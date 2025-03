Hamiltont sokkolta a pole pozíció; Verstappen nem érti, hogyan került az első sorba Kínában

Noha nem lehetett messzemenő következtetéseket levonni a Kínai Nagydíj első és egyetlen szabadedzéséből, az vitathatatlan volt, hogy az óriási előnnyel élen záró Lando Norris és a Mclaren készülhetett fő esélyesként az év első sprintidőmérőjére. A vb-éllovas keze ugyanakkor ezúttal is megingott a döntő, utolsó szakaszban, és ezúttal a második próbálkozása sem sikerült jobban: a brit pilóta inkább meg is szakította a körét, és a bokszutca felé vette az irányt, így csak a garázsból figyelhette a kibontakozó végjátékot.

A címvédő McLaren becsületét viszont Oscar Piastrinak sem sikerült megmentenie, noha az ausztrál az első próbálkozások után még vezetett, az újabb gyors körén nem tudott eleget javítani, és végül csak a harmadik helyet szerezte meg a szombati sprintversenyre. Az élen eközben nem várt csata alakult ki a pole pozícióért: az első szakaszban már leggyorsabbnak bizonyuló Hamilton lendülete a mindent eldöntő SQ3-ra sem hagyott alább, sőt, 1:30.849-es körrekorddal jelezte, még megvan benne a tempó egy körön, ekkor azonban még meg kellett várni a későbbi ütemben érkező Max Verstappent, aki végül mindössze 18 ezreddel maradt el a Ferraritól.

A hétszeres világbajnok már a csapatrádióban sem tudta leplezni a meglepettségét, majd a sprintkvalifikációt követő interjújában megosztotta, sokkolta az eredmény. „Először is szeretnék köszönetet mondani ennek a csodálatos közönségnek. Egyáltalán nem számítottam erre az eredményre, de örülök neki és büszke vagyok rá. Az előző verseny katasztrofálisan alakult a számunkra, noha tisztában voltunk vele, hogy ennél több van az autóban, csak nem tudtuk kihozni belőle. Aztán megérkeztünk erre a gyönyörű helyszínre, Sanghajba, amit imádok, az időjárás eddig végig csodálatos volt, és az autó egyszerűen életre kelt már az első körtől fogva."

„Elég nagy változtatásokat hajtottunk végre, és a csapat fantasztikus munkát végzett a szünet alatt, hogy felkészítse a kocsit. Lesokkolt az eredmény, el sem hiszem, hogy sikerült megszerezni a pole pozíciót a sprintversenyre. Ez még nem a fő esemény, szóval szombaton még sokat kell dolgozunk, de remek helyzetbe hoz minket a futam előtt – lelkendezett a Sanghajban rendre jól teljesítő, és hat pole pozíciójával, valamint hat győzelmével a helyszínen a legsikeresebb versenyzőnek számító Hamilton. – Fogalmam sincs, honnan jött ez a különbség, ennek utána kell még néznem. Az első szektorom nagyon erős volt, és szerintem a pálya ezen szakaszán sikerült megtennem a legnagyobb előrelépést a korábbi köreimhez viszonyítva, de összességében is javult kicsit a tempó."

„Ugyanakkor még mindig maradt benne idő, és azon leszek, hogy megtaláljam a szombati időmérőre. Egyszerűen csodálatos érzés látni az egyes számot, amikor leparkolsz mögé a vörös autóval. Hihetetlen!" – tette hozzá a brit, aki Nigel Mansell 1994-es Ausztrália Nagydíjon elért rajtelsősége óta az első negyven év feletti versenyző, aki pole-t tudott szerezni (bármilyen formátumú) időmérőn. Hamilton 40 évesen 2 hónaposan és 14 naposan hajtotta végre tettet, míg a honfitársa 41 évesen 3 hónaposan és 9 naposan.

