Verstappen érinthetetlen volt; Sainz a dobogón, Piastri a falban zárta az azeri futamot

Az őrült, kaotikus időmérő után a címvédő Max Verstappen várhatta az élről a piros lámpák kialvását Azerbajdzsánban. A Red Bull-pilóta mellől óriási meglepetésre Carlos Sainz Jr. rugaszkodhatott el a Williamsszel, míg a második rajtsoron Liam Lawson és Andrea Kimi Antonelli osztozott. George Russell a hatodik, Lando Norris a hetedik, az egyéni összetettet 31 ponttal vezető, a kvalifikáció végén autót törő, majd a futamra új karosszériát kapó Oscar Piastri a kilencedik, míg a Ferrarit falba állító Charles Leclerc a tizedik rajtkockát foglalhatta el.
Lewis Hamilton a csalódást keltő szombat után a 12. helyről kezdhette meg a felzárkózást, míg az eredetileg a 18. leggyorsabb, de az időmérőről utólag a rugalmas hátsó szárny miatt kizárt Esteban Ocon a bokszutcából vágott neki az 51 körös versenynek, melynek az volt a két fő kérdése, hogy Verstappennek sikerül Monza után Bakuban is nyernie, illetve, hogy a McLaren bebiztosítja-e már most az újabb konstruktőri címét.
A rajt előtt volt egy kisebb gond Isack Hadjarnál, hiszen csapata hidraulikus problémát észlelt, de a francia fel tudott állni a rajtrácsra.
Ami a stratégiát illeti, a pole pozícióból induló Verstappen a kemény gumikon indult, rajta kívül Russell, Cunoda Juki, Hamilton, Gabrierl Bortoleto, Oliver Bearman, Nico Hülkenberg, Pierre Gasly és az utólag kizárt, és így a bokszutcából induló Esteban Ocon választotta a fehér oldalfalú Pirellit. A mezőny többi tagja a közepes keverék mellett tette le a voksát.
Verstappen jól jött el, és sikerült megtartania a vezetést, mögötte változatlan sorrendben sorolt be az első négyes, és bár Cunoda elment Russell mellett, a brit vissza tudott jönni a Red Bull-os elé még mielőtt pályára kellett volna küldeni a biztonsági autót. Az igazi dráma ugyanis hátrébb zajlott: Piastri bemozdult a rajtnál, és mire el tudott indulni, a teljes mezőny elment mellette.
Az ausztrál ezt követően igyekezett visszazárkózni, de elmérte a féktávot az 5-ös kanyarnál, majd a fal állította meg a McLarent. A vb-éllovas versenye tehát néhány kanyarig tartott, aminek következtében 34 nagydíj után először esett ki, és óriási lehetőséget teremtett a csapattársa előtt. Piastri a kiugrás miatt utólag 5 másodperces időbüntetést kapott, mint ahogyan a mögötte bemozduló Fernando Alonso is.
Verstappen az újraindításnál is jól jött el, mögötte Sainz, Lawson és Antonelli érkezett, míg Cunoda újra megelőzte Russellt, és ezúttal meg is tudta tartani a pozíciót. Leclerc Norrist előzte meg, majd a monacói, brit kettős Isack Hadjart utasította maga mögé, akit néhány kzeörön belül Hamilton is lehagyott.
Noha Verstappen előnye 10 kör elteltével kevesebb, mint két másodperc volt, a következő körökben fokozatosan elkezdett ellépni Sainztól, aki ugyancsak növelte az előnyét Lawson előtt. Az új-zélandi mögé viszont megérkezett Antonelli, akire a Cunodát másodszor is maga utasító Russell is felzárkózott, míg a 7-9. helyen Leclerc, Norris és Hamilton tapadt egymásra. Utóbbi ugyanakkor elfékezte, aminek következtében kissé leszakadt, így Norris lélegzetvételhez jutott, de így sem tudott fogást találni Leclerc-en.
Az élmezőnyből elsőként Antonelli járta meg a bokszutcát, aminek köszönhetően Russell előtt megnyílt a lehetőség, hogy levadássza Lawsont. A Mercedesre a következő körben a Ferrari reagált Leclerc-rel, majd egy körrel később a Racing Bulls-pilóta is kereket cserélt. Bár Lawsonnak sikerült Antonelli előtt visszatérnie a pályára, az olasz a következő körben megelőzte őt.
A 35. körben nyolc versenyző továbbra is kerékcsere nélkül maradt: az élen álló Verstappen és a mögé felsorakozó négy versenyző, Russell, Cunoda Norris és Hamilton, illetve hátrébb Stroll, Hülkenberg és Gasly volt még adós egy bokszlátogatással, közülük Norris és Stroll ráadásul a közepeseket gyűrte szorgosan.
Az újabb kerékcserés hullámot Hamilton indította el, a hétszeres bajnokot Hülkenberg, majd Norris követte a következő körben, utóbbi bokszkiállása ugynakkor az idálisál hosszabbra nyúlt, és a két Ferrari között tudott visszatérni a nyomvonalra. Cunoda Lawson előtt jött vissza, de az új-zélandi azonnal megelőzte őt, míg mögötte Leclerc és Norris vívott nagy harcot egymással. A brit a 41. körben tudta maga mögé utasítani a Ferrarit, míg Russell Sainz előtt tudott maradni a kiállása után is.
A legtovább Verstappen tolta ki az első etapját, a címvédő a 41. körben állt ki, és tért vissza az élen. Mögötte ekkkor Russell, Sainz, Antonelli és Lawson érkezett a top 5-ben. Hátrébb Cunoda támadta a Racing Bulls-pilótát, de a japánnak hátrafelé is kellett figyelnie, hiszen Norris ott volt a nyomában, ráadásul a Ferrari helycseréje után Hamilton is megkérkezett a DRS-vonatba.
