Újabb hibák, újabb elszalasztott lehetőség – a McLaren a szombati időmérőn javítana

Norris sem volt túlzottan csalódott a harmadik pozíció láttán, sőt, kifejezetten örült annak, hogy ezúttal sikerült összetennie a kört, hiszen már többször is rontott éles körülmények között, és határozottan az időmérő jelenti a gyenge pontját az idén. „Rendben volt, nagyon kiélezett volt a csata a kvalifikáción, jól éreztem magam. Örülök annak, hogy sikerült összerakni a kört, szoros volt, szóval nem igazán kívánhattam volna ennél többet. Nagyon sok szép emléket őrzök innen, de ezekről megfeledkezel közben, hiszen nem számít, ez már a múlt – utalt arra, hogy egy évvel ezelőtt Miamiban szerezte meg pályafutása első győzelmét, így kedves számára a floridai pálya.

„Erre a versenyhétvégére, és a mostani teljesítményemre összpontosítok, ami szerintem eddig jó. Nyilvánvalóan nem volt elég jó, de mindez azt mutatja meg, milyen szoros, és hogy mennyire gyors a Mercedes itt, mindketten Antonelli mögött végeztünk. Van még némi munkánk a sprintfutamon, de van annyira szoros, hogy szombaton célba vehetjük a pole pozíciót" – tette hozzá a brit.

A konstruktőri tabellát nagy előnnyel vezető wokingiak csapatfőnöke, Andrea Stella arra mutatott rá, hogy a mezőny jelenlegi szorossága mellett csak tökéletes körrel lehet rajtelsőséget szerezni. „Először is gratulálok Andrea Kimi Antonellinek az első pole pozíciójához a Formula–1-ben! Egészen lenyűgöző, hogy egy versenyző az ő korában ilyen eredményeket képes elérni, világosan látszik, milyen nagyszerű tehetség. Ami a mi sprintidőmérőnket illeti, gyorsak voltunk valamennyi miniszektorban a közepes és a lágy keveréken is. A mezőny ezúttal is ugyanolyan szoros volt, mint azt már az egész eddigi szezonban láthattuk."

„Nincsenek különbségek, és ha csak nem teszel össze egy tökéletes kört, az elsőség egyáltalán nem garantált. Elégedettek vagyunk az eredménnyel, jó kiinduló pozíciót jelent a számunkra a sprintfutam előtt, és megint tanúsítja, hogy versenyképesek vagyunk. Most tovább folytatjuk a kemény munkát, és izgatottan várjuk a hétvége folytatását."

MIAMI NAGYDÍJ, A SPRINTVERSENY RAJTSORRENDJE 1. Andrea Kimi Antonelli olasz Mercedes 2. Oscar Piastri ausztrál McLaren-Mercedes 3. Lando Norris brit McLaren-Mercedes 4. Max Verstappen holland Red Bull-Honda 5. George Russell brit Mercedes 6. Charles Leclerc monacói Ferrari 7. Lewis Hamilton brit Ferrari 8. Alexander Albon thaiföldi Williams-Mercedes 9. Isack Hadjar francia Racing Bulls-Honda 10. Fernando Alonso spanyol Aston Martin-Mercedes 11. Nico Hülkenberg német Sauber-Ferrari 12. Esteban Ocon francia Haas-Ferrari 13. Pierre Gasly francia Alpine-Renault 14. Liam Lawson új-zélandi Racing Bulls-Honda 15. Carlos Sainz spanyol Williams-Mercedes 16. Lance Stroll kanadai Aston Martin-Mercedes 17. Jack Doohan ausztrál Alpine-Renault 18. Cunoda Juki japán Red Bull-Honda 19. Gabriel Bortoleto brazil Sauber-Ferrari 20. Oliver Bearman brit Haas-Ferrari