőség, hogy levadássza Lawsont. A Mercedesre a következő körben a Ferrari reagált Leclerc-rel, majd egy körrel később a Racing Bulls-pilóta is kereket cserélt. Bár Lawsonnak sikerült Antonelli előtt visszatérnie a pályára, az olasz a következő körben megelőzte őt.

A 35. körben nyolc versenyző továbbra is kerékcsere nélkül maradt: az élen álló Verstappen és a mögé felsorakozó négy versenyző, Russell, Cunoda Norris és Hamilton, illetve hátrébb Stroll, Hülkenberg és Gasly volt még adós egy bokszlátogatással, közülük Norris és Stroll ráadásul a közepeseket gyűrte szorgosan.

Az újabb kerékcserés hullámot Hamilton indította el, a hétszeres bajnokot Hülkenberg, majd Norris követte a következő körben, utóbbi bokszkiállása ugynakkor az idálisál hosszabbra nyúlt, és a két Ferrari között tudott visszatérni a nyomvonalra. Cunoda Lawson előtt jött vissza, de az új-zélandi azonnal megelőzte őt, míg mögötte Leclerc és Norris vívott nagy harcot egymással. A brit a 41. körben tudta maga mögé utasítani a Ferrarit, míg Russell Sainz előtt tudott maradni a kiállása után is.

A legtovább Verstappen tolta ki az első etapját, a címvédő a 41. körben állt ki, és tért vissza az élen. Mögötte ekkkor Russell, Sainz, Antonelli és Lawson érkezett a top 5-ben. Hátrébb Cunoda támadta a Racing Bulls-pilótát, de a japánnak hátrafelé is kellett figyelnie, hiszen Norris ott volt a nyomában, ráadásul a Ferrari helycseréje után Hamilton is megkérkezett a DRS-vonatba.

Pozíciócsere ugyanakkor már nem történt, mint ahogyan előrébb sem: Verstappen senkitől sem zavartatva aratott győzelmet, s lett a második versenyző, akinek sikerült dupláznia a helyszínen. Másodikként az egész hétvégén betegeskedő Russell ért célba, míg a dobogó alsó fokára Sainz állhatott fel először a Williams színeiben.

A negyedik Antonelli lett, majd a kitartó Lawson, Cunoda, Norris, Hamilton, Leclerc, illetve Hadjar zárta a pontszerzők sorát. Norris a hetedik helyének köszönhetően 25 pontra csökkentette a lemaradását az egyéni vb-összetettben, miközben a McLarennek még várnia kell a konstruktőri címvédésre. A wokingiak mögött eközben helycsere történt, a Mercedes az erős hétvégéjének köszönhetően megelőzte a Ferrarit a tabellán, és átvette a második helyet.

Folytatás két hét múlva a Szingapúri Nagydíjjal.

AZERI NAGYDÍJ, A VERSENY VÉGEREDMÉNYE 1. Max Verstappen holland Red Bull-Honda - 2. George Russell brit Mercedes 14.609 mph. 3. Carlos Sainz spanyol Williams-Mercedes 19.199 mph. 4. Andrea Kimi Antonelli olasz Mercedes 21.76 mph. 5. Liam Lawson új-zélandi Racing Bulls-Honda 33.29 mph. 6. Cunoda Juki japán Red Bull-Honda 33.808 mph. 7. Lando Norris brit McLaren-Mercedes 34.227 mph. 8. Lewis Hamilton brit Ferrari 36.31 mph. 9. Charles Leclerc monacói Ferrari 36.774 mph. 10. Isack Hadjar francia Racing Bulls-Honda 38.982 mph. 11. Gabriel Bortoleto brazil Sauber-Ferrari 12. Oliver Bearman brit Haas-Ferrari 13. Alexander Albon thaiföldi Williams-Mercedes 14. Esteban Ocon francia Haas-Ferrari 15. Fernando Alonso spanyol Aston Martin-Mercedes 16. Nico Hülkenberg német Sauber-Ferrari 17. Lance Stroll kanadai Aston Martin-Mercedes 18. Pierre Gasly francia Alpine-Renault 1 kör h. 19. Franco Colapinto argentin Alpine-Renault 1 kör h. FELADTÁK megtett körök kiesés oka Oscar Piastri ausztrál McLaren-Mercedes 0 baleset

A VB ÁLLÁSA PILÓTÁK GYŐZELEM DOBOGÓ PONTSZERZÉS PONT 1. Oscar Piastri 7 14 19 324 2. Lando Norris 5 13 18 299 3. Max Verstappen 4 8 18 255 4. George Russell 1 7 18 212 5. Charles Leclerc – 5 16 165 6. Lewis Hamilton – – 16 121 7. Andrea Kimi Antonelli – 1 11 78 8. Alexander Albon – – 11 70 9. Isack Hadjar – 1 9 39 10. Nico Hülkenberg – 1 5 37 11. Lance Stroll – – 6 32 12. Carlos Sainz – 1 8 31 13. Liam Lawson – – 5 30 14. Fernando Alonso – – 6 30 15. Esteban Ocon – – 7 28 16. Pierre Gasly – – 5 20 17. Cunoda Juki – – 7 20 18. Gabriel Bortoleto – – 4 18 19. Oliver Bearman – – 5 16