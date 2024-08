A Williamsnél betelt a pohár, vége Sargeant idényének – hivatalos

Már múlt hétvégi Holland Nagydíjon is arról szóltak a hírek, hogy a Williams fontolgatja Logan Sargeant azonnali elküldését, miután az amerikai versenyző a szombati harmadik szabadedzésen ripityára törte a fejlesztéssekkel felszerelt FW46-ost, aminek következményeként a délutáni időmérőn sem tudott részt venni.

Eleinte Mick Schumacher, valamint Liam Lawson neve keringett főként a sajtóban, ám nem sokkal a hivatalos bejelentés előtt a holland Telegraaf arról számolt be, hogy a grove-i csapat az argentin fiatalja, Franco Colapinto mellett tette le voksát, ami végül beigazolódott. A konstruktőri tabellán az utolsó előtti helyet elfoglaló Williams kedd kora este hivatalosan is megerősítette, hogy azonnali hatállyal megválik Sargeanttől, az amerikai ülését Monzától kezdődően a Formula–2-ből előrelépő argentin fiatalja veszi át.

„Nem könnyű az idény közben döntést hozni arról, hogy versenyzőt cserélünk, de úgy gondoljuk, hogy ez adja a legjobb lehetőséget a Williamsnek arra, hogy harcba szállhasson a pontokért az év hátralévő részében. Most vetettünk be egy jelentős fejlesztési csomagot, és minden pontszerzési lehetőséget maximalizálnunk kell ebben a roppant szoros középmezőnybeli küzdelemben. Hiszünk abban is, hogy megéri a juniorprogramunkba fektetni, és Franco fantasztikus lehetőséget kap rá, hogy megmutassa, mire képes a fennmaradó kilenc nagydíjhétvége során" – jelentette ki a csapatfőnök, James Volwes.

„Kétségtelen, hogy ez most hihetetlenül nehéz lehet Logan számára, aki mindent beleadott a Williamsnél eltöltött ideje alatt, és szeretnénk köszönetet mondani neki a kemény munkájáért, valamint a pozitív hozzáállásáért. Logan még mindig tehetséges versenyző, és támogatni fogjuk őt abban, hogy folytathassa a versenyzői karrierjét. Tudom, hogy Franco igen gyors és tehetséges, s kíváncsian várjuk, mire képes az F1-ben."

Az már közvetlen a nyári szünetet megelőző Belga Nagydíj után eldőlt, hogy az istálló nem hosszabbítja meg Sargeant eredetileg 2024-es szezon végén lejáró szerződését, így nagy valószínűség szerint neki nemcsak a mostani idénye, hanem a Formula–1-es pályafutása is véget ér, hiszen semmilyen hír sem szól arról, hogy tárgyalna valamelyik csapattal.

Sargeant helyére 2025-től Carlos Sainz Jr. érkezik, így az F2-ben az idei évben debütáló és az imolai versenyhétvége sprintfutamán diadalmaskodó Colapinto rendelkezésére kilenc versenyhétvége áll, hogy letegye a névjegyét a száguldó cirkuszban. Az argentin tisztában van vele, hogy nem lesz egyszerű dolga, de mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy segítse a Williamst a bajnokság hátralévő részében.

„Nagy megtiszteltetés a Williams csapatában bemutatkozni a Formula–1-ben, így születnek az álmok. A csapatnak csodálatos múltja van, és az a küldetése, hogy visszatérjen az élmezőnybe, már alig várom, hogy ennek én is a részese lehessek. Idény közben csatlakozni az F1-be óriási tanulási görbét jelent, de készen állok a kihívásra, és teljes mértékben arra összpontosítok, hogy a lehető legkeményebben dolgozzak Alex mellett a csapattal a siker érdekében."