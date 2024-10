FIA-szigorítás, fejlesztések, sprinthétvége – folytatódik a McLaren és a Red Bull harca

ERRŐL BESZÉLNEK – A LEGFORRÓBB TÉMÁK

Noha már a Szingapúri Nagydíj hetén híre ment, hogy Daniel Ricciardo napjai meg vannak számlálva az RB-nél, és nagy valószínűség szerint az utolsó versenyhétvégéjén indul a Formula–1-ben, a csapat csak a futamot követő csütörtökön tett hivatalos bejelentést a pilóta azonnali elküldéséről, illetve Liam Lawson érkezéséről, ami heves indulatokat váltott ki a szurkolótáborban.

Mindezt tovább tetézte, hogy az új-zélandi több ízben is kijelentette, a Red Bull már korábban biztosította őt arról, hogy az idén rajthoz állhat, a publikum ennek tükrében találta és találja visszatetszőnek azt, ahogyan az alakulat kezelte az egész helyzetet, és nem adta meg az ausztrálnak a lehetőséget arra, hogy méltóképpen búcsúzhasson a „száguldó cirkusztól”.

Ugyan a tavaly pont a kézsérülést szenvedő Ricciardót helyettesítő Lawson nem tehet a történtekről, a Red Bullnak és az RB-nek szinte biztosan kellemetlen kérdések sorával kell szembesülnie az Egyesült Államokban, ahol a rajongók körében nagy népszerűségnek örvendett a lecserélt ausztrál.

Míg Ricciardo számára a végállomást jelenti a menesztése, Lawson előtt nagy lehetőségek nyíltak meg, hiszen tudja, ha a fennmaradó hat futamhétvégéken sikerül jól teljesítenie, akkor nemcsak az F1-es helyét, hanem adott esetben a Red Bullhoz történő előléptetését is bebiztosíthatja 2025-re, hiszen a gárda az érvényben lévő szerződések ellenére is jelezte, hogy még nem garantált, milyen felállással vág neki a soron következő idénynek.

Bár Lawson már egyszer bizonyította, hogy beugróként is remekül helyt tud állni, nem lesz egyszerű dolga, főleg, hogy a csapattársa, Cunoda Juki is vérszemet kapott. A tét ugyanis a japán szempontjából sem kisebb, mint a hőn vágyott Red Bull második ülése. A legnagyobb nyomás azonban így sem rájuk, hanem Sergio Pérezre fog nehezedni, mivel a mexikóinak rohamosan javulnia kellene ahhoz, hogy megtarthassa a helyét.

A csapatfőnök, Christian Horner is megerősítette, egyre égetőbb a helyzet pilótafronton, hiszen az istálló nem engedheti meg magának, hogy nagy differencia legyen a versenyzői között, főleg úgy, hogy jövőre még az ideinél is szorosabb küzdelem várható az élmezőnyben, és két riválisnál, a McLarennél és a Ferrarinál garantáltan nagyon erős páros lesz.

Ami a különbséget illeti, Verstappen tizennyolc nagydíj után 331 ponttal vezeti az egyéni vb-összetettet, míg márkatársa 144 ponttal csak a nyolcadik, vagyis a négy élgárda versenyzői közül az utolsó helyet foglalja el.

Harc az utolsó szabad helyekért

Már csupán két kiadó hely maradt a 2025-ös rajtrácsra, hiszen az RB-n és a Sauberen kívül valamennyi csapat bejelentette, milyen pilótapárossal indul a nagy szabályváltoztatásokat megelőző idényben. Míg a faenzai alakulat nagy valószínűség szerint házon belül oldja meg a versenyzőkérdést, az olasz-svájci alakulat a legfrissebb jelentések szerint már azon kívül keresi a megoldást.

A sokáig befutónak tartott Valtteri Bottas hosszabbítására ugyanis egyre kevesebb az esély, miközben Mick Schumacher az utolsó pillanatokban jött vissza a versenybe. A 2026-ben az Audi gyári csapatává váló együttesnél nemrég kinevezett Mattia Binotto elmondta, tisztában vannak a német pilóta erősségeivel, és mindenképpen számításba fogják venni.

Az Alpine WEC-gárdájában versenyző Mick Schumacher mellett Gabriel Bortoleto, illetőleg a Williamsél az elküldött Logan Sargeant helyén eddig remekül teljesítő Franco Colapinto is a potenciális jelöltek között szerepel, igaz, utóbbi szerződtetésére van talán a legkisebb esély.

