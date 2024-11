Új technikai direktíva, élesedő csata a konstruktőrök között és bajnokavatás – mi várható a Las Vegas-i Nagydíjon?

ERRŐL BESZÉLNEK – A LEGFORRÓBB TÉMÁK

Verstappen karnyújtásnyira az újabb bajnoki címtől

Max Verstappen megszakította a június végi Spanyol Nagydíj óta íródó nyeretlenségi sorozatát az esős brazíliai versenyen: a motorcsere miatti büntetést, valamint a szerencsétlenül alakuló időmérőt követően 62 pontra növelte előnyét az egyéni vb-összetettben három futammal és egy sprintversennyel a vége előtt. A holland pályafutása 62. győzelmével karnyújtásnyira került a negyedik világbajnoki címtől, és akár már most hétvégén újrázhat. Ahhoz, hogy már Las Vegasban pontot tegyen a bajnoki versenyfutás végére, 60 pontot kell megtartania a jelenlegi előnyéből, vagyis nem veszíthet két pontnál többet az immár egyetlen harcban lévő ellenfelével, Lando Norrisszal szemben.

Matematikai szempontból ugyanis már csak a Red Bull holland, illetve a McLaren brit pilótája szerezheti meg az egyéni összetett első helyét, igaz, ahogyan az a fentiekből is leszűrhető, utóbbi inkább csak elodázni tudja a bajnokavatást. A wokingiak szemlátomást már le is mondtak a végső sikerről: a folytatásban házon belül is szabad lesz a harc a két versenyzőjük között, és Oscar Piastrinak már csak nagyon speciális helyzetben kell segítenie a csapattársát.

Noha Verstappennek az előző versenyhétvégén aratott sikere után kétségkívül remek esélyei vannak, reálisan nézve nem ő számít a favoritnak a fény és a csillogás városában, és könnyen lehet, hogy el kell halasztani a bajnokavatást is. A Red Bull ugyanis az idény eddigi alakulását tekintve várhatóan csak a Ferrari és a McLaren mögött érkezik az erősorrendben, igaz, lesznek bizonyos tényezők, amelyek boríthatják a papírformát.

Verstappen szemszögéből nézve egy újabb győzelem lenne a legegyszerűbb módja annak, hogy sorozatban negyedszer is ünnepelhessen, mert akkor Norris helyezésétől függetlenül bebiztosítaná a végső sikert, mint ahogyan abban az esetben is címvédésre kerülne sor, ha a mclarenes előtt tudna végezni. Norris eközben akkor tudná még életben tartani az esélyeit, ha legalább három ponttal vinne haza többet, mint a címvédő, így ebben a tekintetben egy diadal az ő részéről is meghatározó lenne.

VERSTAPPEN VILÁGBAJNOK LAS VEGASBAN, HA.... ...nyer vagy Norris előtt végez bármelyik pozícióban ...Norris második, és ő harmadik, miközben megfutja a leggyorsabb kört ...Norris harmadik, és ő negyedik, miközben megfutja a leggyorsabb kört ...Norris negyedik leggyorsabb kör nélkül, és ő az ötödik ...Norris ötödik leggyorsabb kör nélkül, és ő hatodik ...Norris hatodik leggyorsabb kör nélkül, és ő hetedik ...Norris hetedik leggyorsabb kör nélkül, és ő nyolcadik ...Norris nyolcadik leggyorsabb kör nélkül, és ő kilencedik ...Norris kilencedik leggyorsabb kör nélkül, vagy annál hátrébb végez

Élesedik a helyzet a konstruktőri bajnokságban

Az egyéni vb-összetettel ellentétben a konstruktőri bajnokságban egyre élesedik a helyzet. A McLaren 36 ponttal előzi meg a második Ferrarit, míg a Sao Paulóban győzedelmeskedő Red Bull további 13 pontos lemaradással érkezik a harmadik pozícióban.

Egy csapat Las Vegasban maximálisan 44, jövő hétvégén Katarban 59 pontot érhet el, így minden adva van hozzá, hogy az idényzáróig nyílt maradjon a küzdelem. Noha a legutóbbi nagydíjakon mutatott teljesítmény alapján elsődlegesen a wokingiak és a maranellóiak harcát hozhatja az utolsó három állomás, a Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) által azonnali hatállyal bevezetett új technikai direktíva akár átírhatja a várható forgatókönyvet.

Az Auto Motor und Sport információi szerint a szövetség azt követően zárta be a kopólemez és annak védelmére előírt szabályokban a kiskaput, hogy a Red Bull kifejezte azon aggályát, miszerint több csapat, köztük a Ferrari és a Mercedes is kihasználja a lehetőséget. E két alakulat egy-egy versenyzőjét pont a tavalyi Amerikai Nagydíjról zárták ki utólag a kopólemez túlzott elvékonyodása miatt.

