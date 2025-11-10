F1: Verstappen úgy vezetett, mint egy isten – nemzetközi sajtóvisszhang

Anglia
Daily Mail:
„Verstappen úgy vezetett, mint egy isten. A mezőny végéről indulva előretört, és a ragyogó harmadik pozícióban zárt.”
The Sun:
„Lando Norris álomhétvégét koronázott meg a balesetektől sújtott brazíliai futamon aratott diadallal.”
Hollandia
AD:
„Norris tökéletes hétvégéjével továbbra is a vb-cím első számú várományosa, de Sao Paulóban mégis Verstappen lopta el a show-t, hiszen szemet gyönyörködtető felzárkózást mutatott be. A világbajnok a bokszutcából indulva felszáguldott a dobogóra, erről a hihetetlen teljesítményről még sokáig beszélünk majd.”
De Telegraaf:
„Verstappen ezúttal is lenyűgöző volt, és fantasztikus versenyzésének a harmadik hely lett a jutalma.”
Ausztria
Kleine Zeitung:
„A stratégiai pókerben az élről induló Norris higgadt maradt, és a világbajnoki cím szempontjából kulcsfontosságú győzelmet aratott. Az igazi parádét azonban Verstappen mutatta be, a holland sztár a legjobb stratégiát választotta, és harmadikként zárt.”
Kronen-Zeitung:
„Verstappen a dobogóra varázsolta magát.”
Salzburger Nachrichten:
„Norris hibátlan hétvégéje révén növelte előnyét a vb-pontverseny élén.”
Svájc
Blick:
„Verstappen ellopta a show-t Norris elől. Bár a brit nyerte meg a sprintfutamot és a főversenyt is Brazíliában, az igazi főműsort a holland szolgáltatta.”
Spanyolország
Marca:
„Norris már nem roppan meg, igazi sziklává nőtte ki magát. Tökéletes győzelmet aratott Sao Paulóban, a futam mégis Verstappen történelmi felzárkózásáról marad emlékezetes.”
Mundo Deportivo:
„Norris nyert, de az F1 királya továbbra is Verstappen.”
Olaszország
La Gazzetta dello Sport:
„Lando Norris álomhétvégéje.”
Franciaország
Le Parisien:
„Verstappen nagy hadjárata ellenére Norris közelít a vb-cím felé.”
L’Équipe:
„Norris növelte előnyét a pontverseny élén. A brit pilóta korábban törékenynek tűnt, de mára jelentősen feljavult, és a vb-cím első számú várományosa lett.”