Formula–1: Nico Hülkenberg volt a kaotikus nap hőse – nemzetközi sajtóvisszhang

A Sauber 37 éves pilótája a 19. helyről rajtolva pályafutása 242. versenyhétvégéjén, a 239. startján először állhatott dobogóra.

Anglia:

Daily Mirror: „Brit uralom, Norris lett Silverstone királya, Hülkenberg pedig véget vetett a pódiumátoknak.”

The Sun: „Norris először nyert odahaza, egy veterán pedig lezárt egy kellemetlen rekordsorozatot a silverstone-i esőkáoszban.”

Daily Mail: „A hazai kedvenc Norris győzött a kusza brit futamon, és csökkentette hátrányát Piastri mögött. Hülkenberg először pezsgőzhetett.”

The Times: „Norris hibátlan vezetéssel büntette meg Piastri meggondolatlanságát, és megszerezte első hazai trófeáját.”

The Guardian: „Az első F1-es versenynek otthont adó pálya mostantól Norris teljesítménye miatt is emlékezetes lesz, aki először hódította el a Brit Nagydíjat.”

Svájc:

Blick: „Ez volt Hülkenberg nagy napja az angliai esőcsatában. A Sauber istálló 263 futam után ünnepelhetett ismét dobogós helyet.”

Tages-Anzeiger: „Hülkenberg szenzációsan ment élete versenyén, a pontversenyben éllovas Piastri buta manőverrel hívta fel magára a figyelmet.”

Ausztria:

Kurier: „Norris nyert az esőkáoszban, vége Hülkenberg vesszőfutásának. A német pilóta rutinosan locsolta a pezsgőt és lazán adta az interjúkat, pedig életében először vett részt F1-es díjátadón.”

Krone: „Megtört az átok, Hülkenberg szenzációsan versenyzett.”

Salzburger Nachrichten: „Norris és Hülkenberg is történelmet írt Silverstone-ban.”

Hollandia:

De Telegraaf: „Norris győzött, Max Verstappen és Piastri csalódást okozott. A Saubernél minden ok megvan az ünneplésre.”

AD: „A legjobb silverstone-i sztori Hülkenbergé, egyetlen pilóta sem várt ennyit az első dobogós helyére.”

Olaszország:

La Gazzetta dello Sport: „Piastri öngólját követően Norris nyert az esőben, a nap hőse azonban a 37 éves Hülkenberg volt.”

Corriere dello Sport: „Számtalan biztonsági autós szakaszt követően Norris győzött, Piastri tíz másodperces büntetést kapott, Hülkenberg pedig debütált a pódiumon.”

Tuttosport: „Hamilton érzelmei kevésnek bizonyultak a Ferrarinak. A McLaren és Sauber állt dobogóra.”

Spanyolország:

Marca: „Norris megbüntette Piastri ostobaságát. Hülkenberg megérdemelte első dobogóját, ő az igazi hős.”

As: „Káosz, hibák és egy elszalasztott lehetőség. Piastri büntetése révén Norris diadalmaskodott, a nap hőse Hülkenberg volt.”

Mundo Deportivo: „Piastri odaajándékozta a győzelmet Norrisnak, az utolsó előtti helyről rajtoló Hülkenberg pedig megvalósította élete nagy álmát.”

Franciaország:

L’Équipe: „Piastri hibája ajándék volt Norrisnak. Az ausztrál nagyon dühös volt a leintést követően, és miközben Norris első hazai diadalát, Hülkenberg pedig az első dobogóját ünnepelte, ő idegesen nyomkodta a telefonját egy fehér heverőn.