A Ferrari lendületben érkezik Mexikóba – Leclerc bejelentkezhet még a vb-címért?

Leclerc még beleszólhat Verstappen és Norris csatájába?

A Ferrari már az Olasz Nagydíjon arról beszélt, hogy vízválasztó lesz a számára az austini versenyhétvége, hiszen akkor fog igazán kiderülni, valóban beváltak-e a hazai pályán debütált fejlesztései. A maranellóiak már a szombati sprintfutamon jelezték, hogy számolni kell velük, és másnap ellentmondást nem tűrően arattak fölényes kettős győzelmet a második sorból elrugaszkodva.

A célvonalat az idén harmadik alkalommal elsőként átszelő, és Texasban összességében 30 pontot megszerző Charles Leclerc 57 pontra közelítette meg az egyéni vb-összetettben második Lando Norrist, míg a vb-éllovas Max Verstappen 79 ponttal előzi meg őt, amikor még egy adott versenyző maximálisan 146 pontot zsebelhet be.

Noha ez óriási lemaradásnak tűnik négy versennyel és két sprintfutammal a vége előtt, de a Ferrari formáját figyelembe véve nem lehet teljes mértékben leírni a monacói versenyző esélyeit. Persze fontos megjegyezni, hogy a végső sikerhez átlagosan tizenhat ponttal kellene közelednie a címvédőhöz, vagyis győzelem esetén a Red Bull-osnak a top 4-en kívül kéne zárnia.

A Ferrari bejelentkezett a konstruktőri címért

Bár ahhoz, hogy végül valóban Leclerc ülhessen fel a Formula–1 trónjára, sok mindennek össze kell állnia, a Ferrari esélyei egyre duzzadnak. A Scuderia összesen 55 pontot vitte el az Amerikai Nagydíjról, vagyis a Red Bullt 16, a McLarent 17 ponttal közelítette meg. A „vörös bikák” így már csak 8 egységgel előzik meg az olaszokat, miközben a konstruktőri tabellát vezető wokingiak előnye 48 pont.

Egy adott istálló még összesen 250 pontot szerezhet meg az idény hátralévő részében, szóval ilyen kis különbségek mellett még bármi megtörténhet, és könnyen elfogyhat még a McLaren előnye is. Bár a Red Bull szemmel láthatóan előrelépett Austinban, a három fenti csapat közül ő van a legnagyobb hátrányban, hiszen az ő pilótái között van a legnagyobb különbség.

Verstappen hiába harcol a mezőny elején, és szerzett eddig átlagosan több mint 18 pontot nagydíjanként, ha Sergio Pérez mutatója a nyolc pontot sem éri el, és a Mercedes mindkét versenyzője megelőzi őt a tabellán. A mexikóira így újra hatalmas nyomás fog nehezedni, hiszen csapata akár a harmadik helyre is visszaeshet, miközben a csapattársa elviheti az egyéni címet…

Pérez utolsó hazai fellépése Red Bull-színekben?

A mexikói versenyző jövője és esetleges elküldése már több ízben jelentett beszédtémát az elmúlt években, és az idén már olyan hírek is megjelentek, hogy akár már idény közben távoznia kell. Bár Pérez ezúttal is megmenekült, az továbbra is kérdéses, hogy 2025-re megtarthatja-e az ülését a Red Bullnál, hiszen hiába rendelkezik érvényes szerződéssel, az már egy ideje köztudott, hogy az RB két aktuális versenyzője, Cunoda Juki és Liam Lawson is pályázik a helyére.

A mexikói pilótára így különösen fontos hétvége vár, hiszen amellett, hogy egyre szorultabb helyzetben van a csapata a konstruktőri bajnokságban, talán az utolsó alkalommal öltheti magára a Red Bull színeit hazai közönség előtt.

Pérez egy évvel ezelőtt az ötödik rajtkockából vághatott neki a futamnak, de már az első körben kiesett, így az idén mindenképpen javítani szeretne honfitársai előtt. Bár egy jó eredmény még nem biztosítaná a versenyző maradását, biztosan óriási önbizalom-löketet adna neki, ha pont Mexikóvárosban sikerülne jól szerepelnie.

Változtatni kellene a szabályokon?

A két fő vb-aspiráns kemény csatát vívott egymással a múlt hétvégi versenyen, ami az egyik legforróbb témát jelentette az azt követő napokban, és nagy valószínűség szerint Mexikóban is szóba fog jönni az eset a rajongók, a szakértők, valamint a résztvevők között is.

Norris és Verstappen először a rajtnál csapott össze, majd a verseny hajrájában körökön keresztül vívott egymással kiélezett harcot. Nagy tét forgott kockán, hiszen a küzdelem kimenetele arról döntött, Norris tovább tudja-e csökkenteni a lemaradását, vagy Verstappen növeli az előnyét az élen.

Bár a mclarenes többszöri próbálkozás után megelőzte a vetélytársát, és előtte látta meg a kockás zászlót, végül a Red Bull-os mögött rangsorolták, miután a sportfelügyelők az utolsó körben öt másodperces időbüntetésben részesítették pályán kívüli előzés miatt. Bár Norris valóban átlépte a fehér vonalat, ellenfele sem tudott a pályahatárokon belül maradni, ami sok vitát váltott ki.

Az Austinban történtek után a versenyzők szeretnék tudni, pontosan mi megengedett, főleg, hogy nem Norris volt az egyetlen, aki hasonló körülmények között kapott büntetést. Érdekes lesz látni, miként oszlanak meg a vélemények, és hogy a pénteki versenyzői ülésen mire jutnak a résztvevők. Egy biztos, fontos lenne tisztázni a szabályokat, hiszen Verstappen megmozdulása noha nem volt szabálytalan, mindenképpen szürke zónába esett.

