Verstappen nyert, büntetése után Norris csak a tizedik lett a Katari Nagydíjon

A júniusi Osztrák Nagydíj után indulhatott volna ismét a pole-ból Max Verstappen, akit azonban megbüntettek a katari időmérőt követően, így a rajtelsőség George Russell ölébe hullt. A brit pilóta mellől az egy hellyel hátrasorolt Verstappen rajtolhatott, a második sorból Lando Norris és Oscar Piastri vághatott neki az idény utolsó előtti futamának.

A McLaren versenyzői ráadásul annak tudatában készülhettek a versenyre, hogy a végén bebiztosíthatják csapatuk konstruktőri világbajnoki címét. A futam kezdetére lement a nap Loszaílban, így – akárcsak egy héttel ezelőtt Las Vegasban – ezt a viadalt is villanyfényes körülmények között rendezték meg. Verstappen és Norris is jól kapta el a rajtot, mindketten bejöttek Russell elé az egyes kanyarban. A Mercedes-pilóta így két helyet is veszített a startnál, ráadásul várnia kellett az esetleges visszazárkózással, ugyanis már az első körben be kellett vetni a biztonsági autót. Nico Hülkenberg kilökte Esteban Ocont a rajt után, majd a francia nekiütközött Franco Colapintónak – a három versenyzők közül csak Hülkenberg tudott továbbmenni, ám ő is defektet kapott, s kerékcseréjét követően visszaesett a mezőny végére.

Kicsivel hátrébb Lance Stroll és Alexander Albon, illetve Valtteri Bottas és Liam Lawson is „egymásra talált”, amivel mindannyian több helyet veszítettek. A safety car három kört töltött a pályán, az újraindításkor Verstappen megtartotta a vezetést, Russell pedig azonnal elkezdte támadni Norrist a második pozícióért. Verstappen nem tudott nagyon elhúzni Norris elől a következő körökben, Russell azonban nem került újabb előzési kísérletbe, ám így is közel maradt egymáshoz az élmezőny. A 10. körben Stroll adta fel a versenyt, ezzel ő lett a futam harmadik kiesője, Lewis Hamiltont pedig vizsgálni kezdték a sportfelügyelők, amiért a piros lámpák kialvásánál kicsivel korábban indult el a rajtnál.

Amíg a mezőny nagy része lassult a kerékcserékhez közeledve, Verstappen és Norris igen jó tempót diktált az élen. Az élmezőnyből elsőként Russell állt ki friss gumikért, ám kerékcseréje közel sem sikerült tökéletesen. Nehezen jött le ugyanis a jobb hátsó abroncs, így veszített némi időt a bokszutcában, és visszaesett a 11. helyre. Russell ráadásul beragadt Fernando Alonso mögé, akit hosszú körökön keresztül nem tudott megelőzni, további időt dobva el. A 30. körben egy, a célegyenesben lévő visszapillantó tükör borzolta a kedélyeket. Az Albon autójáról letört elem miatt lengették a sárga zászlót – Norris közelebb került Verstappenhez, akiben felmerült a gyanú, hogy ez azért történhetett, mert versenytársa figyelmen kívül hagyta a korlátozást.

Valtteri Bottas áthajtott a tükrön, aminek következtében rengeteg törmelék lett a célegyenesben. Könnyen lehet, hogy ez vezetett Hamilton és Carlos Sainz Jr. defektjéhez, majd a törmelék miatt beküldték a biztonsági autót. Verstappen és Norris ezzel minimális időveszteséggel teljesíthette kerékcseréjét, mögöttük Charles Leclerc autózott az újraindítás előtt.

Lando Norris a győzelemért harcolt, de végül alig szerzett pontot (Fotó: AFP)

Amikor folytatódhatott a verseny, Verstappen és Norris kemény csatát vívott a vezetésért, ám a négyszeres világbajnok végül megtartotta az első helyet. A gondtalan versenyzés viszont nem tartott sokáig, ugyanis az újraindítást követően Hülkenberg autója kötött ki a kavicságyban, majd a vélhetően technikai problémával küzdő és egy megforgást is bemutató Sergio Pérez is kiszállt a versenyből. Az újabb újraindítást követően Verstappen továbbra is az élen ment, s bár Norrist szorosan követte őt, igen szigorú büntetést kapott, amivel nemcsak a győzelem, de akár a pontszerzés esélye is elúszott számára.

