F1: jövőre is hat sprintfutamos hétvégét rendeznek

A közlemény szerint a hatból három állomáson első alkalommal kerül majd sor a rövid, nagyjából 100 kilométeres versenytávú viadalra.

A 2026-os szezon rajtja előtt átfogó szabályváltoztatásokra és a motorokra vonatkozó előírások módosítására is sor kerül, s ez lesz a hatodik idény, amelyben szerepet kapnak a sprintfutamos hétvégék.

Jövőre az első ilyen forduló Sanghajban lesz, majd Miami következik, ezen a két helyszínen sorozatban harmadszor rendeznek rövid távú versenyt. Silverstone-ban 2021 után lesz ismét sprint, Montréal, Zandvoort és Szingapúr pedig először ad majd otthont ilyen viadalnak.

A közlemény alapján a lebonyolítás nem változik, azaz pénteken a szabadedzés után kerül sor a sprintkvalifikációra, szombaton pedig a sprintfutamot, majd az időmérőt rendezik meg, míg a nagydíjat vasárnap bonyolítják le.

Az F1 közlése szerint a sprintfutamos hétvégék televíziós nézettsége tavaly átlagosan 10 százalékkal volt nagyobb, mint a hagyományos lebonyolítású fordulóké.

„A 2026-os idény a szabályok új korszakát nyitja meg, a három új sprinthelyszín pedig csak fokozza a pályán zajló drámát. Köszönöm az FIA-nak, az összes promóternek, partnereinknek, sportbíróknak, önkénteseknek, valamint a helyi egyesületeknek, hogy továbbra is nagy sikerré teszik a sprintet, és mindannyian alig várjuk, hogy még több hihetetlen versenyt és izgalmat nyújtsunk a rajongóinknak” – mondta Stefano Domenicali, a Formula–1-et irányító Formula One Management elnök-vezérigazgatója.

„A sprintformátum az F1 egyre izgalmasabbá váló része, amely extrán intenzív futamokat és plusz szórakozást biztosít a rajongóknak világszerte. Az új helyszínek és a sprintfutamos hétvégék közé visszatérő állomások tükrözik a promóterek, a csapatok és a szurkolók folyamatos lelkesedését” – nyilatkozta Mohammed ben Szulajem, az FIA elnöke.

A 2026-os sprintversenyek a Formula–1-ben

Március 13–15., Kínai Nagydíj, Sanghaj

Május 1–3., Miami Nagydíj, Miami

Május 22–24., Kanadai Nagydíj, Montreal

Július 3–5., Brit Nagydíj, Silverstone

Augusztus 11–13., Holland Nagydíj, Zandvoort

Október 9–11., Szingapúri Nagydíj, Szingapúr