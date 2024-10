Verstappen nyert az austini sprintversenyen, és növelte előnyét Norris előtt

Az egyéni vb-összetettet vezető Max Verstappen bizonyult a leggyorsabbnak az austini sprintidőmérőn, így ő várhatta az élről a piros lámpák kialvását a szombati sprintfutamon. Mellőle George Russell rajtolhatott el, míg a második sorban Charles Leclerc és Lando Norris foglalhatott helyet.

Ami a gumistratégiát illeti, valamennyi versenyző a közepes keverék mellett döntött, miközben Alexander Albont a parc fermé szabályok megsértése miatt bokszutcai rajttal sújtották.

Verstappen jól rugaszkodott el, sikerült megtartania az első helyet, mögé a fantasztikus rajtjának köszönhetően Norris zárkózott fel, majd Russell, Leclerc és Carlos Sainz Jr. sorrendben fordult el az első öt versenyző. Az első körökben a Ferrari monacói pilótája támadta Russellt, azonban nem sikerült előznie, ráadásul rövidesen a visszapillantó tükrét volt kénytelen figyelni, ugyanis megérkezett rá a csapattársa.

A spanyol többszöri próbálkozás után tudott csak elmenni Leclerc mellett, ráadásul kissé le is szorította a csapattársát. Előrébb eközben Russell próbálta megelőzni Norrist, ám hiába, és hamarosan megérkezett rá a Ferrari párosa is. Sainz a 10. körben, Leclerc a 11.-ben utasította maga mögé Russellt, aki ennek értelmében az ötödik helyre esett vissza. Hátrébb Oscar Piastrit sújtották öt másodperces időbüntetéssel, amiért Pierre Gaslyt leszorította a pályáról. Az ausztrál ezután Cunoda Jukival vívott kemény csatát a tizedik helyért, amit sikerült is megszereznie.

Az utolsó körökben a két Ferrari talált újra egymásra, miközben folyamatosan lopták a távolságot Norris mögött is. Sainznak az utolsó körben sikerült is hibába hajszolnia a McLaren-pilótát, aki az egyes kanyarban fékezte el. A ferraris kapva-kapott a lehetőségen, és előrelépett a második pozícióba, amit meg is tartott a célvonalig.

Bár néhány pillanatra Norris harmadik helye is veszélyben forgott, Leclerc-nek már nem sikerült elmennie mellette, így „csak” két pontot vesztett a magabiztosan győzedelmeskedő Verstappennel szemben. Az ötödik Russell lett, majd Hamilton, Kevin Magnussen, valamint Nico Hülkenberg zárta a pontszerzők sorát.

Folytatás éjfélkor az időmérővel!