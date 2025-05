A Mercedes vállalta a kockázatot Antonellivel, Wolff szerint most kifizetődik a bátorságuk

Két sprinthétvége, két váratlan eredmény: míg Kínában Lewis Hamilton, most a mercedeses utódja, Andrea Kimi Antonelli szerzett pole pozíciót a sprintidőmérőn. A fiatal olasz pilóta először győzte le tapasztaltabb csapattársát, George Russellt egy körön, és a valaha volt legfiatalabb versenyzővé vált, aki az élről várhatja a piros lámpák kialvását sprint- vagy hagyományos versenyen.

„Rendkívül boldog vagyok! Nem számítottam rá, amikor átszeltem a vonalat, tudtam, hogy jó kört futottam, elégedett voltam azzal, ahogyan összeállt. Voltak bizonyos részek, amelyeken, úgy éreztem, találhattam volna még némi időt, de így is nagyon örülök annak, hogy összeraktam a szektorokat. Körről körre tudtam javulni, következetes voltam, és a végén összeállt. Rendkívül boldog vagyok, és most kiélvezem ezt a pillanatot, de közben már a szombatra összpontosítok, mert jó lenne ezt megismételni.”

„Mind tudjuk, hogy a McLarennek, a Ferrarinak és (Max) Verstappennek is nagyon erős versenytempója van. Nem lesz könnyű feladat magam mögött tartani őket, de mindent bele fogok adni. Fontos lesz, hogy jó rajtot vegyek, és remélhetőleg utána jó tempót diktálok anélkül, hogy túlságosan szenvednék a gumikopástól. Mentünk egy egészen hosszú etapot a szabadedzésen, és megpróbáltuk a lehető legtöbb adatot összegyűjteni. Persze nem igazán tudjuk, hogy a többiek milyen tempóra lehetnek képesek, ám ez a sprintversenyen ki fog derülni. Aztán egy újabb kvalifikáció következik, a pálya folyamatosan javulni fog, és meghatározó lesz, hogy továbbra is ura legyek a helyzetnek, hogy megismételhessük ezt az eredményt.”

A fiatal olasz úgy érzi, sokat jelentett, hogy volt kis idő a két nagydíj között. „Minden egyes hétvégén rengeteg tudásra teszek szert, és az, hogy múlt héten volt egy kis szünet, sokat segített nekem abban, hogy összegyűjtsem az információkat, feldolgozzam őket, és hogy újratöltsem az elemeket is. Nagyon jó volt. A sprintidőmérőn körről körre előreléptem, és már sokkal jobban tudom, hogyan kell következetesnek lenni a gumimelegítéssel, illetve azzal, hogy többet tudjak kihozni az abroncsokból, de míg így is van miben fejlődnöm.”

„Minden hétvégén egyre magabiztosabbnak érzem magam a gépben, jobban tudok játszani vele, és megtalálni a határokat. Ezzel egy időben egyre jobban megértem a beállításokat, és egyre jobb visszajelzéseket is tudok adni, ami segíti a csapatot abban, hogy fejlessze a kocsit" – magyarázta, majd elmondta, örül, hogy ott volt vele a helyszínen az édesapja, Marco Antonelli is. „Az édesapám valamennyi versenyemen ott volt az idény kezdete óta. Nagyon sokat jelent nekem, mindig számíthatok rá, és jó érzés, hogy megoszthatom vele ezt a pillanatot.”

„Jelenleg nehéz szavakba önteni, mit érzek – osztotta meg a Sky Sportst F1 kamerái előtt a büszke édesapa. – Hihetetlen, hogy öt nagydíj után máris pole pozícióban van. Igen, ez csak egy sprintverseny lesz, de jól kezdtünk. Egy olyan család vagyunk, amely abban hisz, hogy az életben keményen kell dolgozni, és nem szabad panaszkodni azelőtt, hogy biztosra mennénk, jól végeztük-e a feladatunkat, vagy sem. A jövőre fókuszálunk.”

Antonelli teljesítménye mellett a Mercedes csapatfőnöke, Toto Wolff sem ment el szó nélkül. „Nagyszerű kört futott egy szoros időmérőn, ez egy olyan pillanat, amit sosem fog elfelejteni. Miközben nagyon jó, hogy az élről vághatunk neki a sprintversenynek, a legfontosabb dolog az, hogy milyen fejlődést láthatunk Kimitől. Minden egyes hétvégén sokat tanul és egyre jobb lesz. Most sikerült az élen zárnia, még akkor is, hogy ez egy sprintidőmérőn jött össze. Ez újabb mérföldkő a fejlődésében.”

A Mercedest több kritika is érte amiatt, hogy ilyen fiatalon dobja mély vízbe Antonnelit, a csapatfőnök szerint az eredmények igazolják a döntésüket. „Sokan mondták azt a sporton belül is, hogy adnunk kellett volna egy felkészülési évet neki a Williamsszel, vagy valami ilyesmi. Ám számunkra világos volt, hogy a saját csapatunkban szeretnénk megadni neki ezt a felkészülési időt, hogy készen álljon, amikor jövőre életbe lépnek a nagy szabályváltoztatások, és hogy akkor már ismerje a pályákat is."

