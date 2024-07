„Nyolc autó is harcba szállhat a pole pozícióért” – Norris szoros csatára számít a Hungaroringen

A Formula–1-es Magyar Nagydíj nyitó napján leggyorsabb kört futó Lando Norris rendkívül szoros küzdelmet vár a szombati időmérőn. A mclarenes arra számít, hogy akár négy csapat is harcba szállhat a pole pozícióért. Ami a riválisokat illeti, a Red Bull úgy érzi, beváltak a fejlesztései, és a Ferrari is erősebb formát mutatott, mint az előző versenyhétvégéken, nem úgy, mint a Mercedes, amelyik továbbra is szenved a meleg időjárási körülmények között, de abban bízik, sikerül némileg előrelépnie a folytatás előtt.

Noha jelentős fejlesztési csomaggal készült a Red Bull a Hungaroringre, az összes újítást megkapó Max Verstappen egyik pénteki szabadedzésen sem tudott az élen zárni. A címvédő az első gyakorláson 276, a másodikon 243 ezreddel maradt le az első helyről, előbbin Carlos Sainz Jr., utóbbin Lando Norris bizonyult a leggyorsabbnak. A holland a csütörtöki sajtónapon elmondta, az idény második felét nézve kulcsfontosságú, hogy működjenek a Magyar Nagydíjon bevetett frissítések, így nem meglepő módon ez jelentette az egyik központi témát, amikor a mogyoródi nyitó napról kérdezték. „Jó napot zártunk. Természetesen még mindig sok munka vár ránk az autó optimizálását illetően, de úgy gondolom, erősen kezdtük a hétvégét. Fontos, hogy elmerüljünk a részletekben, és azon munkálkodjunk, hogy a lehető legjobb beállítással vághassunk neki az időmérőnek. Persze a második edzésen ott volt a piros zászlós megszakítás, aminek következményeként nem tudtunk olyan hosszú etapot teljesíteni, mint szerettük volna, de mindenkinél ugyanaz volt a helyzet. Megvizsgáljuk a dolgokat, és onnan dolgozunk tovább. Mindent összevetve jó péntekünk volt" – mondta bizakodóan a Hungaroringen 2022-ben és 2023-ban is diadalmaskodó holland. Bár Sergio Pérez nem kapta meg a teljes fejlesztési csomagot, a frissítések egy része az ő autójára is felkerült, ami egyértelmű előrelépést hozott a számára. A mexikói a tizenegyedik helyen zárt első szabadedzést követően egészen a negyedik helyig lépett előre, és minden eddiginél kényelmesebben érezte magát a Red Bullban. „Remek péntekünk volt, és sikerült nagy előrelépést megtennünk a két gyakorlás között. Beváltak a módosítások, és a helyes irányba indultunk el. Jó ideje nem éreztem magam ilyen kényelmesen a kocsiban a hétvége ezen pontján. A nap folyamán megtett lépéseink a lehető legjobbak voltak, és ez igazán pozitív. Jól érezzük magunkat, és a hosszú etap is ígéretesnek tűnt. Úgy gondolom, még mindig tudunk javítani a beállításokon, és végeredményben csak az számít, hogy minden összeálljon a megfelelő pillanatban. El fog jönni a mi időnk, izgatottan várom a szombatot. Meglátjuk, mit tartogat számunkra a hétvége további része." A Mercedes két győzelemmel a háta mögött érkezett meg Mogyoródra, az egyetlen helyszínre, ahol az elmúlt két évben pole pozíciót tudott szerezni hagyományos időmérő keretein belül. Noha a legutóbbi és a múltbeli sikerek kétségkívül adtak okot a bizakodásra, az „ezüstnyilak" óvatosan közelítették meg a hétvégét, hiszen nem tudták, meleg körülmények között is képesek-e fenntartani a jó tempójukat. A német csapat az első edzésen negyedik és tizedik, míg a másodikon ötödik és hetedik helyen végzett, lemaradása mindkét gyakorláson fél másodperc körül mozgott az aktuálisan élen záróhoz képest. A magyarországi aszfaltcsíkon általában különösen jól teljesítő Lewis Hamilton az elrontott beállításokban látta a visszaesés okát, miközben a hosszú etapon mutatott tempójuk bizakodással töltötte el. „Határozottan nagyon meleg van ezen a hétvégén, de az év ezen időszakában ez a megszokott a gyönyörű Budapesten. A