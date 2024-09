Leclerc győzelemre váltaná a pole-t; a McLaren bosszús az indokolatlan sárga zászló miatt

Hiába az első szabadedzésen történt autótörés és a sok kieső idő, Charles Leclerc továbbra is megállíthatatlan Azerbajdzsánban, hiszen sorozatban a negyedik évben maradt veretlen egy körön a helyszínen. A monacói versenyző 2021, 2022 és 2023 után az idén is az élről várhatja a piros lámpák kialvását, míg eddigi pályafutását tekintve a huszonhatodik alkalommal szerezte meg a pole pozíciót, aminek révén utolérte Mika Häkkinent a vonatkozó örökranglistán. A ferraris 321 ezreddel előzte meg a második Oscar Piastrit, míg a csapattársa, Carlos Sainz Jr. több mint négy tizeddel maradt el tőle.

Az Olaszországban fantasztikus sikert arató monacóinak nem is lehet más célja, mint először győzelemre váltani a rajtelsőségét Bakiban. „Az azeri az egyik kedvenc pályán a teljes idényt nézve, nagyon szeretem. Nem volt eddig zökkenőmentes a hétvégénk, nyilvánvalóan ott volt az autótörésem az első szabadedzésen, de nem vetette vissza az önbizalmamat a volán mögött, hiszen végig tudtam, hogy megvan a kellő tempó. A második gyakorláson aztán az egyik új elemmel adódott probléma, és újabb fél órát vesztettem, és bár nem tudtam visszahozni az elvesztett köröket, a tempó végig adott volt."

„A kvalifikáción minden arról szólt, hogy elkerüljem a falakat, aztán az utolsó próbálkozásomnál valamivel nagyobb kockázatot vállaltam, és sok köridőt nyertem vele. Nagyon jó érzés volt vezetni az autót, minden nagyszerű volt, és csodálatos, hogy megszereztem a pole pozíciót. Az első és a harmadik hely jó kiindulópont, és remélhetőleg vasárnap össze tudunk játszani, hogy megnyerjük a futamot. A múltban szenvedtünk versenytávon, de az idén már versenyképesebb a kocsi, szóval bízom benne, hogy végre sikerül összehozni. Nagyon jó munkát végeztünk Monzában, de minden hétvégén a nulláról kell kezdenünk. A mostani versenyen több kihívást tartogat, nagyobb lesz a gumikopás is, de el fogjuk végezni a házi feladatunkat éjszaka, hogy készen álljunk."

Piastri az időmérő végén szét tudta választani egymástól a két Ferrarit, amivel megvédte a McLaren becsületét Azerbajdzsánban. A wokingiak ugyanis már az első szakaszban elvesztették a másik autójukat, miután az egyéni vb-összetettben második Lando Norrist sárga zászlós jelzés is hátráltatta az utolsó pillanatokra hagyott gyors körén.

Az ausztrál az utolsó gyors körén bevállalósabb volt, ami végül kifizetődött, de egyelőre nem tudja, mire lesznek képesek a Ferrarihoz képest vasárnap. „Kicsit közelebb kerültem a falakhoz az utolsó próbálkozásom alkalmával. Ez a pálya megköveteli az elszántságot, szóval az utolsó gyors köröm során tudtam, hogy nincs túl sok veszítenivalóm. Úgy gondolom, itt nehézséget okozhat a másik autó követése, így nagyon jó lenne, ha tiszta levegőben tudnék körözni a versenyen. Szerintem erős a versenytempónk, de kétségtelen, hogy a Ferrari sem lassú."

Norris számára szerencsétlenül jött ki az Esteban Ocon miatt belengetett sárga zászló, aminek következményeként csak a 17. helyről várhatja az 51 körös futam rajtját. „Mindenki be tudta fejezni a második körét, én nem. Szerencsétlenül jött ki, ennyi, el kellett emelnem a lábam a gázról. Ez van. Hosszú verseny vár ránk, több gumi is a rendelkezésünkre áll, és még mindig bízom benne, hogy erős eredményt érhetünk el. Úgy hiszem, gyors az autó. Kissé frusztráló, ami történt, de nem tudok mit kezdeni vele."

A brit versenyző később már valamivel borúlátóbban nyilatkozott a vasárnapi esélyeiről. „Elég nehéz itt követni az előtted haladó kocsit, és az előzés sokkal nehezebb annál, mint azt bárki gondolná. Bízom benne, hogy tévedek, és természetesen lesz sok esélyem, de nem igazán számítok rá. Sok autó van előttem nagyon alacsony leszorítóerővel, ami miatt szinte lehetetlen lesz az előzést. Szóval őszintén nem számítok sokra a tizenhetedik rajthelyről. Este ki fogunk dolgozni egy jó tervet, és természetesen mindent bele fogunk adni, de nem tudom, mi fog történni, szóval meglátjuk."

