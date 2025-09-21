Nemzeti Sportrádió

Verstappen érinthetetlen volt; Sainz a dobogón, Piastri a falban zárta az azeri futamot

2025.09.21. 14:40
Fotó: AFP
verseny F1 Azeri Nagydíj Formula–1
Max Verstappen (Red Bull) magabiztos sikert aratott a Formula–1-es Azeri Nagydíj versenyén. Mögötte George Russell (Mercedes) és Carlos Sainz Jr. (Williams) szelte át a célvonalat, így a Williams hosszú idő után tért vissza a dobogóra. Az első ötös sorát Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) és Liam Lawson (Racing Bulls) zárta, Lando Norris (McLaren) a két Ferrari előtt végzett, és 25 pontra csökkentette a hátrányát a már első körben kieső Oscar Piastrival (McLaren) szemben.

Az őrült, kaotikus időmérő után a címvédő Max Verstappen várhatta az élről a piros lámpák kialvását Azerbajdzsánban. A Red Bull-pilóta mellől óriási meglepetésre Carlos Sainz Jr. rugaszkodhatott el a Williamsszel, míg a második rajtsoron Liam Lawson és Andrea Kimi Antonelli osztozott. George Russell a hatodik, Lando Norris a hetedik, az egyéni összetettet 31 ponttal vezető, a kvalifikáció végén autót törő, majd a futamra új karosszériát kapó Oscar Piastri a kilencedik, míg a Ferrarit falba állító Charles Leclerc a tizedik rajtkockát foglalhatta el. 

Lewis Hamilton a csalódást keltő szombat után a 12. helyről kezdhette meg a felzárkózást, míg az eredetileg a 18. leggyorsabb, de az időmérőről utólag a rugalmas hátsó szárny miatt kizárt Esteban Ocon a bokszutcából vágott neki az 51 körös versenynek, melynek az volt a két fő kérdése, hogy Verstappennek sikerül Monza után Bakuban is nyernie, illetve, hogy a McLaren bebiztosítja-e már most az újabb konstruktőri címét. 

A rajt előtt volt egy kisebb gond Isack Hadjarnál, hiszen csapata hidraulikus problémát észlelt, de a francia fel tudott állni a rajtrácsra. 

Ami a stratégiát illeti, a pole pozícióból induló Verstappen a kemény gumikon indult, rajta kívül Russell, Cunoda Juki, Hamilton, Gabrierl Bortoleto, Oliver Bearman, Nico Hülkenberg, Pierre Gasly és az utólag kizárt, és így a bokszutcából induló Esteban Ocon választotta a fehér oldalfalú Pirellit. A mezőny többi tagja a közepes keverék mellett tette le a voksát.

Verstappen jól jött el, és sikerült megtartania a vezetést, mögötte változatlan sorrendben sorolt be az első négyes, és bár Cunoda elment Russell mellett, a brit vissza tudott jönni a Red Bull-os elé még mielőtt pályára kellett volna küldeni a biztonsági autót. Az igazi dráma ugyanis hátrébb zajlott: Piastri bemozdult a rajtnál, és mire el tudott indulni, a teljes mezőny elment mellette. 

Az ausztrál ezt követően igyekezett visszazárkózni, de elmérte a féktávot az 5-ös kanyarnál, majd a fal állította meg a McLarent. A vb-éllovas versenye tehát néhány kanyarig tartott, aminek következtében 34 nagydíj után először esett ki, és óriási lehetőséget teremtett a csapattársa előtt. Piastri a kiugrás miatt utólag 5 másodperces időbüntetést kapott, mint ahogyan a mögötte bemozduló Fernando Alonso is. 

Verstappen az újraindításnál is jól jött el, mögötte Sainz, Lawson és Antonelli érkezett, míg Cunoda újra megelőzte Russellt, és ezúttal meg is tudta tartani a pozíciót. Leclerc Norrist előzte meg, majd a monacói, brit kettős Isack Hadjart utasította maga mögé, akit néhány kzeörön belül Hamilton is lehagyott. 

Noha Verstappen előnye 10 kör elteltével kevesebb, mint két másodperc volt, a következő körökben fokozatosan elkezdett ellépni Sainztól, aki ugyancsak növelte az előnyét Lawson előtt. Az új-zélandi mögé viszont megérkezett Antonelli, akire a Cunodát másodszor is maga utasító Russell is felzárkózott, míg a 7-9. helyen Leclerc, Norris és Hamilton tapadt egymásra. Utóbbi ugyanakkor elfékezte, aminek következtében kissé leszakadt, így Norris lélegzetvételhez jutott, de így sem tudott fogást találni Leclerc-en. 

Az élmezőnyből elsőként Antonelli járta meg a bokszutcát, aminek köszönhetően Russell előtt megnyílt a lehetőség, hogy levadássza Lawsont. A Mercedesre a következő körben a Ferrari reagált Leclerc-rel, majd egy körrel később a Racing Bulls-pilóta is kereket cserélt. Bár Lawsonnak sikerült Antonelli előtt visszatérnie a pályára, az olasz a következő körben megelőzte őt. 

A 35. körben nyolc versenyző továbbra is kerékcsere nélkül maradt: az élen álló Verstappen és a mögé felsorakozó négy versenyző, Russell, Cunoda Norris és Hamilton, illetve hátrébb Stroll, Hülkenberg és Gasly volt még adós egy bokszlátogatással, közülük Norris és Stroll ráadásul a közepeseket gyűrte szorgosan. 

