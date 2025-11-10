F1: Verstappen úgy vezetett, mint egy isten – nemzetközi sajtóvisszhang

Anglia

Daily Mail:

„Verstappen úgy vezetett, mint egy isten. A mezőny végéről indulva előretört, és a ragyogó harmadik pozícióban zárt.”

The Sun:

„Lando Norris álomhétvégét koronázott meg a balesetektől sújtott brazíliai futamon aratott diadallal.”

Hollandia

AD:

„Norris tökéletes hétvégéjével továbbra is a vb-cím első számú várományosa, de Sao Paulóban mégis Verstappen lopta el a show-t, hiszen szemet gyönyörködtető felzárkózást mutatott be. A világbajnok a bokszutcából indulva felszáguldott a dobogóra, erről a hihetetlen teljesítményről még sokáig beszélünk majd.”

De Telegraaf:

„Verstappen ezúttal is lenyűgöző volt, és fantasztikus versenyzésének a harmadik hely lett a jutalma.”

Ausztria

Kleine Zeitung:

„A stratégiai pókerben az élről induló Norris higgadt maradt, és a világbajnoki cím szempontjából kulcsfontosságú győzelmet aratott. Az igazi parádét azonban Verstappen mutatta be, a holland sztár a legjobb stratégiát választotta, és harmadikként zárt.”

Kronen-Zeitung:

„Verstappen a dobogóra varázsolta magát.”

Salzburger Nachrichten:

„Norris hibátlan hétvégéje révén növelte előnyét a vb-pontverseny élén.”

Svájc

Blick:

„Verstappen ellopta a show-t Norris elől. Bár a brit nyerte meg a sprintfutamot és a főversenyt is Brazíliában, az igazi főműsort a holland szolgáltatta.”

Spanyolország

Marca:

„Norris már nem roppan meg, igazi sziklává nőtte ki magát. Tökéletes győzelmet aratott Sao Paulóban, a futam mégis Verstappen történelmi felzárkózásáról marad emlékezetes.”

Mundo Deportivo:

„Norris nyert, de az F1 királya továbbra is Verstappen.”

Olaszország

La Gazzetta dello Sport:

„Lando Norris álomhétvégéje.”

Franciaország

Le Parisien:

„Verstappen nagy hadjárata ellenére Norris közelít a vb-cím felé.”

L’Équipe:

„Norris növelte előnyét a pontverseny élén. A brit pilóta korábban törékenynek tűnt, de mára jelentősen feljavult, és a vb-cím első számú várományosa lett.”