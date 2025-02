Videó: Gróf Dávid bravúrja az UEFA oldalánál is bekerült az El legszebbjei közé

A magyar kapus a meccs után a Fradi Médiának azt mondta, hidegrázós élmény volt átélnie az estét: „Fantasztikus volt visszatérni! Első alkalomra is hidegrázós itt bemutatkozni, második alkalommal, néhány évvel később, ráadásul egy ilyen nagy téttel bíró meccsen pedig még csodálatosabb. Ilyen szituációban még nem voltam, pedig azért már pár éve ott vagyok a futballpályán. Az biztos, hogy nem tudja az ember túlizgulni, de azért annyi év meg rutin van már mögöttem, hogy tudtam ugyanúgy készülni, mintha én védtem volna” – fogalmazott Gróf Dávid, aki később a sérüléssel bajlódó Dibusz Dénesnek és Varga Ádámnak is jobbulást kívánt és köszönetet mondott nekik a segítségükért.

Gróf nem unatkozott a Plzen elleni találkozón, két nagy védést is bemutatott a kilencven perc alatt: először a 38. percben kellett hárítania, majd a 66. percben is bemutatott egy nagy bravúrt. Ez utóbbi az UEFA hivatalos honlapja be is választotta a rájátszás első felvonásának legszebb védései közé.