„Közelebb vagyunk, mint Zandvoortban" – a Ferrari pozitívan kezdett hazai pályán

A McLaren a múlt hétvégén aratott fölényes győzelmét követően magabiztosan érkezhetett meg a 75. Olasz Nagydíj helyszínére, Monzába, és a nyitó napot követően összességében elégedett is lehet, hiszen a rendkívül szoros küzdelmet hozó második szabadedzésen a második és a negyedik helyet szerezte meg: az egyéni vb-összetettben második Lando Norris mindössze három ezredmásodperccel maradt el az élen záró Lewis Hamiltontól, míg Oscar Piastri hátránya 120 ezred volt. A brit és az ausztrál párosa közé a helyszínen az előző évben pole pozíciót szerző Carlos Sainz Jr. ékelődött be.

Noha a pénteki hosszú etapok alapján a McLaren a leggyorsabb Olaszországban is, egy körön már nem ilyen egyértelmű a helyzet. Norris nem is számít könnyű menetre a szombati időmérőn, hiszen meglátása szerint nyolcan is esélyesek lehetnek a pole pozícióra. „Kissé szenvedtem ma a gépemmel, főleg az első edzésen az alacsony tapadási viszonyok mellett, de szerintem mindenki hasonlóan fog erről nyilatkozni. A pálya sokat fejlődött, ám én talán nem annyit, mint amennyit kellett volna. Az autó gyors, mint ahogyan Oscar is az, elég nagy hibát követett el, és hozzávetőlegesen négy-öt tizedmásodpercet dobott el, azaz könnyedén az élen végezhetett volna. Én elég messze voltam, szóval sok munka vár még rám."

Piastri bizakodó a folytatás előtt. „Eléggé jó napunk volt. Van még min finomítanunk, de a tempó és a potenciál határozottan megvan, szóval elégedetten távozom ma. A gumi érdekes tényezőt fog jelenteni, és kíváncsian várom, mi lesz a helyzet a hétvége előrehaladtával."

A Mercedes a Zandvoortban mutatott, csalódást keltő teljesítmény után úgy határozott, újabb tesztelésnek veti alá a Spa-Francorchamps-ban debütált padlólemezét. Az összehasonlító tesztelés ugyanakkor nem alakult túl jól, hiszen a frissebb elemmel felszerelt ezüstnyilat vezető Andrea Kimi Antonelli öt kört követően összetörte az autót, amelyik annyira megsérült, hogy George Russell a második gyakorlás kezdetén is a garázsból volt kénytelen figyelni az eseményeket. A brit végül az utolsó percekben futott gyors körével a hatodik helyen zárt, míg csapattársa, Hamilton a leggyorsabbnak bizonyult a nyitó napon.

A hétszeres világbajnok összességében elégedett volt a pénteken látottakkal, viszont nem értette, miért volt ilyen forró az ülése a nap során. „Nevetséges, mennyire megsültünk az autóban, és nem igazán tudom, miért történt ez. Talán a hűtőrácshoz lehet valami köze, ott szökhetett fel a forró levegő. Olyan volt, mintha nadrág nélkül voltam volna a szaunában. Mindenesetre remek nap volt, összességében jónak éreztem. Az új aszfalt és a kerékvetők kihívást jelentenek, de a kocsit az elejétől fogva jónak éreztem. Az első gyakorláson elég nagy volt a szemcsésedés, szenvedtünk a gumikkal, ám a másodikra sikerült előrelépnünk, és a gép még jobb lett."

„Ugyanakkor még így is van néhány terület, amin dolgoznunk kell, és a legnagyobb kihívást a hosszú etap jelenti, hogy teljesíteni tudjuk a távot. Fontos lesz a szimulátorban elvégzett munka, és óvatosnak kell lennünk a beállításokkal, hogy ne rontsuk el az autót úgy, ahogyan azt már korábban tettük."

Ami Antonelli rövidre sikerült mercedeses bemutatkozását illeti, az istálló egyöntetűen kiállt a fiatal olasz pilóta mellett. A csapatfőnök, Toto Wolff igyekezett azonnal lehűteni a kedélyeket, és arra hívta fel a figyelmet, hogy már az a néhány kör is bizonyította, megvan Antonelliben a sebesség.