Rajtszám Név (nemzetiség) Csapat Motor 1 Max VERSTAPPEN (holland) Red Bull Honda RBPT 11 Sergio PÉREZ (mexikói) Red Bull Honda RBPT Andrea Kimi ANTONELLI (olasz) Mercedes Mercedes 63 George RUSSELL (brit) Mercedes Mercedes 44 Lewis HAMILTON (brit) Ferrari Ferrari 16 Charles LECLERC (monacói) Ferrari Ferrari 14 Fernando ALONSO (spanyol) Aston Martin Mercedes 18 Lance STROLL (kanadai) Aston Martin Mercedes 23 Alexander ALBON (thaiföldi) Williams Mercedes 55 Carlos SAINZ Jr (spanyol) Williams Mercedes 10 Pierre GASLY (francia) Alpine Renault? Jack DOOHAN (ausztrál) Alpine Renault? 22 CUNODA Juki (japán) Visa Cash App RB Honda RBPT ?? Visa Cash App RB Honda RBPT 87 Oliver BEARMAN (brit) Haas Ferrari 31 Esteban OCON (francia) Haas Ferrari 81 Oscar PIASTRI (ausztrál) McLaren Mercedes 4 Lando NORRIS (brit) McLaren Mercedes 27 Nico HÜLKENBERG (német) Stake F1 Team Kick Sauber Ferrari ?? Stake F1 Team Kick Sauber Ferrari 2025-ös rajtlista



Mit hoz a McLaren és a Red Bull csatája?

Bár Verstappen a júniusi Spanyol GP óta nyeretlen, és az elmúlt nyolc versenyhétvége során mindössze háromszor állhatott fel a dobogóra – valamennyi alkalommal annak a második fokára –, hat nagydíjjal a vége előtt még mindig viszonylag nagy fölénnyel, 52 ponttal vezeti az egyéni vb-összetettet közvetlen riválisa, Lando Norris előtt.

Ugyan az elmúlt négy viadalból kettőn győzedelmeskedő mclarenesnek sikerült apránként csipegetnie a lemaradásából, jelen állás szerint akkor sem a saját kezében lenne a sorsa, ha a hátralévő valamennyi eseményen győzedelmeskedne és megfutná a leggyorsabb köröket is, hiszen egyetlen ponttal így is alulmaradna Verstappennel szemben.

Most hétvégén ugyanakkor esélye nyílhat nagyobb mértékben is csökkenteni a hátrányán, mivel 2023 után az idén is sprinthétvégét rendeznek Austinban, ami azt jelenti, hogy adott versenyző maximálisan 33 pontot tehet zsebre. Az Amerikai Nagydíjat követően ráadásul még további két sprint is lesz a szezon utolsó negyedében, ami remek lehetőséget teremthet a felzárkózásra.

A legnagyobb kérdés így az, hogy a McLarennek és Norrisnak sikerül-e maximalizálni az esélyeit a fennmaradó versenyhétvégéken, és hogy tovább folytatódik-e Verstappen nyeretlen sorozata, hiszen ha a Red Bull és a holland újra erőre kap, akár gyorsan le is zárhatja az egyéni vb-címért vívott harcot.

Vízválasztó hétvége következik

Az év utolsó negyede tehát sprinthétvégével indul Austinban, ráadásul további két helyszínen, Brazíliában és Katarban is rendeznek száz kilométeres miniviadalt szombaton, így adott versenyző összesen még 158 pontot szerezhet. Az utolsó hat futam ráadásul két külön szakaszra oszlik, hiszen két tripla hétvégével, és közte két hét szünettel zárul a 2024-es, rekordhosszú bajnokság.

Noha az új elemek tesztelését semmiképpen sem könnyíti a nem hagyományos lebonyolítás, a csapatok nagy része az idei utolsó fejlesztéseit fogja bevetni Texasban, így vízválasztó lehet, miként válnak be az újítások, és könnyen lehet, hogy ezen fog eldőlni mindkét bajnoki cím sorsa is.

Ha a McLarennek sikerül megtartania az előnyét a Red Bull-lal szemben, akkor nagy hajrával az egyéni serleget is elhappolhatja Verstappen elől, ugyanakkor abban az esetben, ha a „vörös bikáknak” sikerül megoldást találniuk az őket hátráltató problémákra, akkor még könnyen visszaelőzhetik a wokingiakat a konstruktőri tabellán is.

Fontos hétvége előtt áll a Ferrari is, amely most tud igazán megbizonyosodni róla, hogy a még Olaszországban bevetett frissítései valóban a kellő hatást hozták, ha igen, akkor a manarellóiakra is különösen érdemes lehet figyelni, mivel fontos pontokat vehetnek el a Red Bulltól, és adott esetben a McLarentől is, ami döntő lehet a végkimenetelt illetően.

