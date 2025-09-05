FORMULA–1: Villámtempóban fogynak a jegyek a Magyar Nagydíjra

Alig több mint egy hónapja ért véget a jubileumi 40. Formula 1 Magyar Nagydíj, de az állandó lelátók többsége már a jövő évi versenyre is megtelt a Hungaroringen! Jöhetnek az ideiglenes tribünök, közülük is az egyik legizgalmasabb, a Chicane 3 – amelyre megnyílt a jegyértékesítés, és amely előtt sosincs hiány a látványos akciókból.

Közben az új főépületben (immár belül) folyatódnak a munkálatok, hogy a 2026-os Magyar Nagydíjon a pálya már teljes készültségi állapotban várhassa a száguldó cirkusz mezőnyét és a szurkolókat.

„Még alig ült el a motorzaj, még éppen csak leülepedtek bennünk a fantasztikus jubileumi Magyar Nagydíj élményei, máris újabb feladat előtt állunk – nyilatkozta Gyulay Zsolt, a Hungaroring Sport Zrt. elnök-vezérigazgatója. – Egyrészt a területet visszaadtuk a kivitelező konzorciumnak, amely az elkövetkező hónapokban befejezi a munkát, másrészt pedig a verseny utáni hétfőn elkezdődött a jegyértékesítés. A szurkolók lelkesedése, a Formula 1 iránti töretlen érdeklődés talán már senkit sem lep meg, aki az utóbbi években figyelemmel követte a világbajnokság eseményeit, és ez minket is kötelez. Nagy öröm számunkra, hogy alig több mint egy hónappal a versenyünk leintése után az állandó tribünjeink szinte teljesen megteltek. Ez jól mutatja, hogy az autósport-rajongó közönség már most izgatottan várja a következő találkozást a világ legjobb autóversenyzőivel a Hungaroringen. És ha ez még nem lenne elég, mivel a pályánk jövőre ünnepli negyvenedik születésnapját, ebből az alkalomból is jó néhány meglepetéssel készülünk a szurkolóknak.”

Érdemes tehát lecsapni a jegyekre – legalábbis azoknak biztosan, akik nem akarnak lemaradni a száguldó cirkusz soron következő magyarországi megméretéséről, az F1-es pilóták mindig izgalmas összecsapásáról, a megújuló Hungaroring programjairól.

Jegyértékesítés: www.gpticketshop.hu