„Vállaltuk ezt a kockázatot, még akkor is, ha ez magában hordozta a hibák lehetőségét is. Most kifizetődik a bátorságunk. Mindig is mondtuk, elkerülhetetlen, hogy legyenek hibák, de folyamatosan fejlődött, és nem követte el ezeket a hibákat, egy ponton azonban úgy is előjönnek. Ám a megtett kilométerek most megtérülnek, és lehetővé válik számára, hogy ilyen magas szinten teljesítsen."

Russell ezúttal alulmaradt a házon belüli csatában (Fotó: AFP)

Míg Antonelli rajtelsőséget szerzett, az idén már több ízben megvillanó Russell az ötödik rajthelyről várhatta a folytatást azután, hogy a sprintkvalifikáció utolsó szakaszában ő volt az, aki felállította a mércét a körével. „Kissé szenvedtem, és formán kívül voltam, nem éreztem magam olyan kényelmesen a volán mögött, ezért is döntöttünk úgy, hogy előbb megyek ki, mert nem igazán volt meg az önbizalmam, és úgy hittük, talán lesz piros vagy sárga zászló a végén, ami a mi kezünkre játszott volna.”

„Az ötödik hely nem nagyon jó, még előre kell lépnünk, de a csapat és Kimi is csodálatos volt. Óriási gratuláció Kiminek! Örülök, hogy mindezt láthattam. Csodálatos munkát végzett, egész nap nagyon gyors volt és lenyűgöző. Ezek a sprinthétvégék eléggé nagy kihívást jelentenek. Ha már az elején elkapod a ritmust, építhetsz rá, ám én ezt nem éreztem most a kocsiban, különösen a gumikkal, sokat csúszkáltam. De ez egy sprintidőmérő. Nyilván csalódott vagyok, hogy nem sikerült előrébb végeznem, viszont nagyon örülök Kiminek.”



MIAMI NAGYDÍJ, A SPRINTIDŐMÉRŐ VÉGEREDMÉNYE 1. Andrea Kimi Antonelli olasz Mercedes 1:26.482 átlag: 225.286 km/ó 2. Oscar Piastri ausztrál McLaren-Mercedes 1:26.527 0.045 mp h. 3. Lando Norris brit McLaren-Mercedes 1:26.582 0.100 4. Max Verstappen holland Red Bull-Honda 1:26.737 0.255 5. George Russell brit Mercedes 1:26.791 0.309 6. Charles Leclerc monacói Ferrari 1:26.808 0.326 7. Lewis Hamilton brit Ferrari 1:27.030 0.548 8. Alexander Albon thaiföldi Williams-Mercedes 1:27.193 0.711 9. Isack Hadjar francia Racing Bulls-Honda 1:27.543 1.061 10. Fernando Alonso spanyol Aston Martin-Mercedes 1:27.790 1.308 11. Nico Hülkenberg német Sauber-Ferrari 1:27.850 0.741 12. Esteban Ocon francia Haas-Ferrari 1:28.070 0.961 13. Pierre Gasly francia Alpine-Renault 1:28.167 1.058 14. Liam Lawson új-zélandi Racing Bulls-Honda 1:28.375 1.266 15. Carlos Sainz spanyol Williams-Mercedes - 16. Lance Stroll kanadai Aston Martin-Mercedes 1:29.028 1.340 17. Jack Doohan ausztrál Alpine-Renault 1:29.171 1.483 18. Cunoda Juki japán Red Bull-Honda 1:29.246 1.558 19. Gabriel Bortoleto brazil Sauber-Ferrari 1:29.312 1.624 20. Oliver Bearman brit Haas-Ferrari 1:29.825 2.137

1. SZAKASZ 2. SZAKASZ 1. Russell 1:27.688 1. Norris 1:27.109 2. Antonelli 1:27.858 2. Verstappen 1:27.245 3. Albon 1:27.859 3. Piastri 1:27.354 4. Norris 1:27.890 4. Antonelli 1:27.384 5. Sainz 1:27.899 5. Leclerc 1:27.467 6. Piastri 1:27.951 6. Hamilton 1:27.546 7. Verstappen 1:27.953 7. Russell 1:27.666 8. Hamilton 1:28.231 8. Albon 1:27.697 9. Ocon 1:28.303 9. Alonso 1:27.766 10. Leclerc 1:28.325 10. Hadjar 1:27.773 11. Gasly 1:28.345 11. Hülkenberg 1:27.850 12. Hadjar 1:28.394 12. Ocon 1:28.070 13. Alonso 1:28.455 13. Gasly 1:28.167 14. Hülkenberg 1:28.542 14. Lawson 1:28.375 15. Lawson 1:28.914 15. Sainz - 16. Stroll 1:29.028 17. Doohan 1:29.171 18. Cunoda 1:29.246 19. Bortoleto 1:29.312 20. Bearman 1:29.825