Némileg Norris segítségére lehet, hogy a Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) meghosszabbította száz méterrel a DRS-zónát a hosszú egyenesben, emellett a virtuális és a valódi biztonsági autó is visszatérő vendég az Azerbajdzsánban rendezett versenyeken, ami adott esetben a versenyző kezére is játszhat.

A McLaren csapatfőnöke, Andrea Stella a Nemzetközi Automobil-szövetséget (FIA) kritizálta a kialakult helyzet miatt, ugyanis a véleménye szerint nem volt szükségszerű a sárga zászló előkerülése az adott eset tükrében. „Az a keserű, hogy vasárnap a másik autó a rajtrács végéről indul. A lehető legjobbunkat fogjuk nyújtani, hogy visszakapaszkodjunk a pontzónába, és minimalizáljuk a történtek hatását, de nyilvánvalóan nagyon szerencsétlen pillanat volt ez Lando szempontjából. Az FIA-val vitatjuk, miért lépett érvénybe sárga zászlós jelzés abban a pillanatban, aminek okán rendkívül sokat vesztettünk."

„Nem azt kérdőjelezzük meg, hogy miért az utolsó pillanatban léptették hatályba a sárga zászlós jelzést, hanem azért, mert nem szükségszerű a sárga zászló előkerülése abban az esetben, amikor egy autó egyszerűen lassú, és nincs gyors körön. Mindenki a lehető legjobbját próbálta nyújtani, és olyan helyzet adódott, ami ideális esetben, és a szabályok értelmében nem történhetett volna meg. Megfizettük az árát, de nem adjuk fel. Továbblépünk, és a legjobbunkat fogjuk adni, hogy pontokat szerezzünk."

Sainz a harmadik helyen zárta az időmérőt, így mindkét Ferrari is top 3-ban végzett, ami remek lehetőséget biztosít a csapat számára, hogy Olaszország után újra erős pontszerzést érjenek el, és még közelebb férkőzzenek a Red Bullhoz és a McLarenhez a konstruktőri bajnokságban. „Erős időmérőnk, napunk volt, és mindketten remek helyzetben vagyunk a versenyt tekintve. Sosem voltam itt százszázalékos, és nem tudtam a legjobbamat hozni, szóval a harmadik rajthely remek. A szabadedzésen erősnek tűnt a versenytempóm is, szóval bármi lehet vasárnap."

Az egyéni vb-összetett vezető Max Verstappen az első szabadedzésen még az élen zárt, és sokáig úgy tűnt, harcba szállhat akár a pole pozícióért is Bakiban, ám végül egyáltalán nem jelentett fenyegetést Leclerc-re, és csak a hatodik rajtkockát szerezte meg. „Amint kihajtottam a pályára a kvalifikáción a Q1-ben, éreztem, hogy visszaléptünk az autóval. Végrehajtottunk néhány változtatást, amitől a gép hihetetlenül kiszámíthatatlanná vált, és nehéz volt vezetni. Sokat mozgott az autó hátulja a ki- és a bekanyarodásnál. A második szakasz relatíve jól sikerült, de akkor sem volt jó érzés vezetni a kocsit, és nem tudtam kihozni belőle a maximumot. Túlkormányzottá vált, amit egyáltalán nem szeretnél egy utcai pályán."

„Természetesen csalódott vagyok amiatt, hogy így alakult, hiszen mindig jobbá akarod tenni a dolgokat. Sajnos átestünk a ló túlsó oldalára. Az utolsó szakaszban az első próbálkozásom alkalmával hibáztam az utolsó kanyarban. Ezt követően persze még van lehetőség a javításra, de egyszerűen nem éreztem jól magam az autóban. Módosítottunk néhány dolgon, és tudom, mi okozza a problémát. Elég bosszantó. Sikerült előrelépnünk a kocsival, de azzal, hogy még jobbá akartuk tenni a beállításokkal, csak rontottunk rajta."

„Az első körtől fogva nem éreztem magam jól a kocsiban, és szóval egyszerűen megpróbáltam körbe érni vele. Amikor nem érzed magad magabiztosnak és kényelmesen az autóban egy utcai pályán, akkor nem tudod a határon nyomni. Egyszerűen ez történt. Amikor számít, mindenki egyre nagyobb rizikót vállal, de én nem éreztem elég komfortosan magam ahhoz, hogy támadjak, mert nagyon problémás volt a kocsi, sokat pattogott, elemelkedtek a gumik az aszfalttól, ami egyáltalán nem volt jó. Aztán még az utolsó kanyarban is hibáztam, ami ugyancsak nem segített, szóval elég csalódott vagyok."