Sajtóértesülések szerint, bár a Red Bullnak is változtatnia kellett, a legrosszabbul a Scuderiát érintheti a szabálymódosítás, amelyik szerette volna Katarra tolni a direktíva bevezetését. Ez nem véletlen, hiszen a maranellóiaknak várhatóan feküdni fog a Las Vegas-i pálya, és némi időt nyerhettek volna a számukra alapból is kevésbé kedvező loszaíli forduló előtt. Mindezek fényében a hétvége egyik fő kérdését az fogja jelenteni, milyen hatása lesz a változtatásnak, és a Ferrari teljesítménye valóban visszaesik-e.

Pérez alatt továbbra is rezeg a léc, de mégis megmenekül?

Noha papíron már csak egy kiadó hely van a 2025-ös rajtrácson, három versenyző jövője is bizonytalan, hiszen az érvényben lévő szerződések ellenére sem biztos Pérez maradása a Red Bullnál, s helyére az RB két jelenlegi versenyzője, Cunoda Juki és Liam Lawson is jó esélyekkel pályázik, igaz, Franco Colapinto személyében még váratlan befutó is lehet a „vörös bikáknál”. Az utolsó három nagydíjon mutatott forma így kulcsfontosságú lesz, elvégre négy versenyző pályázik két helyre, és adott esetben két olyan pilóta is kieshet, amelyik egyébként érvényben lévő kontraktussal rendelkezik a következő évre…

Rajtszám Név (nemzetiség) Csapat Motor 1 Max VERSTAPPEN (holland) Red Bull Honda RBPT 11 Sergio PÉREZ (mexikói) Red Bull Honda RBPT 12 Andrea Kimi ANTONELLI (olasz) Mercedes Mercedes 63 George RUSSELL (brit) Mercedes Mercedes 44 Lewis HAMILTON (brit) Ferrari Ferrari 16 Charles LECLERC (monacói) Ferrari Ferrari 14 Fernando ALONSO (spanyol) Aston Martin Mercedes 18 Lance STROLL (kanadai) Aston Martin Mercedes 23 Alexander ALBON (thaiföldi) Williams Mercedes 55 Carlos SAINZ Jr. (spanyol) Williams Mercedes 10 Pierre GASLY (francia) Alpine Renault ? Jack DOOHAN (ausztrál) Alpine Renault 22 CUNODA Juki (japán) Racing Bulls Honda RBPT ?? Racing Bulls Honda RBPT 87 Oliver BEARMAN (brit) Haas Ferrari 31 Esteban OCON (francia) Haas Ferrari 81 Oscar PIASTRI (ausztrál) McLaren Mercedes 4 Lando NORRIS (brit) McLaren Mercedes 27 Nico HÜLKENBERG (német) Sauber Ferrari ? Gabriel BORTOLETO (brazil) Sauber Ferrari 2025-ös rajtlista

Új versenyirányító a láthatáron

Az FIA a két versenyhétvége között jelentette be, hogy Niels Wittich távozik a pozíciójából, helyét Rui Marques veszi át, méghozzá azonnali hatállyal. A német szakember hirtelen távozása meglepte az F1 világát, és a történetet még zavarosabbá tette, hogy miközben a szövetség azt sugallta, Wittich új kihívásokat keres, ő maga úgy nyilatkozott, hogy kirúgták.

A Formula–1-es versenyzők az utóbbi időben egyre többször fejezték ki nemtetszésüket a sportágat irányítók felé, és ez nem rég egy nyílt levélben csúcsosodott ki, amelyben a pilóták érdekvédelmi szervezete kritizálta a szövetséget a kiszabott büntetések, a pénzbírságok nem átlátható felhasználása miatt is. A mostani eset így még inkább éket verhet a felek közé, hiszen a GPDA elnöke, George Russell jelezte, őket nem értesítették a személycseréről.

Emellett több versenyzőtársa kifejezte, örült volna annak, ha Wittich marad a pozíciójában év végéig, és jelezték, nem tudják, mi áll a szakember elküldése hátterében…

Az Alpine előrelépett, de tudja tartani a pozícióját?

Az Alpine szenzációs eredményt ért el a kaotikus brazíliai versenyhétvégén, hiszen pilótái kettős dobogót értek el a vasárnapi futamon. Az enstone-i alakulat 35 pontot szerzett Sao Paulóban, miközben az azt megelőző húsz nagydíjon összességében gyűjtött 14 pontot.