„Biztos vagyok benne, hogy mindez sok lehet egy tizennyolc éves számára. De ahogyan korábban is mondtam, meg kell tanulnia úszni, és túltenni magát ezeken a nehéz napokon, ami a tanulási folyamat része. Nem akarok ujjal mutogatni a nagyszerű momentumokra, és azt mondani, hogy láttátok-e azt a szektoridőt, azt a köridőt, a harmadik vagy az első is lehetett volna. Láthattuk, hogy megvan a teljesítménye, és azt is, hogy amit véghez akart vinni, arra nem volt képes az autó.”

„Elég nehéz kezelni mindazt, ami körülveszi Monzában. Hogy ezért törte-e össze az autót? Talán. A versenyzői teljesítmény a lényeg, és inkább lassítok le valakit, mint hogy megpróbáljam gyorsabbá tenni, mert az utóbbi lehetetlen küldetés” – tette hozzá az osztrák, aki azt is előrebocsátotta, hogy a mostani baleset nem lesz hatással arra, kit választanak Hamilton utódjául. A csapat várhatóan még a monzai hétvége folyamán bejelenti Antonelli szerződtetését.

Az olasz az autótörést követően elnézést kért alakulatától, valamint Russelltől, és jelezte, megtanulta a leckét. „Micsoda nap! Teljesítettem az első edzésemet, sajnos a baleset miatt hamar véget ért, elég nagy bukás volt, a becsapódás 52 G körül volt. Elnézést kérek a csapattól, illetve George-tól, hogy megdolgoztattam őket. Hibát követtem el, adott körülmények között túlságosan is nyomtam. Lépésenként kellett volna felépítenem az etapomat, azonban levontam a tanulságot a következő alkalomra. Most megpróbálok kicsit pihenni, aztán a hétvége hátralévő részére összpontosítok. Még mindig áll előttünk néhány verseny, és megpróbálok jó eredményt elérni."

Antonelli a hatodik rajthelyet szerezte meg a Formula–2-esek pénteki kvalifikációján, és jelenleg a hetedik pozíciót foglalja el az egyéni összetettben.

Az olaszországi péntek másik forró témáját a Williams azon döntése szolgáltatta, hogy Franco Colapintónak adott lehetőséget a Holland Nagydíj után azonnali hatállyal elküldött Logan Sargeant helyén. A grove-i alakulat csapatfőnöke, James Vowles nem kerülhette el azon kérdéseket, miért a fiatal argentin mellett tette le a voksát a gárda, miközben arról szóltak a hírek, hogy Mick Schumacher indulhat a legjobb esélyekkel a megüresedő ülésre. „Ha végigvesszük, milyen lehetőségek voltak elérhetőek számunkra, akkor láthatjuk, hogy három opciónk volt az asztalon: Liam Lawson, Mick Schumacher, valamint Franco Colapinto.”

„Liam esetében a Red Bull-lal való szerződéses helyzete nem működött volna a Williamsnél, szóval ilyen körülmények mellett nem vált lehetőséggé számunkra. Ezután nehéz volt döntést hozni Mick és Franco között. Mick sokat fejlődött a Haasnál eltöltött ideje óta, nincs semmi kétség efelől. Kompetens versenyző, aki már megkapta a saját idejét, de hihetetlen munkát végzett azóta az Alpine-nál, a Mercedesnél és a McLarennél.”

„Szóval a döntési helyzet az volt, hogy beültetjük Micket az autóba, aki szerintem jó munkát végzett volna, vagy invesztálunk valakibe, aki a versenyzői akadémiánk tagja, körök százait és ezreit teljesítette a szimulátorunkban, aki vezette az idei autónkat már, és az adatokból látjuk a teljesítményét, s azt, hogy jelentős előrelépéseket tesz.”

„Úgy gondolom, mindkét eset a jó, de nem különleges kategóriába esett volna. Szerintem világosan kell fogalmazunk ezzel kapcsolatban: Mick nem lett volna különleges, csak jó. Sokkal több tapasztalattal a háta mögött érkezett volna meg, mint Franco, ám amiben én és a Williams hisz, s ami mindig is alapértéket jelentett a csapatnál, az az, hogy a feltörekvő generációba és a fiatalokba invesztálunk. Mindig is arról beszéltem, hogy a jövőbe kell fektetnünk.”

„A Williams jövője nem a múltba való befektetésen alapszik, hanem a tehetségekbe való invesztáláson, akik előreviszik az alakulatot. Ha ilyen sok pénzt teszel bele az akadémiába, akkor a tetteidnek követniük kell a szavaidat. Franco Antonelli és (Oliver) Bearman előtt áll az F2-es bajnokságban, az MP-nél versenyez. Minden tiszteletem a csapat felé, de mégsem egy Prema vagy ART, és így is jó munkát végez. Úgy érzem, hogy mély vízbe dobjuk? Igen, teljes mértékben. De ha meghallgatja Francót, tudhatja, hogy készen áll a feladatra, illetve a kihívásra, és tisztában van vele, mi vár rá.”

