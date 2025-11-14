F1: továbbra is a Ferrari a legértékesebb csapat

A Sportico című sportgazdasági szaklap legújabb elemzésében 6.4 milliárd dollárra becsülte az olasz istálló értékét. A maranellóiak után a Mercedes következik 5.88 milliárddal, a konstruktőri világbajnoki címet már elhódító McLaren 4.73, míg a címvédő holland Max Verstappent foglalkoztató Red Bull Racing 4.32 milliárdot ér.

Az F1-es csapatok átlagértéke 3.42 milliárd dollár, ennél drágább átlagértékű mezőnyt csak a tengerentúli amerikaifutball- (NFL) és kosárlabdaliga (NBA) tud felmutatni.