A McLaren-versenyzőt azért találták vétkesnek, amelyet Verstappen korábban jelentett is, azaz nem lassított a sárga zászlós jelzés alatt. Norrist tíz másodperces stop and go büntetéssel sújtották, amelyet a 47. körben töltött le, s ezzel visszaesett az utolsó helyre. Hamilton sem úszta meg a büntetést – a hétszeres világbajnok túl gyorsan hajtott a bokszutcában, amiért áthajtásos büntetést kapott.

Néhány körrel később Norris már a 12. helyen autózhatott, majd miután Albont és Bottast is megelőzte, feljött a pontszerzők közé. Ennél azonban már nem tudott előrébb kerülni, ám övé lett a futam leggyorsabb köréért járó pluszpont is. A győzelmet viszont Verstappen szerezte meg, a dobogóra még Leclerc és Piastri állhatott fel.

A biztonsági autó mögött elkövetett szabálytalanság miatt a leintést követően megbüntették Russellt, ám ez nem volt hatással a végeredményre. A dobogósokon és a briten kívül pontot szerzett még Pierre Gasly, Sainz, Alonso, Csou Kuan-jü, Kevin Magnussen, illetve Norris.

Folytatás egy hét múlva az idényzáró Abu-dzabi Nagydíjjal!

1. Max Verstappen holland Red Bull-Honda RBPT 1:31:05.323 2. Charles Leclerc monacói Ferrari 6.031 mp h. 3. Oscar Piastri ausztrál McLaren-Mercedes 6.819 mp h. 4. George Russell brit Mercedes 14.104 mp h. 5. Pierre Gasly francia Alpine-Renault 16.782 mp h. 6. Carlos Sainz Jr. spanyol Ferrari 17.476 mp h. 7. Fernando Alonso spanyol Aston Martin-Mercedes 19.867 mp h. 8. Csou Kuan-jü kínai Sauber-Ferrari 25.360 mp h. 9. Kevin Magnussen dán Haas-Ferrari 32.177 mp h. 10. Lando Norris brit McLaren-Mercedes 35.762 mp h. 11. Valtteri Bottas finn Sauber-Ferrari 50.243 mp h. 12. Lewis Hamilton brit Mercedes 56.122 mp h. 13. Cunoda Juki japán RB-Honda RBPT 1 kör h. 14. Liam Lawson új-zélandi RB-Honda RBPT 1:01.100 15. Alexander Albon thaiföldi Williams-Mercedes 1:02.656 KIESETT MEGTETT KÖR Nico Hülkenberg német Haas-Ferrari 39 Sergio Pérez mexikói Red Bull-Honda RBPT 38 Lance Stroll kanadai Aston Martin-Mercedes 8 Franco Colapinto argentin Williams-Mercedes 0 Esteban Ocon francia Alpine-Renault 0 a katari nagydíj végeredménye

PILÓTA GYŐZELEM DOBOGÓ PONTSZERZÉS LGYK PONT 1. Max Verstappen* 9 13 22 3 429 2. Lando Norris 3 11 21 6 349 3. Charles Leclerc 3 11 21 1 341 4. Oscar Piastri 2 8 22 - 291 5. Carlos Sainz Jr. 2 8 19 1 272 6. George Russell 2 4 21 2 235 7. Lewis Hamilton 2 4 20 2 211 8. Sergio Pérez - 3 16 3 152 9. Fernando Alonso - - 13 1 68 10. Nico Hülkenberg - - 9 - 37 11. Pierre Gasly - 1 10 - 36 12. Cunoda Juki - - 9 - 30 13. Lance Stroll - - 5 - 24 14. Esteban Ocon - 1 5 1 23 15. Kevin Magnussen - - 6 - 16 16. Alexander Albon - - 4 - 12 17. Daniel Ricciardo - - 4 - 12 18. Oliver Bearman - - 2 - 7 19. Franco Colapinto - - 2 - 5 20. Csou Kuan-jü - - 1 - 4 21. Liam Lawson - - 1 - 4 * már világbajnok a világbajnokság állása