A csapat a kiugró eredményének köszönhetően előrelépett a konstruktőri tabella hatodik helyére, vagyis a Williamst, az RB-t, valamint a Haast is sikerült maguk mögé utasítaniuk. A neheze azonban csak most jön, hiszen az amerikaiak mindössze három pontra követik őket, míg a faenzaiak lemaradása öt pont a nyolcadik helyen. Az utolsó három Grand Prix így elég kiélezett csatát hozhat a csapatbajnoki hatodik helyezésért, ami fontos dollármilliókról dönt.

Pierre Gaslyra és Esteban Oconra így nagy nyomás fog nehezedni, hiszen a tendenciákat figyelembe véve a Haas határozottan jobb esélyekkel indul, és az RB is kiegyensúlyozottabb. Az elmúlt öt versenyhétvégén az amerikaiak négyszer szereztek pontot, míg a faenzaiak a teljes idényt nézve tizenkétszer zártak a pontzónában szemben az Alpine-nal, amelyik kilencszer.

A francia alakulat előrelépése után a Williams eközben a senki földjén találta magát, hiszen az előtte álló RB 27 ponttal előzi meg, míg az utolsó Sauber továbbra is pont nélkül áll az utolsó helyen. A grove-iak nagy valószínűség szerint nemcsak a jobb helyezésből adódó dollármillióktól esnek el, hanem az idei költségvetésük miatt is fájhat a fejük, hiszen pilótái több ízben is szenvedtek olyan balesetet az idény során, ami nagy anyagi károkat jelentett a csapatnak.

Viva Las Vegas!

A Las Vegas-i Nagydíj már tavaly is a fényűzésről és a show-ról szólt, és bár egyáltalán nem indult zökkenőmentesen, végül izgalmas versenyt is hozott, így összességében jól sikerült a nyitány. A szervezők az idén is odatették magukat, a csapatok, köztük a Red Bull, az Alpine, vagy éppen a Sauber különleges festésekkel készültek, és az eddig látottak alapján kiélezett csatából sem lesz hiány, miközben megvan az esély arra is, hogy bajnokavatás lesz vasárnap…

MI VÁRHATÓ A LAS VEGAS-I NAGYDÍJON?

Az idei bajnokság 21. állomása Las Vegas, ahol a második Las Vegas-i Nagydíjat rendezik meg. Bár tavaly a meglazult csatornafedelek miatt botrányosan alakult a nyitó nap, az idén várhatóan már nem üti fel a fejét hasonló probléma, és az „elengedhetetlen” showműsor mellett a pályán zajló kiélezett küzdelem jelentheti majd a fő beszédtémát.

Ami a legutóbbi Las Vegas-i Nagydíjat illeti, az időmérő a Ferrari, míg a verseny a Red Bull sikerét hozta. Verstappen a második rajthelyét váltotta a dobogó felső fokára, míg a pole pozícióból induló Leclerc másodikként látta meg a kockás zászlót, miután nagy csatát vívott Pérezzel. A negyedik helyen Ocont, míg az ötödiken Lance Strollt rangsorolták George Russell időbüntetése után.

Ami a jelenlegi formát illeti, papíron remek esélyei vannak a Ferrarinak, igaz, kérdéses, hogy miként hat a teljesítményére a kiadott technikai direktíva. A győzelemért harcba szállhat a McLaren és talán a Red Bull is, főleg, ha ezúttal is lesz biztonsági autós szakasz. Egy évvel ezelőtt kétszer is pályára kellett küldeni a safety cart, ami beleszólt az első helyért vívott küzdelembe is, hiszen a Ferrari nem reagált jól Leclerc-rel, ami a Red Bullnak kedvezett.

PILÓTA GYŐZELEM DOBOGÓ PONTSZERZÉS LGYK PONT 1. Max Verstappen 8 12 20 3 393 2. Lando Norris 3 11 19 4 331 3. Charles Leclerc 3 10 19 1 307 4. Oscar Piastri 2 7 20 - 262 5. Carlos Sainz Jr. 2 7 17 1 244 6. George Russell 2 3 19 2 192 7. Lewis Hamilton 2 3 19 2 190 8. Sergio Pérez - 3 15 3 151 9. Fernando Alonso - - 12 1 62 10. Nico Hülkenberg - - 8 - 31 11. Cunoda Juki - - 8 - 28 12. Pierre Gasly - 1 6 - 26 13. Lance Stroll - - 5 - 24 14. Esteban Ocon - 1 5 1 23 15. Kevin Magnussen - - 5 - 14 16. Alexander Albon - - 4 - 12 17. Daniel Ricciardo - - 4 - 12 18. Oliver Bearman - - 2 - 7 19. Franco Colapinto - - 2 - 5 20. Liam Lawson - - 1 - 4 a világbajnokság állása