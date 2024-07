Verstappen minden reménye a hungaroringi fejlesztésekben rejlik

– Tavaly azt mondta, az autót nem érezte annyira jónak a lassú kanyarokban. Mi a benyomása e tekintetben az ideiről, hiszen a Hungaroring kifejezetten kanyargós pálya?

– Ez azon is múlik, hogyan állítjuk be az autót – mondta csütörtökön Max Verstappen az újságírók kérdésére Mogyoródon. – Tavaly például az időmérőn sem éreztem olyan jónak az autót, amely aztán a versenyen életre kelt. Majd meglátjuk, nehéz arról beszélni, hogy fogom itt érezni az autót. Minden pálya más és más, az aszfalt is eltérő, az időjárásnak is szerepe lehet, és a gumikeverékek típusa is lényeges.

– Hogy érzi, mennyire kerülhet közel a Red Bullhoz a konkurencia?

– Meg kell fordítani a kérdést, ami valójában az, hogy mi mennyire kerülhetünk hozzájuk. Szerintem a legutóbbi két versenyen nem a miénk volt a leggyorsabb autó, és nem számítok rá, hogy most hirtelen megváltozik a helyzet. Hoztunk magunkkal fejlesztéseket, amelyek remélhetőleg nagy lökést adnak, de jelenleg csak várok, hogyan alakul a hétvége.

– Már eddig is bevetettek jelentős fejlesztéseket, de nem léptek el annyira a mezőnytől. Ez aggasztja?

– Olyan újdonságokat hoztunk, amelyek nem voltak különösebben nagyok. Ez most jelentősebb a korábbiaknál. Emiatt is fontos hétvége előtt állunk. Nem tudom, hogy a többiek milyen fejlesztéseket vetnek be, mi csak magunkra koncentrálunk. Sosem jó, ha egy fejlesztés nem működik, hiszen nyilván azt várjuk tőle, hogy javítson a teljesítményen.

– Most is kettős bevetésen vesz részt? Indul a spái online szimulátoros versenyen?

– Már vezettem a szimulátorral, de még nem döntöttem el. Azon múlik, mennyi időm lesz. Itt van a szimulátorom Budapesten, a lehetőség megvan.

– Csapattársa, Sergio Pérez nehéz időszakon megy keresztül. Önnek mennyire volt nehéz egyedül harcba szállni a McLaren és a Mercedes párosával szemben?

– Nem teljesen így volt, mert csapattársak vagyunk, és mindketten értékes visszajelzésekkel szolgálunk az autóról, amiből Checo is kiveszi a részét. Persze azt nem tagadhatjuk le, hogy az elmúlt néhány hétvége nehezen alakult számára. Többször viszont peches is volt, például a silverstone-i időmérőn – egyetlen kicsúszás tönkretette a hétvégéjét. Jobban akar teljesíteni, de tudom, hogy keményen dolgozik, és nem vesz semmit magától értetődőnek. Talán itt majd a pálya jobban fekszik a vezetési stílusának, esetleg jobban ráérez az autóra, és jobb eredményt érhet el. De, ami a csapatot illeti, leginkább a teljesítményre kell koncentrálnunk, mert az autónk időnként trükkös kihívás elé állít minket. Néha csak próbáljuk a megfelelő egyensúlyt megtalálni, ami versenyzőként nem könnyíti meg a helyzeted, szóval nem fair azt mondani, hogy minden Checo hibája. Nekem is nehezemre esett az elmúlt hétvégéken kihozni a legjobbat az autóból, és a csapat tudja ezt. Próbáljuk a kocsit kényelmesebb működési tartományba hozni, és stabil egyensúlyt találni az első szabadedzéstől kezdve a versenyig. Reálisan nézve más istállók nagyobbat léptek előre az elmúlt időszakban, de mindent megteszünk azért, hogy erősebbek legyünk. Nem könnyű megtalálni, hogyan lehet javítani a teljesítményünkön, a versenyképesség elérése és fenntartása nagyon összetett folyamat. Nem keresek kifogásokat, az egész csapat azért dolgozik, hogy a lehető legjobban alakuljon a futam.