„Kicsit megdöbbentett, nem tudtam, mikor juthatunk el ebbe a pozícióba. Az előző futamot követően nehezen indult a hét. Agresszív megközelítéssel érkeztünk meg ide, eltökéltek voltunk, hogy jobbá tesszük az autót. Már az első pillanattól fogva jobban éreztem magam a volán mögött, és egyszerűen el sem hiszem, hogy az élen vagyunk a McLaren előtt, amelyik olyan gyors volt az előszezoni teszt során, és nyilván az előző versenyhétvégén is, de még most pénteken is. Nagyon hálás vagyok azért, hogy ilyen nagyszerű versenyzőkkel harcolhatok, és ilyen szoros csatát vívhatunk más csapatokkal."

A hétszeres vb-első számára nagy kihívás, és igazi teszt lesz a szombati sprintverseny, hiszen az idény előtti teszten nem tudott versenyszimulációt futni, míg múlt hétvégén változékony időjárási körülmények között csapott össze a mezőny Melbourne-ben. „Nem volt lehetőségem versenyszimulációt teljesíteni a bahreini teszten, míg múlt hétvégén esős időben mentünk, így a szombati lesz az első alkalom, amikor hosszú etapot mehetek, és vasárnap fogok először igazi versenyt futni száraz pályaviszonyok mellett a Ferrarival. Sokat fogok tanulni. Reménykedek benne, hogy sikerül kitartanom az élen, de a McLaren nagyon-nagyon gyors, mint ahogyan Max is. De jó helyzetben vagyunk, és pozitívak maradunk."

Hamilton a maranellóiak csapatfőnökét, Frédéric Vasseurt is meglepte az eredménnyel, a francia szakember nem igazán érti, miért sikerült ilyen jól a sprintkvalifikációjuk. „Jobb a helyzet, mint egy héttel ezelőtt volt, de elég nehezen lehet olvasni és megérteni, mi miért történik egyik eseményről a másikra. Egyszer a McLaren hatalmas előnnyel rendelkezik, máskor nem igazán, amit ki kell vizsgálnunk. Sok munka vár ránk. Természetesen nagyon jó érzés, és pozitív energiával tölti el a csapatot és Lewist is, de én mindig látom a negatív oldalt is. Ezen a hétvégén a sprintformátumnak köszönhetően sok pontot tehetünk zsebre. A tény, hogy Lewis volt az élen zárt az SQ1-ben és az S3-ban is, bizonyítékul szolgál a következetességre, ami nagyon jó hír."

Nemcsak a Ferrari és Hamilton okozott meglepetést a pole-lal, a második helyen végző Verstappen sem igazán értette, hogyan került az első rajtsorba. „Nagyon örülök! A szabadedzésen még eléggé nagy volt a lemaradásunk, szóval nagyon elégedett vagyok, hogy az első rajtsorba kvalifikáltunk. Remekül sikerült a köröm. Mindig nagy kihívást jelent, amikor minden referenciapont nélkül váltunk a közepesről a lágyra gumira. Ha megnézzük, mindössze 18 ezredmásodperccel maradt le a pole pozícióról, miközben nem gondolom, hogy egyáltalán az első sorban kellett volna zárnunk, úgyhogy rendkívül boldog vagyok."

„Semmi drámai változtatást nem hajtottunk végre a gyakorlás óta, mivel az egyensúly nem volt túl rossz. Egyszerűen túl lassúak voltunk, azonban ez jó hír a számunkra, hiszen pluszmotivációt jelent mindenkinek, hogy minden egyes körünk jól sikerüljön, illetve kihozzuk belőle a maximumot, és ezt akkor is meg kell tennünk, amikor kicsit többet kell küzdeni a tempóért – magyarázta a címvédő, majd jelezte, még nem írná le a McLarent. – Egészen az utolsó próbálkozásukig nagyon gyorsak voltak, szóval nehéz lesz magunk mögött tartani őket. Remélhetőleg jól szórakozunk, és kicsit csatázhatunk egymással. Az igazán remek lenne."