mai nem volt az eddigi idényünk legjobb napja, rossz volt a beállítás, és nem voltunk a legjobb formánkban sem. A két edzés között végrehajtottunk néhány változtatást, de semmi égbekiáltót. Van néhány ötletünk arra vonatkozóan, az autó miért nem volt a legjobb állapotában, szóval keményen fogunk dolgozni éjszaka, hogy javulhassunk a szombati folytatás előtt. Nem tudtuk hozni azokat a köridőket, mint a srácok, de a hosszú etapon mutatott tempónk erősnek tűnt." A hétszeres világbajnok mellett a csapattársa, George Russell sem volt teljesen elégedett a nyitó nappal, és jelezte, meg kell érteniük, miért esnek vissza meleg körülmények között. „Nagy forróság volt ma! Az autóban nem volt olyan rossz a helyzet, mint előzetesen vártam, de a vasárnapi verseny közben biztosan megváltozik a véleményem. A garázsban mindenki nagyszerű munkát végzett ilyen nehéz körülmények között, a hőmérséklet a 35 Celsius-fokot is meghaladta. Sok kört és hosszú etapot is teljesítettünk, aminek köszönhetően rengeteg hasznos adat áll a rendelkezésünkre, amit az éjszaka folyamán átnézhetünk. Ez segíteni fog megszabni a stratégiánkat a hétvége további részére, és megmutatja, milyen lépéseket tehetünk meg annak érdekében, hogy javítsunk az autón szombatra." Ami a hétvégi célokat illeti, a kétszeres futamgyőztes nem fogalmazott meg óriási elvárásokat. „A McLaren és a Red Bull is nagyon gyorsnak tűnt pénteken, szóval tisztában vagyunk vele, hogy van még hova fejlődnünk. Nem tűntünk olyan versenyképesnek a nagyon meleg körülmények között, aminek meg kell értenünk az okát. Izgatottan várjuk, mit tudunk tenni a folytatás előtt, remélem, az első öt pozícióért harcba lehetünk." A Ferrari átdolgozott padlólemezzel és azzal a reménnyel érkezett meg Magyarországra, hogy a pálya a karakterisztikájából adódóan jobban kedvez az autójának, mint a legutóbbi helyszínek. A Scuderia remek formában is kezdett, hiszen Carlos Sainz Jr. bizonyult a leggyorsabbnak a nyitányon, míg a csapattársa, Charles Leclerc a harmadik lett, a folytatás ugyanakkor vegyes érzéseket váltott ki csapaton belül. Míg a spanyol a harmadik helyen végzett a második edzésen, a monacói piros zászlót idézett elő, amikor falnak csapta az autót a négyes kanyarnál. „Összességében jó napot zártunk, ami ezen a helyszínen mindig fontos, hiszen elég nehéz megtalálni a megfelelő beállításokat ezen a pályán. Ezenkívül a magas hőmérsékleti viszonyok miatt szükségszerű volt megnézni azt is, hogyan reagál mindhárom keverék az extrém hőségre. Hasznos információkat tettünk szert, és úgy tűnik, jobb formában vagyunk ezen a hétvégén. Ugyanakkor még mindig csak péntek van, szóval várjuk meg, hogyan alakul a szombat" – értékelt bizakodóan a spanyol. Leclerc a balesete miatt sok időt vesztett el, de összességében meglehetősen optimistán várja a folytatást. „Amikor elvesztettem, azt hittem, sokkal nagyobb lesz a kár. Nem olyan nagy, de nyilvánvalóan nem tudtuk folytatni az edzést, amit sosem akarsz. Annyit történt, hogy túl szélesre futottam a kerékvetőn, megcsúsztam a négyes kanyar közepén, és elvesztettem az autót. Az én hibám volt, vissza kell vágnom szombaton. Addig egészen jó volt a kocsi. Érzésre egyre jobb lett, és sokkal következetesebbek voltunk, mint az elmúlt három-négy hétvégén, ami jó hír. Sajnos a hibám miatt kevés kört mentem, de bízom benne, hogy a szombati szabadedzésen ezt pótolni tudjuk. Nem akarom elragadtatni magam, de érzésre jó. Még mindig úgy tűnik, hogy a McLaren mögött vagyunk, amelyik szupererősnek tűnik ezen a hétvégén. Jó érzések vannak bennem, ami mindig jó előjel. Most már csak mindent össze kell tennünk, remélhetőleg sikerül." A nap legjobb idejét Norris jegyezte, a McLaren brit versenyzője pozitívan értékelt a nap végén, de rámutatott, nagyon határon mozog az autó. „Úgy érzem, megvan a