Marko nem vár fordulatot az imolai fejlesztésektől; veszélyben lehet Horner pozíciója a Red Bullnál?

A Miami Nagydíjat követően kezdett el terjedni az a pletyka, hogy Horner ülése veszélyben forog, és ha nem válnak be a Red Bull imolai fejlesztései, akkor elveszítheti a csapat thaiföldi többségi tulajdonosának a támogatását. Az Autosprint szerint a brit utódja az Alpine-tól váratlanul távozó Oliver Oakes lehet, de átmeneti megoldásként szolgálhat Marko is, mint ahogyan szóba került Laurent Mekies, Marcin Budkowski, Mike Krack és Franz Tost neve is. Közülük egyértelműen Oakes az egyik legérdekesebb utódjelölt, hiszen továbbra is bizonytalanság övezi, miért köszönt le az enstone-iaknál a csapatfőnöki pozícióból. Egyes feltételezések arról szóltak, hogy érdekellentét vezetett a távozáshoz, hiszen Oakes nem értett egyet a helyét átmenetileg átvevő Flavio Briatoréval, s különösen az nem tetszett neki, hogy Jack Doohant leváltották hat futamhétvége után. Ezeket a pletykákat ugyanakkor cáfolta Briatore, és megosztotta, Oakes személyes okok miatt döntött a lemondása mellett. Sajtóinformációk szerint ez a magánéleti ok Oakes testvérének, William előzetes letartóztatásához vezethető vissza. A rendőrség a Silverstone Parkban, vagyis a testvérpár által vezetett Hitech GP bázisának közelében állította meg William Oakes-t május 1-jén, miután nagy mennyiségű készpénz volt nála, s bűncselekményből eredő vagyon átruházásával vádolták meg. Az említett csapat korábban Dmitrij Mazepin többségi tulajdonában volt, ám az orosz-ukrán háború kezdetén ő visszalépett, így a tulajdonrész Oakes kezébe került. Az Alpine hivatalosan nem kommentálta az ügyet, mint ahogyan egyelőre a Red Bull sem szólalt meg a Hornerrel kapcsolatos híresztelések nyomán. A csapatfőnökhöz közeli források ugyanakkor állítják, Horner pozícióját nem veszélyezteti a „vörös bikák" jelenlegi teljesítménye, és akkor sem fog rezegni alatta a léc, ha nem válnak be az első olaszországi fordulóra hozott frissítések.