Újra fiatalok a fedélzeten

A mexikóvárosi versenyhétvége első szabadedzésén több fiatal versenyző is lehetőséghez jut, köztük Andrea Kimi Antonelli és Oliver Bearman, akik már biztosan ott lesznek a 2025-ös rajtrácson. Az olasz a Mercedesnél, míg a brit a Haasnál mutatkozik be állandó versenyzőként jövőre.

Míg előbbi az idén már második alkalommal vezetheti az ezüstnyilat, utóbbi a Ferrari volánja mögött gyűjtheti a kilométereket. Kettejük közül mindenképpen Antonellire fog a nagyobb figyelem hárulni, hiszen a pilóta bemutatkozása nem sikerült túl jól hazai közönség előtt, és alig pár kört tudott megtenni, mielőtt összetörte az autót.

Az olasz és a brit mellett többek között Pato O’Ward is lehetőséghez jut, aki a McLarent vezetheti a hétvégi nyitó edzésen, méghozzá először hazai közönség előtt, hiszen korábban Abu-Dzabiban tesztelt F1-es autót. Az első szabadedzésen részt vesz továbbá Robert Svarcmann, valamint Felipe Drugovich is, előbbi a Saubert, utóbbi az Aston Martint vezetheti.

Alonso 400. nagydíjhétvégéje

Noha a spanyol versenyző F1-es rajtok számában az utolsó előtti versenyen érheti el a meghatározó mérföldkövet, a mostani lesz a 400. versenyhétvégéje, amelyen részt vehet. A kétszeres vb-első több mint 2300 pontot szerzett eddigi pályafutása során, emellett 22 pole pozíció, 106 dobogós helyezés és 32 győzelem díszeleg a neve mellett.

Alonso szerint ez a szám is megmutatja, milyen szenvedélyesen rajong az F1-ért, az autósportért, és hogy mennyire szereti a jelenlegi életstílusát. A versenyző nem titkolt célja az újabb győzelmek, sőt a hőn áhított világbajnoki cím elérése, talán a nagy szabályváltoztatások és Adrian Newey jelenléte az Aston Martinnál megteremtheti neki a lehetőséget, hogy valóra váltsa az álmát.

Bár a spanyol klasszis rosszullét miatt kihagyta a csütörtöki sajtónapot, és az első edzésen O’Ward foglalhatja el az ülését, a második gyakorlástól már volán mögé ül Mexikóban.

MI VÁRHATÓ A MEXIKÓVÁROSI NAGYDÍJON?

Szünet nélkül folytatódik a bajnokság, a huszadik állomás Mexikóváros, ahol a 4. Mexikóvárosi Nagydíjat rendezik meg. Amellett, hogy több fiatal is autóba ülhet a nyitányon, a második edzés a szokásosnál hosszabbra nyúlik, hiszen a mezőnynek lehetősége lesz tesztelni a Pirelli 2025-ös gumiját, méghozzá az esetlegesen bemutatkozó 6-os keveréket. A közép-európai idő szerint péntek éjfélkor kezdődő gyakorlás összesen másfél órát fog felölelni.

Bár a péntek több szempontból is a tesztelés jegyében fog telni, egyre nagyobb küzdelem zajlik az élen, és a végkimenetelt illetően meghatározó lehet, hogyan alakul az erősorrend a McLaren, Red Bull, Ferrari hármas között.

Ami a történelmi múltat illeti, a pálya 2015-ös visszatérése óta Verstappen a legsikeresebb, a holland összességében ötször nyert, miközben sorozata három éve íródik. Rajta kívül a jelenlegi mezőnyből mindössze Hamilton állhatott fel a dobogó felső fokára a helyszínen, a brit 2016-ban és 2019-ben szelte át elsőként a célvonalat az Autódromo Hermanos Rodríguezen.

Ami a jelenlegi formát illeti, könnyen lehet, hogy új győztest avatunk Mexikóban, hiszen a Ferrari, illetve a McLaren is jó esélyekkel indul. A két említett csapat közül különösen az előbbi készülhet bizakodva a hétvégére, hiszen eddig összesen már ötször képviseltette magát a dobogón.

PILÓTA GYŐZELEM DOBOGÓ PONTSZERZÉS LGYK PONT 1. Max Verstappen 7 11 18 2 354 2. Lando Norris 3 10 17 4 297 3. Charles Leclerc 3 9 17 - 275 4. Oscar Piastri 2 7 18 - 247 5. Carlos Sainz Jr. 1 6 16 1 215 6. Lewis Hamilton 2 3 17 2 177 7. George Russell 1 4 16 2 167 8. Sergio Pérez - 3 15 3 150 9. Fernando Alonso - - 11 1 62 10. Nico Hülkenberg - - 8 - 29 11. Lance Stroll - - 5 - 24 12. Cunoda Juki - - 7 - 22 13. Alexander Albon - - 4 - 12 14. Daniel Ricciardo - - 4 1 12 15. Kevin Magnussen - - 4 8 16. Pierre Gasly - - 5 - 8 17. Oliver Bearman - - 2 - 7 18. Franco Colapinto - - 2 - 5 19. Esteban Ocon - - 4 1 5 20. Liam Lawson - - 1 - 2 a világbajnokság állása

1. McLaren-Mercedes 544 2. Red Bull-Honda RBPT 504 3. Ferrari 496 4. Mercedes 344 5. Aston Martin-Mercedes 86 6. Haas-Ferrari 38 7. RB-Honda RBPT 36 8. Williams-Mercedes 17 9. Alpine-Renault 13 10. Sauber-Ferrari 0 konstruktőrök