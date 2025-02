Biztosan nem lesz esélyünk a győzelemre 2025-ben – Alonso

A 2023-as idényt bombaformában kezdő, majd a 2024-es évre visszaeső és csalódást keltő teljesítményt produkáló Aston Martin 2026-ban, a nagy szabályváltoztatások hajnalán aratná le a munkája gyümölcsét.

A silverstone-i istálló óriási erőfeszítéseket és beruházásokat tett annak érdekében, hogy az élmezőnyben küzdhessen az új érában: új gyárkomplexum és szélcsatorna épült, a Honda személyében új motorpartner érkezik, aminek köszönhetően gyári csapatként folytathatja, miközben több neves szakembert, köztük a tervezőlegenda Adrian Neweyt is megszerezte.

Ennek tükrében a soron következő 2025-ös idény amolyan átmeneti lesz, amihez nem is fűz túl sok reményt a mezőny rangidős versenyzője, Fernando Alonso. A kétszeres világbajnok az Autosprintnek adott nyilatkozatában kijelentette, az idén lesz sanszuk futamgyőzelemért küzdeniük.

„Biztosan nem lesz esélyünk a győzelemre 2025-ben. Az autók ugyanolyanok lesznek, mint az előző évben, így gyakorlatilag lehetetlen ilyen mértékű előrelépést tenni. Remélhetőleg jobb lesz, mint tavaly volt, de nem fogunk bajnokságot nyerni.”

A spanyol versenyző korábban megosztotta, a nagy szabályváltoztatások hozhatják el az utolsó esélyét a hőn áhított harmadik vb-cím megszerzésére, és most is hangsúlyozta, hogy nagy várakozás előzi meg 2026-ot. „Lesz néhány szabályváltozás, és áprilistól Adrian Newey is elkezd dolgozni a 2026-os projekten. Bízom benne, hogy több dobogós helyezést, valamint győzelmet tudok szerezni, és harcolhatok a bajnoki címért.”

„Ugyanakkor azt is tudom, hogy 2026 mindenki számára rejtély. Reméljük, hogy kedvezni fog nekünk, de nem tudhatjuk. Még most, húsz év elteltével is, ha elmegyek egy gokartpályára és a második helyen látom magam az eredménylistán, egy-két tizedre elmaradva az elsőtől, ugyanaz a belső harag, ugyanaz a frusztráció tölt el, hogy aznap talán vacsorázni sem tudok leülni. Nem szeretek veszíteni, bármennyire keményen is dolgoztam meg érte, ez mindig is így lesz.”

Az Aston Martinnal a harmadik közös idényére készülő Alonso a pályafutása során eddig összesen 401 versenyen állt rajthoz, a neve mellett 32 siker, 106 dobogó, 26 versenyen futott leggyorsabb kör, 22 pole pozíció, valamint két vb-cím áll.