Norris: A gyermekeim egy napon mindenkinek elmondhatják, hogy nyertem Monacóban

Lando Norris visszatért: a McLaren brit versenyzője az idénynyitó Ausztrál Nagydíj után először szerzett pole pozíciót és aratott győzelmet, ráadásul tette mindezt az ikonikus monacói pályán. Az egyéni vb-összetettben a lemaradását mindössze három pontra csökkentő pilóta mögött nehéz hetek, hónapok állnak, többször is kifejezte, hogy nem teljesen érzi az összhangot az idei autójával, és nem képes megfutni azokat a köröket, mint egy évvel ezelőtt.

Norris különösen az időmérőkön küszködött, nemegyszer rontott, s nehezítette meg a saját versenyét a rossz rajthellyel, miközben a csapattársa, Oscar Piastri sorra érte el a sikereket, és a világbajnoki cím első számú várományosává lépett előre. Ilyen előzmények után teljesen érthető módon nem a brit érkezett meg első számú esélyesként Monacóba, ahol az év legfontosabb időmérőjét rendezik, mivel amellett, hogy óriási kihívást jelent a legapróbb hibákat is megbosszuló pályán, a falak fenyegető közelségében összetenni a kört, szinte lehetetlen előzni a szűk utcai pályán, így a rajtelsőség rengeteg esetben megalapozza a másnapi győzelmet is.

A mclarenesben így kétségkívül a kvalifikációs siker hagyott mélyebb nyomot, amit a versenyt követő hivatalos sajtótájékoztatón ki is fejtett. „Büszke vagyok a szombati eredményre. Talán az boldogabbá tett, mint a vasárnapi. A mostani is hihetetlen, de szombaton érzelmesebb voltam, mint most. Ennyire sokat számított a szombati, hogy sikerült visszanyernem a ritmust az időmérőn, mert ez valami olyasmi, ami régebben mindig is megvolt. Mindig jó voltam egészen a mostani évig. És nagyon keményen kellett dolgoznom, hogy egyáltalán megpróbáljam visszaszerezni.”

„Néhány dolog volt, amivel egyértelműen küzdöttem, és eléggé nagy a versengés is. Ott van Oscar, Max (Verstappen) és Charles (Leclerc), a világ legjobbjai ellen kell küzdenem. Ha nem teljesítesz a lehető legmagasabb szinten, akkor nem fogod tudni felvenni velük a versenyt. Szóval igen, rajtam és a csapaton kívül senki sem tudja igazán, hogy milyen sok munkát és erőfeszítést tettem bele. De csakis nekik kell tudniuk, hogy mi minden van benne, és ők ismerik az igazságot is. És ez így is marad.”

„A szombati nap magabiztosságot adott nekem. A vasárnapi semmi újat, mert eddig valamennyi vasárnapon magabiztos voltam az idén, mint ahogyan tavaly is, szóval nem volt ennél több önbizalomra szükségem. Büszkébb voltam szombaton, mint most. Nemcsak azért, mert a monacói rajtelsőség megágyaz a győzelemnek, hanem azért is, mert megcsináltam. Bármelyik pályán érem el, büszke lettem volna rá. Szóval ez remek hétvége volt a számomra, és nemcsak az eredmény szempontjából, hanem személyes szinten is. Lökést adott, lendületbe kerültem, és most jobb érzésekkel megyek el Barcelonába.”

Norris persze annak is rendkívül örült, hogy sikerült beírnia a nevét a patinás Monacói Nagydíj történetébe. „Azt hiszem, a legjobb ebben az, hogy a gyermekeim egy napon mindenkinek elmondhatják majd, hogy nyertem Monacóban. Tudják, talán ez az, amire a legbüszkébb vagyok. Elöl lesz ez a siker, különösen a hétvége alakulása miatt, nemcsak pole pozíciót vagy győzelmet szereztem, hanem a kettőt egyszerre, szerintem tökéletes volt, és egész életemben büszke leszek rá. Klassz ezt így kimondani is.”

A McLaren-versenyző körrekorddal szerezte meg a rajtelsőséget a kvalifikáción, és bízik benne, sokáig nem döntik meg az idejét. „Ami a szombati körömet illeti, nagyon valószínű, hogy sokáig nem fogják tudni megdönteni. Ha csak nem változik a nyomvonal vagy ilyesmi. A jövő évi autók közel sem lesznek olyan gyorsak, szóval remélem, ez a köridő nagyon-nagyon sokáig élni fog. Nagyon klassz kimondani önmagában is, de ott van a mögötte a jelentés, a történelem, a versenyezők, akik a múltban nyertek itt. Nem mindegyikük lett világbajnok, de a többségük igen. Harminc év múlva majd elmondhatom, hogy ebben az évben uraltam Monacót. Vagy talán remélhetőleg többen is, de ezt mindig büszkén fogom kimondani.”

A Monacói GP történetében összesen 38 különböző versenyző tudott győzelmet szerezni, közülük húszan világbajnokok. Vajon az év végén Norris melyik tábort fogja erősíteni?