A Red Bull csapatfőnöke, Christian Horner vegyes érzésekkel beszélt a sprintkvalifikáción látottakról, hiszen míg Verstappen váratlanul jó eredményt ért el, Liam Lawson ezúttal sem jutott tovább a második szakaszba, sőt, a huszadik, vagyis az utolsó helyen zárt. „Max csupán 18 ezreddel maradt le a pole-ról, ami fenomenális teljesítmény. Megint nagyszerűt alkotott. Nem számítottam arra, hogy ott lesz az első rajtsorban, főleg nem a két McLaren előtt. Szóval nagyon jó teljesítményt nyújtott. A pontokat szombaton fogják kiosztani, de ez remek visszavágás a szabadedzés után. Ami Liamet illeti, az első gyors köre jól sikerült, és azzal az első tízesben foglalt helyet, de sajnos nem tudta kellőképpen visszahűteni a gumikat a hűtő körén. Ha ilyen szoros a csata, mint most, akkor az ilyesmi következményeket von maga után. Kár érte, de remélhetőleg jobb formát fog mutatni szombaton."

McLaren's British driver Lando Norris drives during the first practice session of the Formula One Chinese Grand Prix at the Shanghai International Circuit in Shanghai on March 21, 2025. (Photo by GREG BAKER / AFP)

Fotó: AFP

A McLarennél ezúttal Piastri bizonyult a jobbnak egy körön, ám ez most nem ért pole pozíciót, az ausztrál a harmadik rajthelyet szerezte meg. „Rosszkor voltunk gyorsak. Az első és a második szakasz is jól alakult. Aztán valami mással próbálkoztunk, és korábban mentünk ki a pályára, hogy két körünk is legyen. Nem vagyok biztos benne, hogy ezt helyesen tettük, de megvan a tempó a gépben ahhoz, hogy harcba szálljunk a harmadik rajtkockából."

„Nehézséget okozott az új pályafelület, mivel nagyon tapadt, de közben nagyon csúszós is, és egész nap nehéz volt kordában tartani a kocsit. Szerintem jó munkát végeztünk a sprintidőmérőn a megszelídítésével, egyszerűen elszúrtuk a menetrendet. Érdekes kihívást jelent. Sokkal jobbnak tűnik a tapadás, mint tavaly, ami jó, de van néhány dolog, amit szombaton jobban csinálhatnánk."

Az ausztrál csapattársa, Norris döntő pillanatokban hibázott, és végül csak a hatodik helyen végzett, miután Charles Leclerc és George Russell is befért elé. „Rontottam, elfékeztem az utolsó kanyarban. Kicsit jobban szenvedtünk, egyszerűen nem voltunk kellően gyorsak. Sokat küszködtem az autóval. Most jobban megmutatkoztak a gyengeségeink. Ebbe nem kell ennél többet belelátni, csak túl sok hibát vétettem, és a gépet elég nehéz vezetni. A nap folyamán küzdöttünk az autó elejével, és nehézségét okozott az utolsó kanyarban tapasztalható hátszél is. Ez már valamivel jobban hasonlított a bahreini teszthez, csak éppen most sokkal szelesebb volt az idő. És amikor ez a helyzet, akkor sokkal jobban kínlódunk."

„Én és Oscar is szenvedtünk, igaz, én egyértelműen jobban. Inkább magamat okolom, mint a kocsit. Nem lehet tökéletessé tenni az autót, de én voltam az, aki túlerőltette. Kicsit vissza kell vennem, és nem szabad túl keményen nyomnom. Úgy gondolom, a gép továbbra is remek, ha jó működési tartományba kerül. Talán nem elég jó ahhoz, hogy megszerezzük a pole pozíciót, de határozottan előre tudunk lépni."

