Verstappen szoros csatában győzte le Norrist, Hamilton dobogón a Spanyol Nagydíjon

A Red Bull és Max Verstappen fő esélyesként érkezett meg az idény tizedik állomására, de a spanyolországi időmérő végül kissé váratlanul Lando Norris sikerével zárult. A mclarenes pályafutása során a második alkalommal várhatta az élről a piros lámpák kialvását, míg a címvédőnek meg kellett elégednie a második rajthellyel. A brit, holland kettős mögül Lewis Hamilton és George Russell rugaszkodhatott el, míg a harmadik sorban a Ferrari kettőse foglalt helyet.

A másik McLarennel Oscar Piastri a kilencedik, míg Sergio Pérez a Kanadai Nagydíjról magával hozott rajtbüntetése után a tizenegyedik pozícióból vághatott neki a 66 körös futamnak.

Ami a stratégiát illeti, tizenkilenc versenyző a lágy gumi mellett döntött, az egyetlen kivétel a bokszutcából induló Alexander Albon volt, aki a közepes keveréken indult el.

Norris számára rémálomszerűen alakult a rajt, hiszen miközben Verstappen támadását igyekezett visszaverni, a negyedik pozícióból induló Russell mindkettejük mellett elment, majd a holland is maga mögé utasította őt. Az első kanyar után tehát már Russell vezette fel a mezőnyt, miközben a pole pozíciós Norris csak a harmadik helyen érkezett Verstappen mögött. Negyedikként Hamilton fordult el, míg az első ötöst Carlos Sainz Jr. tette teljessé.

Noha Russell számára tehát fantasztikusan sikerült az elindulás, sokáig nem tudta megőrizni az első helyet, hiszen a harmadik körben Verstappen kívülről megelőzte, és az élre állt. A Red Bull-os ezt követően elkezdte kiépíteni az előnyét az élen, és a kiállásáig több mint három másodperccel húzott el a közvetlen üldözője előtt. A holland a 18. körben állt ki, ám nem ő volt az első az élmezőnyből, aki csere mellett döntött, hiszen egy körrel korábban Russell és Sainz egyszerre járta meg a bokszutcát, és cserélt majdnem helyet egymással, miután a Mercedes elrontotta a kerékcserét.

A vezetést az etapját elnyújtó Norris vette át Leclerc és Piastri előtt, míg hátrébb Hamilton kemény csatában utasította maga mögé Sainzot. A mclarenes a 24. körben állt ki és tért vissza a negyedik helyen, míg az egy körrel később cserélő Leclerc a hatodik pozíciban folytatta a harcot.

Az első bokszkiállások lezajlása után Verstappen vezetett, mögötte Russell és Hamilton érkezett a top 3-ba, igaz, utóbbit folyamatosan ostromolta Norris, és a 32. körben meg is előzte a hétszeres világbajnokot. A mclarenes ezt követően a másik Mercedest vette üldözőbe, és kiélezett harc után fel is jött a második helyre. Az első előzés után még visszatámadó, és rövid ideig a pozíciót is visszavevő Russell az eset után a boksz felé vette irányt, mint ahogyan Sainz is, előbbi a hatodik, utóbbi a hetedik helyen tért vissza a pályára.

Norris eközben elkezdte lopni a távolságot Verstappen mögött, a holland ugyanakkor nem várta meg, hogy igazán közel kerüljön hozzá a vetélytárs, a 45. körben kiállt új lágyakért. Norris ezúttal is maradt a pályán, igaz, most csak három kört tett rá a vetélytársára, és a második helyen folytatta a küzdelmet. Az élre visszaálló Verstappen előnye ekkor szűk nyolc másodperc volt, miközben mögöttük a Mercedes-versenyzők között kezdett el kialakulni házi csata.

Hamilton az 51. körben lépett előre a harmadik pozícióba, miközben Norris tovább faragta a lemaradását. Bár a mclarenes folyamatosan közeledett, lendülete idővel alábbhagyott, és előzési pozícióba sem tudott már kerülni. Verstappen végül 2.2 másodperces előnnyel szelte át elsőként a célvonalat, és aratta sorozatban a harmadik sikerét Spanyolországban, miközben összességében a 61. alkalommal győzedelmeskedett. A verseny leggyorsabb körét jegyző Norrisnak meg kellett elégednie a második pozícióból, míg harmadikként Hamiltont intette le a kockás zászló. A hétszeres világbajnok zsinórban a 18. idényében szerzett legalább egy dobogós helyezést.

A negyedik Russell lett, majd Leclerc, a pozícióját a verseny hajrájában a csapattársának átengedő Sainz, Piastri, Pérez, Pierre Gasly, valamint Esteben Ocon zárta a pontszerzők sorát.

A verseny során három versenyző kapott büntetést: Kevin Magnussen a rajtnál történt bemozdulása, míg Nico Hülkenberg és Cunoda Juki bokszutcai gyorshajtás miatt részesült 5 másodperces időbüntetésben.

Folytatás jövő hétvégén az Osztrák Nagydíjjal!