Pozíciócsere ugyanakkor már nem történt, mint ahogyan előrébb sem: Verstappen senkitől sem zavartatva aratott győzelmet, s lett a második versenyző, akinek sikerült dupláznia a helyszínen. Másodikként az egész hétvégén betegeskedő Russell ért célba, míg a dobogó alsó fokára Sainz állhatott fel először a Williams színeiben.
A negyedik Antonelli lett, majd a kitartó Lawson, Cunoda, Norris, Hamilton, Leclerc, illetve Hadjar zárta a pontszerzők sorát. Norris a hetedik helyének köszönhetően 25 pontra csökkentette a lemaradását az egyéni vb-összetettben, miközben a McLarennek még várnia kell a konstruktőri címvédésre. A wokingiak mögött eközben helycsere történt, a Mercedes az erős hétvégéjének köszönhetően megelőzte a Ferrarit a tabellán, és átvette a második helyet.
Folytatás két hét múlva a Szingapúri Nagydíjjal.
AZERI NAGYDÍJ, A VERSENY VÉGEREDMÉNYE
|1.
|Max Verstappen
|holland
|Red Bull-Honda
|-
|2.
|George Russell
|brit
|Mercedes
14.609 mph.
|3.
|Carlos Sainz
|spanyol
|Williams-Mercedes
19.199 mph.
|4.
|Andrea Kimi Antonelli
|olasz
|Mercedes
21.76 mph.
|5.
|Liam Lawson
|új-zélandi
|Racing Bulls-Honda
33.29 mph.
|6.
|Cunoda Juki
|japán
|Red Bull-Honda
33.808 mph.
|7.
|Lando Norris
|brit
|McLaren-Mercedes
34.227 mph.
|8.
|Lewis Hamilton
|brit
|Ferrari
36.31 mph.
|9.
|Charles Leclerc
|monacói
|Ferrari
36.774 mph.
|10.
|Isack Hadjar
|francia
|Racing Bulls-Honda
38.982 mph.
|11.
|Gabriel Bortoleto
|brazil
|Sauber-Ferrari
|12.
|Oliver Bearman
|brit
|Haas-Ferrari
|13.
|Alexander Albon
|thaiföldi
|Williams-Mercedes
|14.
|Esteban Ocon
|francia
|Haas-Ferrari
|15.
|Fernando Alonso
|spanyol
|Aston Martin-Mercedes
|16.
|Nico Hülkenberg
|német
|Sauber-Ferrari
|17.
|Lance Stroll
|kanadai
|Aston Martin-Mercedes
|18.
|Pierre Gasly
|francia
|Alpine-Renault
|1 kör h.
|19.
|Franco Colapinto
|argentin
|Alpine-Renault
|1 kör h.
|FELADTÁK
|megtett körök
|kiesés oka
|Oscar Piastri
|ausztrál
|McLaren-Mercedes
|0
|baleset
|A VB ÁLLÁSA
|PILÓTÁK
|GYŐZELEM
|DOBOGÓ
|PONTSZERZÉS
|PONT
|1.
|Oscar Piastri
|7
|14
|19
|324
|2.
|Lando Norris
|5
|13
|18
|299
|3.
|Max Verstappen
|4
|8
|18
|255
|4.
|George Russell
|1
|7
|18
|212
|5.
|Charles Leclerc
|–
|5
|16
|165
|6.
|Lewis Hamilton
|–
|–
|16
|121
|7.
|Andrea Kimi Antonelli
|–
|1
|11
|78
|8.
|Alexander Albon
|–
|–
|11
|70
|9.
|Isack Hadjar
|–
|1
|9
|39
|10.
|Nico Hülkenberg
|–
|1
|5
|37
|11.
|Lance Stroll
|–
|–
|6
|32
|12.
|Carlos Sainz
|–
|1
|8
|31
|13.
|Liam Lawson
|–
|–
|5
|30
|14.
|Fernando Alonso
|–
|–
|6
|30
|15.
|Esteban Ocon
|–
|–
|7
|28
|16.
|Pierre Gasly
|–
|–
|5
|20
|17.
|Cunoda Juki
|–
|–
|7
|20
|18.
|Gabriel Bortoleto
|–
|–
|4
|18
|19.
|Oliver Bearman
|–
|–
|5
|16
|KONSTRUKTŐRÖK
|1.
|McLaren-Mercedes
|623
|2.
|Mercedes
|290
|3.
|Ferrari
|286
|4.
|Red Bull-Honda
|272
|5.
|Williams-Mercedes
|101
|6.
|Racing Bulls-Honda
|72
|7.
|Aston Martin-Mercedes
|62
|8.
|Sauber-Ferrari
|55
|9.
|Haas-Ferrari
|44
|10.
|Alpine-Renault
|20
|8. AZERI NAGYDÍJ
|SZEPTEMBER 19., PÉNTEK
|1. szabadedzés
|1. Norris 1:42.704
|2. szabadedzés
|1. Hamilton 1:41.293
|SZEPTEMBER 20., SZOMBAT
|3. szabadedzés
|1. Norris 1:41.223
|Időmérő
|1. Verstappen 1:41.117
|SZEPTEMBER 21., VASÁRNAP
|A verseny (51 kör, 306.049 km) rajtja
|1. Verstappen, 2. Russell, 3. Sainz
|KÖVETKEZŐ VERSENYEK
|Szingapúri Nagydíj, Szingapúr
|október 5., 14.00
|Amerikai Nagydíj, Austin
|október 19., 21.00
|Mexikóvárosi Nagydíj, Mexikóváros
|október 26., 21.00