Az újabb kerékcserés hullámot Hamilton indította el, a hétszeres bajnokot Hülkenberg, majd Norris követte a következő körben, utóbbi bokszkiállása ugynakkor az idálisál hosszabbra nyúlt, és a két Ferrari között tudott visszatérni a nyomvonalra. Cunoda Lawson előtt jött vissza, de az új-zélandi azonnal megelőzte őt, míg mögötte Leclerc és Norris vívott nagy harcot egymással. A brit a 41. körben tudta maga mögé utasítani a Ferrarit, míg Russell Sainz előtt tudott maradni a kiállása után is. 

A legtovább Verstappen tolta ki az első etapját, a címvédő a 41. körben állt ki, és tért vissza az élen. Mögötte ekkkor Russell, Sainz, Antonelli és Lawson érkezett a top 5-ben. Hátrébb Cunoda támadta a Racing Bulls-pilótát, de a japánnak hátrafelé is kellett figyelnie, hiszen Norris ott volt a nyomában, ráadásul a Ferrari helycseréje után Hamilton is megkérkezett a DRS-vonatba. 

Pozíciócsere ugyanakkor már nem történt, mint ahogyan előrébb sem: Verstappen senkitől sem zavartatva aratott győzelmet, s lett a második versenyző, akinek sikerült dupláznia a helyszínen. Másodikként az egész hétvégén betegeskedő Russell ért célba, míg a dobogó alsó fokára Sainz állhatott fel először a Williams színeiben. 

A negyedik Antonelli lett, majd a kitartó Lawson, Cunoda, Norris, Hamilton, Leclerc, illetve Hadjar zárta a pontszerzők sorát. Norris a hetedik helyének köszönhetően 25 pontra csökkentette a lemaradását az egyéni vb-összetettben, miközben a McLarennek még várnia kell a konstruktőri címvédésre. A wokingiak mögött eközben helycsere történt, a Mercedes az erős hétvégéjének köszönhetően megelőzte a Ferrarit a tabellán, és átvette a második helyet. 

Folytatás két hét múlva a Szingapúri Nagydíjjal.

AZERI NAGYDÍJ, A VERSENY VÉGEREDMÉNYE

1.Max VerstappenhollandRed Bull-Honda- 
2.George RussellbritMercedes

14.609 mph.

 
3.Carlos SainzspanyolWilliams-Mercedes

19.199 mph.

 
4.Andrea Kimi AntonelliolaszMercedes

21.76 mph.

 
5.Liam Lawsonúj-zélandiRacing Bulls-Honda

33.29 mph.

 
6.Cunoda JukijapánRed Bull-Honda

33.808 mph.

 
7.Lando NorrisbritMcLaren-Mercedes

34.227 mph.

 
8.Lewis HamiltonbritFerrari

36.31 mph.

 
9.Charles LeclercmonacóiFerrari

36.774 mph.

 
10.Isack HadjarfranciaRacing Bulls-Honda

38.982 mph.

 
11.Gabriel BortoletobrazilSauber-Ferrari  
12.Oliver BearmanbritHaas-Ferrari  
13.Alexander AlbonthaiföldiWilliams-Mercedes  
14.Esteban OconfranciaHaas-Ferrari  
15.Fernando AlonsospanyolAston Martin-Mercedes  
16.Nico HülkenbergnémetSauber-Ferrari  
17.Lance StrollkanadaiAston Martin-Mercedes  
18.Pierre GaslyfranciaAlpine-Renault1 kör h. 
19.Franco ColapintoargentinAlpine-Renault1 kör h. 
 FELADTÁK  megtett körökkiesés oka
 Oscar PiastriausztrálMcLaren-Mercedes0baleset

 

A VB ÁLLÁSA
PILÓTÁKGYŐZELEMDOBOGÓPONTSZERZÉSPONT
1. Oscar Piastri71419324
2. Lando Norris51318299
3. Max Verstappen4818255
4. George Russell1718212
5. Charles Leclerc516165
6. Lewis Hamilton16121
7. Andrea Kimi Antonelli11178
8. Alexander Albon1170
9. Isack Hadjar1939
10. Nico Hülkenberg1537
11. Lance Stroll632
12. Carlos Sainz1831
13. Liam Lawson530
14. Fernando Alonso630
15. Esteban Ocon728
16. Pierre Gasly520
17. Cunoda Juki720
18. Gabriel Bortoleto418
19. Oliver Bearman516

 

KONSTRUKTŐRÖK 
1. McLaren-Mercedes623
2. Mercedes290
3. Ferrari286
4. Red Bull-Honda272
5. Williams-Mercedes101
6. Racing Bulls-Honda72
7. Aston Martin-Mercedes62
8. Sauber-Ferrari55
9. Haas-Ferrari44
10. Alpine-Renault20

 

8. AZERI NAGYDÍJ
SZEPTEMBER 19., PÉNTEK
1. szabadedzés1. Norris 1:42.704
2. szabadedzés1. Hamilton 1:41.293
SZEPTEMBER 20., SZOMBAT
3. szabadedzés1. Norris 1:41.223
Időmérő1. Verstappen 1:41.117
SZEPTEMBER 21., VASÁRNAP
A verseny (51 kör, 306.049 km) rajtja1. Verstappen, 2. Russell, 3. Sainz
KÖVETKEZŐ VERSENYEK
Szingapúri Nagydíj, Szingapúroktóber 5., 14.00
Amerikai Nagydíj, Austinoktóber 19., 21.00
Mexikóvárosi Nagydíj, Mexikóvárosoktóber 26., 21.00

 

 

verseny F1 Azeri Nagydíj Formula–1
