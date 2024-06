A McLaren úgy érzi, elszalasztotta a győzelmet; a Ferrari-versenyzők egymásra mutogatnak

Noha az előzetes várakozásoknak megfelelően Max Verstappen és a Red Bull aratott győzelmet a Spanyol Nagydíjon, a hétvége egyáltalán nem hozta a címvédő versenyző és csapat fölényét. Az időmérőn Lando Norris szerezte meg a pole pozíciót, így a holland a második helyről volt kénytelen támadni a versenyen, amelyen sokkal inkább köszönhette a jobb rajtjának és gyorsabb bokszkiállásoknak a sikerét, mintsem az autója fölényének.

Verstappen a Circuit de Catalunyán sorozatban harmadszor, míg teljes pályafutását nézve a 61. alkalommal aratott győzelmet, s előnyét 69 pontra növelte az egyéni összetettben. „A jó kezdésnek köszönhető a siker. A harmadik körben átvettem a vezetést, és ezt követően ki tudtam némi előnyt építeni az első etap során. A folytatásban védekeznem kellett Lando és a McLaren miatt, nagyon gyorsak voltak, főleg az utolsó körökben, de mi mindent jól csináltunk. Elég agresszív stratégiát választottunk, ami szerencsére végül kifizetődött. Rendkívül szoros volt, nagyon örülök a győzelemnek."

„A rajtnál kissé raliztam, a füvet is elcsíptem, ami miatt elvesztettem kissé a lendületet, és az egyes kanyarnál elég későn fékezünk. De amint az élre álltam, vigyázni tudtam az abroncsaimra, ami megalapozta a győzelmet. A gumik eléggé túlmelegszenek a nagy sebességű kanyarokban, szóval sokat csúszkálsz, és az egész futam arról szól, hogy menedzseld őket."

A csapatfőnök, Christian Horner is az első kört és a George Russell megelőzését nevezte kulcsfontosságúnak, és kitért arra is, a Red Bull tartja-e jelenleg a leggyorsabbnak a mezőnyből. „Max briliánsan vezetett, és stratégiailag is jó döntést hoztunk. Az optimális versenyidőt tűztük ki, ami kifizetődött a végén. Tisztában voltunk vele, hogy a McLaren az elnyújtott etapjának köszönhetően a visszajöhet, de elég előny volt a kezünkben. Az első kör, valamint a George elleni előzés kulcsfontosságú volt. Max nagyon határozott, nem vacakol, úgy gondolom, hogy ez az egyik meghatározó tulajdonsága. Tudod, hogy ha ott van, akkor rá is fog menni, és ezzel a többi versenyző is tisztában van."

„Nagyon szoros, kicsik a különbségek. Max és Lando tizennyolc másodperccel volt a teljes mezőny előtt. Elvégeztük a munkát, és maximális pontszámot zsebeltünk be. Miami óta Lando az első számú kihívónk, és a lehető legjobbunkat kell nyújtanunk ahhoz, hogy nyerjünk. Kiélezett a csata, de így is szállítjuk a győzelmeket. A McLaren nagyszerű munkát végez, a Ferrari sincs nagyon lemaradva, miközben a Mercedes fejlődik, de még mindig az élen vagyunk."

A pole pozícióból induló Norris keményen csatázott Verstappennel a rajtot követően, ám a kettős annyira egymásra figyelt, hogy a negyedik helyről induló George Russellnek sikerült mindkettejük megelőznie. A McLaren brit versenyzőjének így a harmadik helyről kellett megkezdnie a visszakapaszkodást, és bár az elnyújtott stratégiájának köszönhetően a futam bizonyos pontjain vezetett, és a végén közeledni is tudott a Red Bullra, végül a második helyen zárt.

A célvonalat Verstappen mögött 2.2 másodperces lemaradással átszelő Norris nem is volt elégedett a leintést követően, úgy érezte, ha jobban rugaszkodik el, akár nyerhetett is volna. „Nekem kellett volna nyernem. Rosszul rajtoltam, ilyen egyszerű. Az autó hihetetlen, mi voltunk a leggyorsabbak, a futam elején vesztettem el. Csalódott vagyok, de sok pozitívum van, amit magunkkal vihetünk. Bár egyetlen negatívum volt, az elrontott mindent. Ettől függetlenül sok pontot szereztünk, és köszönettel tartozom a csapatnak a csodálatos kocsiért."

A McLaren csapatfőnöke, Zak Brown elégedett volt a versenyzője teljesítményével. „Határozottan azt hittük, hogy megnyerhetjük a versenyt, és Lando most csalódott, hogy kicsúszott a kezeink közül a siker. De hihetetlen munkát végzett, így nem fogok itt ülni, és hibáztatni, mert nem volt tökéletes rajtja. A csapat nagyszerű munkát végzett, az autó rendkívül gyors volt, és Lando hihetetlenül jól vezetett. Összességében, hogyan lehetnél csalódott, ha mindkét versenyződ a pontzónában zár, az egyik ráadásul pódiumra is áll?"

„Izgatottan várjuk a soron következő futamokat, minél több van, annál jobb, egyszerűen folytatnunk kell azt, amit elkezdtünk. Az a célunk, hogy valamennyi versenyen gyorsabbá váljunk. Sikerült némileg csökkentenünk a hátrányunkat a Ferrari mögött, és bár a Mercedes hozott rajtunk valamennyit, messzebb vannak. Ha Sergiónak (Pérez) sikerült elkapnia a tempót, akkor nehéz dolgunk lesz a Red Bull ellen, de ha nem, akkor talán közeledhetünk. Mindannyian tévedtünk, amikor az első versenyhétvége után azt hittük, hogy már vége is bajnokságnak."