A Red Bull nagy vereséget követően érkezett meg Olaszországba, ahol egy évvel ezelőtt még kettős győzelmet ünnepelhetett. Noha a címvédő csapat úgy készült, a monzai aszfaltcsík jobban fekszik az autójának, és az első edzésen Max Verstappennek sikerült is az élen zárnia, a második tréningen egyik pilótája sem fért be az első tízbe.

Az egyéni vb-összetett 70 ponttal vezető holland közel 9 tizeddel maradt el a leggyorsabbtól, Hamiltontól, és végzett a tizennegyedik helyen, míg a csapattársa, Sergio Pérez tizenötödik lett. Bár a két versenyzőt kevesebb mint egy tized választotta el egymástól, fontos megjegyezni, hogy a címvédő hibázott a gyors körén és visszavett. A rontás nélkül feltehetően valahol a top 6-ban foglalhatott volna helyet.

A címvédőnek nincsenek óriási elvárásai a nyitó nap után. „Több dolgot is kipróbáltunk ma, a második edzés nem volt túl nagyszerű, de a hosszú etapok során már sokkal versenyképesebbnek tűntünk. A gumik szempontjából elég agresszív a helyzet, és érdekes lesz látni, hogy miként alakul majd a versenyen. Azt hiszem, több irányba is elindulhatunk az autóval, még finomítani kell rajta, akkor szerintem nagyon szoros lesz a helyzet több kocsi között is, és remélhetőleg mi is közöttük leszünk. Nem egyértelmű az irány ezzel a géppel, így több beállítást is ki kell próbálnunk. A szabadedzések végső soron erről szólnak, és arról, hogy tanuljunk az autóval kapcsolatban."

„Még mindig vár ránk munka, hogy igazán versenyképesek legyünk, ám ahogyan már mondtam, az első gyakorlás egész jónak tűnt, a második elejéről ez már kevésbé volt elmondható, de a hosszú etapok során jobbnak érződött a kocsi. Ha minden összeáll, akkor szombaton versenyben lehetünk" – tette hozzá.

Pérez úgy érzi, egyelőre lemaradásban vannak. „Lépéshátrányban vagyunk. Több problémánk is volt a második edzésen, mert mindent gyorsan csináltunk, és adódott néhány mechanikai gondunk. Meglátjuk, valójában mire képes az autó. A jó hír az, hogy a hosszú etap valamivel ígéretesebbnek tűnt, a beállítások terén azonban sehol sem vagyunk, kanyarról kanyarra változik a helyzet. Sok problémánk volt."

A mexikói szerint a harmadik edzésen a dolgok végére járhat a csapat. „Figyelembe véve, hogy csak mechanikai gondról van szó, úgy gondolom, könnyű lesz kijavítani, de nem annyira könnyű, mint ahogy reméltük. Még mindig gondok vannak az autóval, küzdünk vele, és próbáljuk a lehető legtöbbet kihozni belőle. Remélhetőleg sikerül szombatra előrelépnünk, főleg az egykörös tempó tekintetében, és akkor harcban lehetünk a futamon."

A Ferrari meglepően erős formát mutatott Hollandiában, amit követően optimistán készült a hazai nagydíjára. A Scuderia több fejlesztéssel is készült az idény tizenhatodik állomására, és összességében elégedett lehet a monzai péntek után. Versenyzői ugyanis mindkét tréningen a top 5-ben zártak, Charles Leclerc második és ötödik, míg Sainz negyedik és harmadik hellyel hangolhat a folytatásra a tifosi előtt.

„Egész pozitív nap volt, de mint mindig, most is sok munka vár ránk, és nem támaszkodhatunk a jó pénteki teljesítményre, hogy akkor jó hétvégénk lesz – jelentette ki a monacói. – Azonban jól kezdtünk, az autó jónak érződik, és úgy tűnik, minden fejlesztésünk azt hozza, amit előzetesen vártunk, s ez mindig jó hír. Most az egyensúlyra kell összpontosítanunk, hiszen ebből a szempontból nem volt egyszerű a helyzet, és előre kell még lépnünk a megfelelő irányba, ám a teljesítmény rendben volt. Közelebb vagyunk, mint Zandvoortban voltunk."

Folytatás szombaton 12 óra 30 perckor a harmadik szabadedzéssel.