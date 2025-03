Elrontott időmérő, hibás stratégia, rossz kommunikáció, lesújtó eredmény – a Ferrari csalódást keltő nyitó hétvégén van túl

A Ferrari ugyanis túl későn határozta el magát arra, hogy száraz pályáról alkalmas gumikról köztes esőgumikra váltson, ezzel nemcsak rengeteg időt, hanem sok pozíciót is vesztett a vetélytársakkal szemben. A leintést követően ráadásul a versenyzők azt is nehezményezték, hogy nem kaptak pontos tájékoztatást a bokszfalról az időjárást illetően. A csapatfőnök, Frédéric Vasseur elismerte, rosszul mérték fel a helyzetet, és egyúttal elmondta, javítani fog elsődlegesen a Hamiltonnal való kommunikáción. A csapattal összeszokó brit a verseny alatt számos alkalommal jelezte az új versenymérnökének, Riccardo Adaminak, hogy ne traktálja olyan információkkal, amelyeket eleve is tud.

„Ez volt az első verseny, az első alkalom, amikor kommunikálnunk kellett a bokszfal és az autó között, és végezhetnénk jobb munkát ezen a téren, és jobban is ismerhetné egymást a két oldal. Egyértelmű, hogy nem ment zökkenőmentesen, nehéz volt a stratégia, és jobb módot kell találnunk a bokszfal és a kocsi közötti kommunikációhoz. De le fogjuk vonni a tanulságot az első futamon tapasztaltakból, és egyáltalán nem jelent problémát" – idézi Vasseur szavait az ESPN.

A csapatfőnök megosztotta, számítottak arra, hogy lehetnek gondok. „Nem ért sokként minket, de nyilvánvalóan nem volt túl jó hétvégénk. Most már a következő nagydíjra összpontosítunk, s tanulunk a hétvégéből, mert követtünk el hibákat. Javítanunk kell a kommunikáción, meg kell értenünk, mire van szüksége Lewisnak. Kínában már jobban fogjuk csinálni."

Hamilton a leintést követően védelmébe vette az új versenymérnökét, és elárulta, valamennyi rádióbeszélgetésen végig fognak menni a sanghaji Grand Prix-t megelőzően. „Alapvetően nem vagyok olyan versenyző, aki szeret sok információt kapni a verseny során, kivéve, amikor én magam kérem. Ő viszont minden tőle telhetőt megtett, és fejlődni fogunk. Még mindig csak ismerkedünk egymással, lépésről lépésre. Végig fogunk menni mindenen, ami elhangzott a rádióban az ő és az én részemről is."

A hétszeres világbajnoknak az új versenymérnöke mellett a Ferrarival is össze kell még szoknia: a versenyző különösen nagy tempó mellett nem érzi magát magabiztosan az autóban. Noha a szabadedzések során valamelyest javult a helyzet, a versenyen elveszett a nyert önbizalom az esős pályán. „Határozottan előreléptem. Most minden az önbizalom-építésről szól. Attól a pillanattól kezdve, hogy pénteken beültem az autóba, hiányzott az önbizalom, különösen nagy tempónál buktam rengeteget. Szombaton aztán elkezdett visszatérni az önbizalmam, és csak építkeztem, építkeztem és építkeztem. Vasárnap azonban mindent kezdhettem a nulláról, és a verseny jelentős részében egyáltalán nem volt önbizalmam."

Hamilton már Sanghaj előtt változtat annak érdekében, hogy jobban érezze magát a kocsiban. „Rengeteget tanultam ezen a hétvégén, és sok mindent tudok magammal vinni. Végrehajtunk néhány változtatást a következő verseny előtt, és meglátjuk, hogyan alakul. Igazi gyorstalpalót kaptam arról, hogyan kell vezetni a Ferrarit vizes körülmények között. Hálás vagyok, hogy nem törtem össze az autót. Nagyon mélyen voltam, minden új, először vezettem a Ferrarival esőben, és nagyon másként viselkedett attól, mint amit a múltban megtapasztaltam. Az erőforrás, a kormányon a különböző funkciók, és te próbálsz zsonglőrködni minden új dologgal."