Lewis Hamilton a 2023-as Mexikóvárosi Nagydíj után tért újra vissza a dobogóra, amivel tovább folytatta egyedülálló sikersorozatát, hiszen immár elmondhatja magáról, hogy az eddigi tizennyolc idénye mindegyikében legalább egyszer a top 3-ban végzett. A pályafutása során 198. alkalommal pezsgőző hétszeres világbajnok kissé bosszankodott az elrontott rajtja miatt, de örült az elért eredménynek. „Jó napot, jó hétvégét zártunk. Köszönettel tartozom a csapatnak, amiért ilyen keményen edzettek a kerékcserékre, és a taktika is remek volt. Sajnos borzasztóan indultam, és pozíciót vesztettem a Ferrarikkal szemben, szóval harcolnom kellett, hogy visszatérjek. Nem tudom, mi lett volna, ha jobban rugaszkodom el, mennyire tudtam volna lépést tartani az élen állókkal. De nem hiszem, hogy akkor is ilyen messze lettünk volna."

„Határozottan egyre kiegyensúlyozottabban teljesítünk, és ha sikerül úgy összetennem a kvalifikációt, mint ezen a hétvégén, az sokat javít a helyzetemen a versenyen is. Az időmérőim pocsékok voltak az elmúlt tizenöt nagydíjon, szóval jó érzés, hogy ezúttal tiszta hétvégénk volt. Remélhetőleg, ezáltal olyan pozícióba kerülünk, hogy a következő futamokon felvehetjük a versenyt."

Russell a remek elrugaszkodásának köszönhetően az élre állt a rajtnál, végül azonban meg kellett elégednie a negyedik hellyel, miután több tényező is hátráltatta a verseny során. „Néhány dolog ellenünk dolgozott, a lassú kiállás miatt lépéshátrányba kerültem a második etapnál, ami arra kényszerített, hogy valamivel előbb jöjjek ki az újabb cserére. A kemény gumi elég rossz volt. Tisztában voltunk vele, hogy a harmadik és a negyedik hely jelentheti a maximumot, és meg kellett védenünk a pozíciónkat. Kissé csalódott vagyok, hogy nem állhattam fel a dobogóra, de Lewis nagyszerű munkát végzett."

„A következő versenyeken a győzelem a célunk. Max és Lando nagyszerűen dolgozik, és még mindig előttünk van. Ausztriában valószínűleg nehezebb helyzetben leszünk, a múltban többször is szenvedtünk ott. Silverstone a következő nagy tesztet jelenti. Úgy érezzük, lendületben vagyunk, és határozott elképzelésünk van arról, mely területen érhetjük el az újabb nagy ugrást."

A Ferrari nem túl eredményes hétvégét teljesített, hiszen az ötödik és a hatodik helyet sikerült megszereznie. A két versenyzője ráadásul a verseny elején össze is ért egymással, amikor Carlos Sainz Jr. megelőzte Charles Leclerc-t. A hazai pályán versenyző pilóta a futam hajrájában aztán elengedte a Monacóban győzedelmeskedő csapattársát, aki noha elég közel került Russellhez, nem maradt ideje előzni.

„Rendben van, valószínűleg meg fogjuk beszélni a történteket, de nem hiszem, hogy gond lenne. A verseny előtt arról volt szó, hogy az elején annyira takarékoskodunk a gumival, amennyire csak lehet, de Carlos kihasználta a lehetőséget, hogy előzzön, ami nagy kár, hiszen lépéshátrányba kerültünk miatta, és még az első szárnyam is megsérült. Nem volt jelentős a kár, de mindennek van hatása, és amikor látod, milyen kevesen múlt a végén, elég sajnálatos. Nagyon motivált, hogy valami látványosat produkáljon, de valószínűleg nem én voltam a megfelelő ember arra, hogy megtegye. Mindent megtettünk, de nem hiszem, hogy csapatként sikerült volna maximalizálni a versenyt. Hiányzott a tempó, de ez van. Nem voltunk elég gyorsak" – értékelt Leclerc.

Míg a monacói Sainzra mutogatott, a spanyol Lecler-nek szúrt oda a leintést követően. „Túl sokszor panaszkodik valamiről a versenyek után. Az idény ezen pontján támadásban vagyok. Használt lágyakon indultunk, megelőztem Charles-t. Nem tudom, hogy hibázott-e, vagy túlságosan óvta az abroncsokat. Úgy érzem, azt tettem, amit versenyzőként tennem kellett."

Folytatás jövő hétvégén az Osztrák Nagydíjjal.

PILÓTA GYŐZELEM DOBOGÓ PONTSZERZÉS LGYK PONT 1. Max Verstappen 7 8 9 2 219 2. Lando Norris 1 5 9 1 150 3. Charles Leclerc 1 5 9 - 148 4. Carlos Sainz Jr. 1 4 8 - 116 5. Sergio Pérez - 3 8 2 111 6. Oscar Piastri - 1 10 - 87 7. George Russell - 1 9 1 81 8. Lewis Hamilton - 1 9 2 70 9. Fernando Alonso - - 6 1 41 10. Cunoda Juki - - 5 - 19 11. Lance Stroll - - 4 - 17 12. Daniel Ricciardo - - 2 - 9 13. Oliver Bearman - - 1 - 6 14. Nico Hülkenberg - - 4 - 6 15. Pierre Gasly - - 3 - 5 16. Esteban Ocon - - 3 - 3 16. Alexander Albon - - 1 - 2 17. Esteban Ocon - - 2 - 2 18. Kevin Magnussen - - 1 - 1 a világbajnokság állása