sebesség az autóban, így minden arról szól, képes vagy-e kihozni belőle, amikor kell. Lehet gyors kocsid, amelyet könnyen lehet vezetni, az ideális világban így lenne, vagy lehet gyors autód, ami jobban a határon van, és nehezebb vezetni. Ebben az esetben egyensúlyoznod kell. A nagy része vezetői preferenciától függ. Jó érzés volt ma vezetni az autót, de a kényelemérzeten még lehetne javítani, hogy egynél több ilyen kört tudjak összetenni" – utalt a körre, amivel az élen zárta a második edzést. „Nagyon szoros a helyzet a Mercedes, a Ferrari, a Red Bull és mi közöttünk, arra számítok, hogy nyolc autó is harcba szállhat a pole pozícióért, ráadásul néhány másik kocsi is gyorsnak tűnt, mint például a Haas. Jó első napunk volt, de még vár ránk némi munka, ha komfortosabban szeretnénk érezni magunkat." Folytatás szombaton 12 óra 30 perckor a harmadik szabadedzéssel. 1. Carlos Sainz Jr. spanyol Ferrari 1:18.713 átlag: 200.368 km/ó 27 kör 2. Max Verstappen holland Red Bull-Honda RBPT 1:18.989 0.276 mp h. 20 3. Charles Leclerc monacói Ferrari 1:19.011 0.298 29 4. George Russell brit Mercedes 1:19.137 0.424 28 5. Csou Kuan-jü kínai Sauber-Ferrari 1:19.180 0.467 24 6. Lando Norris brit McLaren-Mercedes 1:19.211 0.498 26 7. Oscar Piastri ausztrál McLaren-Mercedes 1:19.249 0.536 26 8. Cunoda Juki japán RB-Honda RBPT 1:19.260 0.547 26 9. Lance Stroll kanadai Aston Martin-Mercedes 1:19.265 0.552 25 10. Lewis Hamilton brit Mercedes 1:19.287 0.574 29 11. Sergio Pérez mexikói Red Bull-Honda RBPT 1:19.440 0.727 22 12. Daniel Ricciardo ausztrál RB-Honda RBPT 1:19.578 0.865 27 13. Fernando Alonso spanyol Aston Martin-Mercedes 1:19.686 0.973 24 14. Alexander Albon thaiföldi Williams-Mercedes 1:19.794 1.081 22 15. Valtteri Bottas finn Sauber-Ferrari 1:19.804 1.091 28 16. Logan Sargeant amerikai Williams-Mercedes 1:19.885 1.172 26 17. Pierre Gasly francia Alpine-Renault 1:19.976 1.263 26 18. Esteban Ocon francia Alpine-Renault 1:20.023 1.310 26 19. Kevin Magnussen dán Haas-Ferrari 1:20.295 1.582 27 20. Oliver Bearman* brit Haas-Ferrari 1:20.371 1.658 27 * csak az első szabadedzésen vett részt magyar nagydíj, az első szabadedzés végeredménye 1. Lando Norris brit McLaren-Mercedes 1:17.788 átlag: 202.751 km/ó 24 kör 2. Max Verstappen holland Red Bull-Honda RBPT 1:18.031 0.243 mp h. 20 3. Carlos Sainz Jr. spanyol Ferrari 1:18.185 0.397 23 4. Sergio Pérez mexikói Red Bull-Honda RBPT 1:18.255 0.467 23 5. George Russell brit Mercedes 1:18.294 0.506 20 6. Kevin Magnussen dán Haas-Ferrari 1:18.315 0.527 24 7. Lewis Hamilton brit Mercedes 1:18.363 0.575 20 8. Daniel Ricciardo ausztrál RB-Honda RBPT 1:18.371 0.583 20 9. Alexander Albon thaiföldi Williams-Mercedes 1:18.514 0.726 22 10. Fernando Alonso spanyol Aston Martin-Mercedes 1:18.519 0.731 23 11. Valtteri Bottas finn Sauber-Ferrari 1:18.586 0.798 25 12. Logan Sargeant amerikai Williams-Mercedes 1:18.611 0.823 21 13. Oscar Piastri ausztrál McLaren-Mercedes 1:18.618 0.830 21 14. Esteban Ocon francia Alpine-Renault 1:18.754 0.966 25 15. Nico Hülkenberg német Haas-Ferrari 1:18.791 1.003 25 16. Pierre Gasly francia Alpine-Renault 1:18.888 1.100 24 17. Lance Stroll kanadai Aston Martin-Mercedes 1:19.179 1.391 25 18. Charles Leclerc monacói Ferrari 1:19.286 1.498 8 19. Cunoda Juki japán RB-Honda RBPT 1:19.606 1.818 13 20. Csou Kuan-jü kínai Sauber-Ferrari 1:20.067 2.279 25 magyar nagydíj, a második szabadedzés végeredménye 39. MAGYAR NAGYDÍJ Július 19., PÉNTEK 1. szabadedzés 1. Sainz 1:18.713 2. szabadedzés 1. Norris 1:17.788 Július 20., SZOMBAT 3. szabadedzés 12.30–13.30 Időmérő 16.00–17.00 Július 21., VASÁRNAP A verseny (70 kör, 306.63 km) rajtja: 15.00 KÖVETKEZŐ VERSENYEK Belga Nagydíj, Spa-Francorchamps Július 28., 15.00 Holland Nagydíj, Zandvoort Augusztus 25., 15.00 Olasz Nagydíj, Monza Szeptember 1., 15.00