Az FIA szigroít, trükközhetett az egyik csapat

Az Amerikai Nagydíjat megelőzően ment híre, hogy valamely alakulat a parc fermé-szabályok hatálya alatt tudott állítani a padlólemez elülső részének hasmagasságán az időmérő és a futam között, amit határozottan tiltanak a szabályok.

Sajtóhírek szerint az istállók az elmúlt hetekben jelezték aggodalmaikat a Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) felé, miután gyanújuk szerint egyik riválisuk potenciálisan trükközhet, és noha a szövetség kijelentette, hogy nincs egyértelmű bizonyítékuk arra, hogy bármely gárda tilosban járna, azonnali hatállyal szigorított az ellenőrzési eljárásán.

Mindezek tükrében érdekes lesz látni, hogyan alakul a mostani hétvége, és lesz-e hirtelen változás az erősorrendben.

MI VÁRHATÓ AZ AMERIKAI NAGYDÍJON?

Három szabad hétvége után folytatódik a 2024-es bajnokság, a tizenkilencedik állomás Austin, ahol a 45. Amerikai Nagydíjat rendezik meg. A versenynaptárba 2012-ben csatlakozó pálya másodszor rendez sprinthétvégét, ami azt jelenti, hogy mindössze egyetlen edzés áll a versenyzők és a csapatok rendelkezésére, hogy felkészüljenek a fő eseményekre.

Noha a lebonyolítás okozott némi bonyodalmat tavaly egyes csapatoknál, hiszen Charles Leclerc-t és Lewis Hamiltont is diszkvalifikálták utólag azért, mert a megengedettnél jobban elkopott a padlólemezük, az idei évre változott a menetrend, aminek értelmében van már lehetőség a beállítások megváltoztatására a szombat délelőttre áttett sprintfutam, illetve az aznap délutánra csúsztatott hagyományos időmérő között.

Ami a történelmi múltat illeti, a jelenlegi mezőnyből Hamilton számít a legsikeresebbnek öt győzelemmel, mögötte Verstappen következik három, míg Bottas egy sikerrel, vagyis a Ferrari és a McLaren párosa sem tudott még diadalmaskodni a helyszínen.

Ami a jelenlegi formát illeti, könnyen új győztest avathatunk Austinban, hiszen az előzetes várakozások szerint a McLaren számít a fő favoritnak, igaz, a már említett fejlesztések akár meg is keverhetik a lapokat.

Emellett érdekes lesz látni azt is, hogy folytatódik-e biztonsági autó nélküli sorozat, hiszen a Kanadai Granc Prix óta egyszer sem kellett pályára küldeni a safety cart, még Szingapúrban sem, ahol korábban valamennyi alkalommal lépett életbe korlátozás a verseny során.

45. AMERIKAI NAGYDÍJ OKTÓBER 18., PÉNTEK Szabadedzés 19.30–20.30 Sprintidőmérő 23.30–00.14 OKTÓBER 19., SZOMBAT Sprintfutam 20.00–21.00 Időmérő 00.00–01.00 OKTÓBER 20., VASÁRNAP A verseny (56 kör, 308.405 km) rajtja: 21.00 KÖVETKEZŐ VERSENYEK Mexikóvárosi Nagydíj, Mexikóváros Október 27., 21.00 Sao Pauló-i Nagydíj, Interlagos November 3., 18.00 Las Vegas-i Nagydíj, Las Vegas November 24., 7.00

PILÓTA GYŐZELEM DOBOGÓ PONTSZERZÉS LGYK PONT 1. Max Verstappen 7 10 17 2 331 2. Lando Norris 3 10 16 4 279 3. Charles Leclerc 2 8 16 - 245 4. Oscar Piastri 2 7 17 - 237 5. Carlos Sainz Jr. 1 5 15 1 190 6. Lewis Hamilton 2 3 17 2 174 7. George Russell 1 4 15 2 155 8. Sergio Pérez - 3 14 3 144 9. Fernando Alonso - - 11 1 62 10. Nico Hülkenberg - - 7 - 24 11. Lance Stroll - - 5 - 22 12. Cunoda Juki - - 7 - 22 13. Alexander Albon - - 4 - 12 14. Daniel Ricciardo - - 4 1 12 15. Pierre Gasly - - 5 - 8 16. Oliver Bearman - - 2 - 7 17. Kevin Magnussen - - 3 - 6 18. Esteban Ocon - - 4 - 5 19. Franco Colapinto - - 1 - 4 a világbajnokság állása

1. McLaren-Mercedes 516 2. Red Bull-Honda RBPT 475 3. Ferrari 441 4. Mercedes 329 5. Aston Martin-Mercedes 86 6. RB-Honda RBPT 34 7. Haas-Ferrari 31 8. Williams-Mercedes 16 9. Alpine-Renault 13 10. Sauber-Ferrari 0 konstruktőrök