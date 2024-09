Red Bull: fél év alatt az élről a vert mezőnybe

MÁRCIUS

Már az előszezoni teszteken is meg­győzőnek tűnt a Red Bull teljesítménye, az évadnyitón viszont egyenesen letaglózó volt. A csapat Bahreinben sima kettős győzelmet aratott, 25 másodperccel megelőzve a legközelebbi riválist. Ahogy 2023-ban, sokan azonnal elkönyvelték a Milton Keynes-i istálló újabb vb-címét, és erre csak ráerősített az egy héttel későbbi Szaúdi Nagydíj, amelyen a Red Bull újabb kettős győzelemmel nyomatékosította erőfölényét. Noha a hónap végén Ausztráliában Max Verstappen technikai hiba miatt kiesett, valószínűleg azt a futamot is ő nyerte volna, így az ellenfelek áprilisi kilátásai sem voltak sokkal rózsásabbak.

Bajnoki előny a McLarenhez képest: 42 pont

ÁPRILIS

A melbourne-i vereség után a Red Bull hamar lehűtötte a kedélyeket, a lendületes, gyors szuzukai aszfaltcsíkon ugyanis megint nem volt ellenfele. A negyedik futamon már a harmadik kettős győzelmét ünnepelte, és semmilyen jel nem utalt rá, miért ne folytatódna ez ugyanígy a továbbiakban is. Noha a következő futamon, Kínában Lando Norris beékelődött a két Red Bull-pilóta közé, Verstappen diadalát így sem fenyegette senki, aki ráadásul a sprintfutamot is megnyerte. A rivális istállók többsége májusra ütemezte első átfogó fejlesztési csomagját, de senki sem hitt benne igazán, hogy a Red Bull hatalmas előnye eltüntethető.

Bajnoki előny a McLarenhez képest: 99 pont

MÁJUS

A május úgy kezdődött, ahogy az április befejeződött: Red Bull-győzelemmel – már, ami a miami sprintfutamot illeti. Verstappen szombati diadala után a többiek nem sok mindenben bízhattak, ám csodák csodájára a teljes versenytávon kezdtek kiütközni az RB20 első gyengeségei. Az autó a lassabb kanyarokban és a kerékvetőkön rengeteg időt vesztett, miközben a McLaren az év első nagy fejlesztési csomagjával hatalmasat lépett előre. Bár Norris miami nagydíjgyőzelméhez a biztonsági autó szerencsés időzítésére is szükség volt, erőből akkor először tudta valaki megizzasztani a Red Bullt. Igaz ugyan, hogy Verstappen Imolában is nyert, de brit ellenfele az utolsó méterekig keményen szorongatta, megerősítve, hogy a McLaren minden pályán ott lehet az élmezőnyben. Monacóban aztán nyilvánvalóvá vált, hogy a Red Bull problémákkal küszködik: a lassú kanyarokkal és kerékvetőkkel megtűzdelt pályán Verstappen csak a hatodik helyre kvalifikált, és nem is tudott előrelépni.

Bajnoki előny a McLarenhez képest: 92 pont

JÚNIUS

A hónap elején Kanadában Verstappennek megint nagyon meg kellett harcolnia a győzelemért, sőt, a többiek stratégiai hibáira és pechére is szüksége volt. Noha ekkor még úgy tűnt, hogy a gyorsabb kanyarokat tartalmazó, az aerodinamikai hatékonyságot jutalmazó pályákra visszatérve a Red Bull megszilárdíthatja pozícióját az élen, Barcelonában ez a teória megbukott. A McLaren ugyanis legalább olyan gyors volt, mint a bajnoki éllovas, és a pole-ból induló Norris csak elrontott rajtja miatt szalasztotta el a győzelmet. A Red Bull fejlesztései ebben az időszakban még úgy-ahogy működtek: nem rontottak túlságosan az autó egyensúlyán, és teljesítmény terén is a McLaren szintjén tartották a csapatot. Spielbegben így folytatódott a szoros küzdelem: Verstappen a sprintfutamos győzelem után vasárnap a végső diadalért csatázva ütközött a gyorsabbnak tűnő Norrisszal.

Bajnoki előny a McLarenhez képest: 87 pont

JÚLIUS

Silverstone-ban már egyre több volt a vészjósló jel. A karakterisztikája alapján elvileg a Red Bullnak fekvő aszfaltcsíkon Verstappen csak a negyedik rajthelyet szerezte meg, és a változó körülményektől függően ingadozott autója teljesítménye. Végül a felszáradó aszfalton hirtelen megtáltosodott, és épp csak lemaradt a győztes Lewis Hamiltontól. Két héttel később viszont a lassabb, elnyújtott kanyarokat tartalmazó Hungaroringen már tényleg semmi esélye sem volt a McLarennel szemben, pedig a Red Bull ott vetette be átfogó fejlesztési csomagját. Ezután Verstappent Spában motorcsere miatt rajtbüntetéssel sújtották, de a 11.-ről feljött a negyedik helyre. Ez reményt adott a Red Bullnak, hogy a nyári szünet után még összekaphatja magát.

Bajnoki előny a McLarenhez képest: 42 pont

AUGUSZTUS

A bajnokcsapat a nyári pihenőt követően sem lépett előre, sőt. Verstappen hazájában Norris 23 másodperces előnnyel győzött, miközben a címvédő egyre többet panaszkodott autója borzalmas egyensúlyára. Az idényközi fejlesztések nem csupán nem tették jelentősen gyorsabbá az RB20-at, de még a kezelhetőségén is sokat rontottak, a csapat így már Hollandiában kénytelen volt összehasonlító teszteket végezni korábbi alkatrészekkel. A problémák aztán Monzában ütköztek ki igazán látványosan, ahol a Red Bull az időmérőn és a (már szeptember első napján rendezett) futamon is az erősorrend negyedik helyére csúszott vissza. A gondok aerodinamikai jellegűek, vagyis a csapatnak valószínűleg új irányvonalat kell szabnia, ez azonban időigényes, Adrian Newey segítsége nélkül pedig koránt sincs garancia a hatékonyságra. Eközben a McLaren minden típusú pályán nagyon gyors, vagyis a Red Bull helyzete aggasztó. Mindezt tetézi, hogy az erős idénykezdet után Sergio Pérez teljesen elvesztette a fonalat, és a három nyári hónapban a Verstappen által szerzett pontok 27 százalékát tudta csak begyűjteni. Ha a csapat a szeptember vége és október vége közti egy hónapos szünetben nem tud látványos fordulatot elérni, mindkét bajnoki címnek búcsút mondhat.

Bajnoki előny a McLarenhez képest: 8 pont