A futam egy pontján vezető brit versenyző mindemellett csapata stratégiai döntésével sem volt elégedett. „Nagy lehetőséget szalasztottunk el. Sajnos a végén én azt a tájékoztatást kaptam, hogy csak rövid ideig tartó zápor érkezik, szóval úgy voltam vele, hogy kitartok, és mivel a pálya többi része száraz volt, az volt bennem, hogy egészen addig elhúzom, amíg a pályán bírom tartani a gépet. Azt nem mondták, hogy több csapadék is érkezik. És akkor hirtelen még jobban megnyílt az ég. Szóval nem láttak el elegendő információval. De sajnos nem is tudtam bízni a kocsiban. Jövő hét előtt hozzányúlunk a beállításokhoz is."

A csapatfőnök a Canal+-nak adott nyilatkozatában elismerte, dolgozhattak volna jobban is a bokszfalon. „Az eredmény rossz, nem ezért jöttünk ide. Először is az időmérőn nem állt össze minden, és szerintem a tempónk sokkal jobb volt annál, mint amit az időlista mutatott. A versenyen pedig nem volt könnyű a stratégiával, és a végén rossz döntést hoztunk. Nézzünk szembe a tényekkel: próbáltunk kint maradni a száraz pályára alkalmas gumikon, mint ahogyan Max (Verstappen) is, amikor elkezdett esni, mert tévesen azt gondoltuk, hogy hamar eláll. Szép lett volna, bejön, de nem így történt. Ennyi. Vesztettünk."

„Nem szabad hibáztatnunk senkit, ugyanakkor rá kell jönnünk, mi siklott félre a döntéshozás során. A kockáztatás jó volt, de legalább egy körrel korábban ki kellett volna jönnünk, mint ahogyan May is tette. Még huszonhárom nagydíj áll előttünk, és előre kell tekintenünk. Azt már pénteken megmutattuk, hogy megvan a tempó egy körön és a hosszú etapok során is, és ez az, amire építkeznünk kell az idényben, nem pedig arra, hogy nem a megfelelő stratégiai döntést hoztuk a futam végén."

Leclerc pénteken még pole pozícióban bízott, végül a hetedik helyről indulva a nyolcadik lett Melbourne-ben (Fotó: AFP)

Sokáig úgy tűnt, Leclerc javíthat csapata helyzetén az elszúrt időmérő után, a futam nagy részében ugyanis garantáltnak tűnt az ötödik pozíció, ám egy vezetői hiba és a kései kerékcsere ezt meghiúsította. „A futam nagy részében úgy éreztük, hogy az ötödik hely garantált. Aztán megjött az eső, és minden megváltozott. Az első, akit hibáztathatok, önmagam vagyok, mert rontottam a 11-es kanyar kijáratánál. Ezzel három vagy négy pozíciót vesztettünk, amit utána elég nehéz volt visszaszerezni. Megelőztem egy-két fickót, de aztán kissé elkéstünk a kerékcserével, és elvesztettünk még néhány helyet. Eléggé nehéz nap volt, de meg fogjuk vizsgálni a történteket. Ez csak az idény első versenye volt. Igen, nem ilyen első futamban reménykedtünk, de előre kell tekintenünk, és motiváltan kell megérkeznünk Sanghajba, hogy visszavághassunk a csalódást keltő nyitó hétvége után."

A Ferrari tavaly kettős győzelmet aratott Ausztráliában, most a pontszerző csapatok közül a legkevesebb, szám szerint öt pontot gyűjtött, és olyan gárdák előzik meg, mint a Williams, az Aston Martin és a Sauber. A Scuderia ezek után mindenképpen feltüzelten fog megérkezni Kínába, ugyanakkor nem lesz egyszerű dolga: az év második nagydíján azonnal sprintfutamot rendeznek, így nem lesz sok lehetősége letesztelni a végrehajtott változtatásokat, és Hamilton rendelkezésére is csupán egy óra fog állni, hogy összerázódjon a Ferrarival a sanghaji pályán.

Ami az egy évvel ezelőtti eredményeket illeti, Verstappen diadalmaskodott a Kínai Nagydíjon, míg az olasz csapat a negyedik és az ötödik helyen látta meg a kockás zászlót.