Sergio Pérez a tavalyi Miami Nagydíjat követően, vagyis 33 versenyhétvége után tudta legyőzni csapattársát az időmérőn. Az Azerbajdzsánban már két ízben győzedelmeskedő, és összességében öt alkalommal dobogóra álló mexikói a negyedik helyen zárt. „Először is kissé csalódott vagyok, mert úgy érzem, egy tökéletes körrel elérhető lett volna a második hely. Nem sikerült a legjobban a második szektorom, nagyjából egy-másfél tizedet otthagytam. De szerintem ezzel mindenki így van. A Ferrari külön ligában volt, de jó lett volna, ha tudok még egy kört teljesíteni. Meglátjuk, mit hoz a vasárnap."

„A csapat óriási munkát végzett, hogy olyan fejlesztéseket hozott, amik kijavították a problémákat. Az autó most lehetővé teszi, hogy magabiztos legyek. Nagyon nehéz időszakon mentünk keresztül, de szerintem ez a legnagyobb előrelépés, amit elértünk a kocsival az év eleje óta. Remélhetőleg vasárnap ez meg fog mutatkozni a versenytempóban is. Az autó egyensúlya határozottan a jó irányba halad."

Az első teljes versenyhétvégéjét teljesítő Oliver Bearman frusztrált volt, hogy nem tudott továbbjutni az időmérő harmadik szakaszába, és a tizenegyedik helyet szerezte meg a vasárnapi futamra. A tizenkét hónap alatt tizenkét büntető pontot összegyűjtő, és így egyfutamos eltiltást kapó Kevin Magnussent helyettesítő brit a 11-12-es kanyarnál hibázott, ami nélkül könnyedén továbbmenetelhetett volna a Q3-ba. „Kissé mélyre mentem a 11-es kanyarnál, és megcsúsztam a 12-esben, ami akkora időveszteséget okozott, hogy nem kerültem be az időmérő utolsó szakaszába. Egyértelműn lépéshátrányba kerültem, és úgy gondolom, hogy ha ezt a hibát még a harmadik szabadedzésen követem el, akkor rájöttem volna, hogyan ne kövessem el még egyszer, így most elestem attól, hogy újabb köröket fussak."

A fiatal versenyző így is a jóval tapasztaltabb csapattársa, Nico Hülkenberg elé kvalifikálta magát, azonban mindez nem tölti el elégedettséggel. „Nem, mivel ott kellett volna lennem a Q3-ban. Kemény vagyok magammal szemben, hiszen az autó többre is képes lett volna. Ha úgy érezném, hogy a kocsi a tizenegyedik helyre volt elég, akkor most nagyon boldog lennék, de a kocsi határozottan elég gyors volt ahhoz, hogy bejussak vele az utolsó szakaszban, szóval csalódott vagyok."

Hülkenberg megdicsérte újonc csapattársát, de jelezte, a helyén kell kezelni azt, hogy azonnal gyorsabbnak bizonyult nála. „Mindig gyorsabb szeretnél lenni a csapattársadnál, de nem kell felfújni. Ollie kimagasló az utcai pályákon, amit már több alkalommal is bizonyított. Már az első körtől fogva megvolt a tempója, kényelmesen érezte magát, és magabiztos volt. Nincs semmi kétség efelől. Nem akarok ezzel semmit elvenni tőle. Jön a Formula–1-be, hosszú pályafutás vár rá, szóval nincs ok rá, hogy kétségbe vonják, megvan-e a sebessége."

Az időmérőt követően a tizenharmadik rajthelyet megszerző Pierre Gasly autója akadt fenn az egyik technikai ellenőrzésen, miután az Alpine átlépte az adott pillanatban megengedett üzemanyag-átfolyási mennyiséget. Ahogyan az várható volt, a franciát utólag kizárták az időmérőről, aminek értelmében a rajtrács is átalakult.

A francia versenyzőn kívül George Russellt is vizsgálták, a brit a gyanú szerint nem vette el eléggé a kvalifikáció első szakaszában az egyik sárga zászlós jelzésnél. Korábban Még a kvalifikáció előtt Leclerc-nek volt jelenése a sportfelügyelőknél hasonló okból, a monacóit akkor figyelmeztetésben részesítették. A komolyabb szankciót a brit is megúszta, megrovást kapott az eset miatt.

Folytatás vasárnap 13 órakor a versennyel.