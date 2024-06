Az Alpine bejelentkezett Sainzért; Schumacher is versenyben van még az ülésért – sajtóértesülés

A számos átszervezést és személyi cserét megélt Alpine-nak hivatalosan egyelőre nincs versenyzője 2025-re, hiszen Esteban Ocon távozását már a Monacói Nagydíjat követően megerősítette, miközben Pierre Gasly idény végén lejáró szerződését sem hosszabbította meg. Noha utóbbi pilóta nagy valószínűséggel marad az enstone-iak kötelékében, a Motorsport-Total.com értesülései szerint adott esetben a Sauber felé is veheti az irányt, így a múlt hétvégi spanyolországi versenyen kettős pontszerzést elérő csapatnak több opciót is talonban kell tartania.

A legfrissebb hírek szerint a Flavio Briatorét elnöki tanácsadóként kijelölő alakulat az utolsó pillanatban be is jelentkezett a Ferraritól elküldött Carlos Sainz Jr. szolgálataiért, és egyes források szerint komoly ajánlattal kívánja magához csábítani. Bár a spanyol pilóta számára nem lenne ismeretlen a csapat, mivel egy szezont már versenyzett az akkor még Renault-néven futó alakulatnál, kérdéses, mennyire találja meggyőzőnek az egyes források szerint a saját motorprogramját és ezzel a gyári státuszát 2026-tól feladni készülő, illetve a Mercedes-erőforrásra váltó franciák ajánlatát, főleg, hogy a kegyeiért a 2026-tól az Audi gyári csapatává váló Sauber, valamint a Williams is harcol.

A versenyző a hazai nagydíját megelőzően elmondta, már nem szeretné túl sokáig halogatni a jövőjét meghatározó döntést, hiszen kezdi teherként megélni, de a vasárnapi futamot követően nem tudott arra választ adni, hogy a soron következő Osztrák Grand Prix előtt várható-e bejelentés a részéről. A labda tehát Sainz térfelén pattog, miközben az oldalvonalról több versenyző is érdeklődve várja, miként határoz a ferraris.

A spanyol az Alpine WEC-csapatát erősítő Mick Schumacher és/vagy Jack Doohan jövőjét is megpecsételheti, akik ugyancsak rajta vannak az Alpine listáján. A csapat sajtóértesülések szerint amolyan szétlövést is rendez a két jelölt között, hiszen a német és az ausztrál jövő hét szerdán, Le Castellet-ben vezetheti az enstone-iak 2022-es versenygépét, az A522-est. Kettejükön kívül Liam Lawson is kíváncsian követheti az eseményeket, mivel egyes források alapján az ő neve is szerepel a Sauber-jelöltek között.

A 2025-ös pilótapiac kulcsfigurájává előrelépő Sainz tehát igazi láncreakciót indíthat el a döntésével, és alapjaiban határozhatja meg több pilótatársa jövőjét is.