Norris adott esetben már a sprintverseny előtt előreléphet, hiszen Lance Stroll mellett a negyedikként végző Leclerc ellen is vizsgálatot indított a Nemzetközi Automobil-szövetség, miután nem tartotta be a hétvége előtt meghatározott limitidőt a két biztonsági autós vonal között. Ilyen esetekben azonban ritka a rajtbüntetés, hiszen általában van elfogadható magyarázat a kelleténél lassabb tempóra, és a sportfelügyelők nyolc másik pilótát már felmentettek hasonló vétség gyanújában, mint ahogyan később tették ezt a Ferrari monacói, valamint az Aston Martin kanadai versenyzőjével is.

A Williams ugyanakkor nagy bajba kerülhet, miután nem küldte el a szabadedzés végéhez viszonyított egyórás határidőn belül a hátsó szárnya viselkedését figyelő kamerákból kinyert adatokat. A kilencedik és a tizenharmadik helyet megszerző grove-i alakulatot technikai szabálysértés gyanújával idézték be, az ilyen esetekben általában szigorúbban jár el az FIA.

KÍNAI NAGYDÍJ, A SPRINTIDŐMÉRŐ VÉGEREDMÉNYE 1. Lewis Hamilton brit Ferrari 1:30.849 átlag: 215.142 km/ó 2. Max Verstappen holland Red Bull-Honda 1:30.867 0.018 mp h. 3. Oscar Piastri ausztrál McLaren-Mercedes 1:30.929 0.080 4. Charles Leclerc monacói Ferrari 1:31.057 0.208 5. George Russell brit Mercedes 1:31.169 0.320 6. Lando Norris brit McLaren-Mercedes 1:31.393 0.544 7. Andrea Kimi Antonelli olasz Mercedes 1:31.738 0.889 8. Cunoda Juki japán Racing Bulls-Honda 1:31.773 0.924 9. Alexander Albon thaiföldi Williams-Mercedes 1:31.852 1.003 10. Lance Stroll kanadai Aston Martin-Mercedes 1:31.982 1.133 11. Fernando Alonso spanyol Aston Martin-Mercedes 1:31.815 0.641 12. Oliver Bearman brit Haas-Ferrari 1:31.978 0.804 13. Carlos Sainz spanyol Williams-Mercedes 1:32.325 1.151 14. Gabriel Bortoleto brazil Sauber-Ferrari 1:32.564 1.390 15. Isack Hadjar francia Racing Bulls-Honda - 16. Jack Doohan ausztrál Alpine-Renault 1:32.575 1.363 17. Pierre Gasly francia Alpine-Renault 1:32.640 1.428 18. Esteban Ocon francia Haas-Ferrari 1:32.651 1.439 19. Nico Hülkenberg német Sauber-Ferrari 1:32.675 1.463 20. Liam Lawson új-zélandi Red Bull-Honda 1:32.729 1.517

AZ ELSŐ KÉT SZAKASZ VÉGEREDMÉNYE 1. SZAKASZ 2. SZAKASZ 1. Hamilton 1:31.212 1. Norris 1:31.174 2. Norris 1:31.396 2. Russell 1:31.346 3. Leclerc 1:31.518 3. Piastri 1:31.362 4. Piastri 1:31.723 4. Hamilton 1:31.384 5. Verstappen 1:31.916 5. Antonelli 1:31.475 6. Russell 1:31.952 6. Verstappen 1:31.521 7. Antonelli 1:31.999 7. Albon 1:31.539 8. Alonso 1:32.121 8. Leclerc 1:31.561 9. Hadjar 1:32.171 9. Stroll 1:31.742 10. Bearman 1:32.269 10. Cunoda 1:31.794 11. Cunoda 1:32.316 11. Alonso 1:31.815 12. Stroll 1:32.327 12. Bearman 1:31.978 13. Sainz 1:32.457 13. Sainz 1:32.325 14. Albon 1:32.462 14. Bortoleto 1:32.564 15. Bortoleto 1:32.539 15. Hadjar - 16. Doohan 1:32.575 17. Gasly 1:32.640 18. Ocon 1:32.651 19. Hülkenberg 1:32.675 20. Lawson 1:32.729