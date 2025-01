A Frankfurtban nyújtott teljesítménynél jobb kell a Ferencváros továbbjutásához

Izgalmas végjáték vár a Ferencvárosra: az Európa-liga csütörtöki játéknapját, tehát utolsó fordulóját követően dől el, továbbjut-e a kieséses szakaszba. A Football Meets Data statisztikai oldal az ötödik kör után tízezer szimulációt követően arra a megállapításra jutott, hogy a 9 pontos zöld-fehérek 97 százalékos valószínűséggel bekerülnek a rájátszást jelentő legjobb huszonnégybe. Csakhogy azóta a PAOK-tól (0–5), valamint az Eintracht Frankfurttól (0–2) is vereséget szenvedtek, visszacsúsztak a 22. helyre a főtáblán, így a valószínűsége jócskán csökkent, hogy megélik a sorozat következő szakaszát – a portál már csak 73 százalékos esélyt lát erre. Az FTC egy ponttal megelőzi a legjobb nem továbbjutó helyen álló FC Portót, ami azt jelenti, hogy ha csütörtökön a Groupama Arénában legyőzi az Alkmaart, biztosan ott lesz a huszonnégy között, az első nyolcba viszont már nem érhet oda. Ha döntetlent játszik, jó eséllyel továbbjut, hiszen a mögötte lévőknek szinte kivétel nélkül nyerniük kellene, hogy megelőzzék, viszont ha vereséget szenved, már melegebb helyzetbe kerül, hiszen a 21. és a 29. pozíció között végezne a többi mérkőzés kimenetelétől függően…

Ahhoz, hogy a Ferencváros továbbjusson, elsősorban támadójátékban kellene javulnia. Aggasztó jel, hogy amióta Robbie Keane január 6-án átvette az irányítását, még az edzőmérkőzéseken sem szerzett gólt, Frankfurtban az első tétmeccsén összesen két lövéssel próbálkozott, és egyik sem találta el a kaput – az FTC évek óta nem volt ennyire súlytalan a támadóharmadban nemzetközi összecsapáson, ami még úgy is csalódást keltő, hogy riválisa harmadik a Bundesligában, vitán felül erős csapat. A magyar csapat szinte kizárólag a bal oldalon vezetett akciót, legtöbbször Adama Traoré futott el a vonal mellett, de a mali válogatott futballistán érződik, hogy hónapok óta formán kívül van, szinte egyetlen értékelhető megoldása sem volt a tizenhatos környékén, három beadásából egy sem volt pontos. A szakmai stábnak ki kell találnia valamit arra, hogy az együttes a jobb szélen is vezessen értékelhető támadást, mert Németországban egyet sem sikerült – az első félidőben szerepeltetett Kady mindössze ötször ért a labdához a támadóharmadban, beadással nem próbálkozott, összesen hat passza volt. Ilyen szélsőjáték mellett nem csoda, hogy Varga Barnabáshoz nem jutott el a labda, csak akkor, ha hátulról felpasszolták vagy felívelték rá (emiatt a középpályásokat is felelősség terheli, akik a letámadás jelentette nyomás alatt nem tudták előrejuttatni a labdát), így a magyar válogatott első számú csatára sem tudott érvényesülni. Az AZ ellen érdemes lehet a beadásokat erőltetni, mert a hollandok az El-ben a gyengébbek közé tartoznak a védekező fejpárbajok megvívásában, és a földi párharcok terén is átlag alattiak a mutatóik.

Dibusz Dénes és Varga Ádám (Fotó: Kovács Péter)

Védekezésben egész jól teljesített a Ferencváros a Frankfurt otthonában, pedig új rendszert próbált ki, amelyben a felállás labdavesztést követően ötvédősre módosult – mindössze 1.07 várható gólt engedett a helyzetek minőségéből levezetett xGA-mutató alapján. Ám a Cube mérései rávilágítanak, hogy a németek sokkal többet veszélyeztettek a védelmének bal oldalán, ami nagyban tulajdonítható annak, hogy a zöld-fehérek Eldar Civic becseréléséig klasszikus bal oldali védő nélkül játszottak az első félidőben, valamint többször kerültek a bal oldali belső védőként szerepeltetett Raul Gustavo mögé. A 25 éves brazil bekk az Eintracht ellen is meggyőző számokat hozott (kilenc labdaszerzése volt, tizenegyből tíz párharcát megnyerte, fejpárbajt nem veszített), ugyanakkor olyan megingásai vannak, amelyeket figyelembe véve hatalmas rizikó csatasorba állítani, teljesen megbízhatatlan és kiszámíthatatlan a játéka – nem véletlenül próbálta a frankfurti stáb az ő oldalára vezényelni a középcsatárként feltolt Hugo Ekitikét, aki villogott.

Noha a Ferencvárosnál aggódhatnak Dibusz Dénesért – a csapatkapitány mankóval, a csípőjét fájlalva hagyta el csütörtök este a Deutsche Bank Parkot –, Varga Ádám jelenléte miatt nincs kapusprobléma az együttesnél. A 25 éves saját nevelés mindössze 15. mérkőzésére készülhet a csapatban, de a beugró szerepét mindannyiszor tökéletesen betöltötte – Frankfurtban is kiválóan szállt be annak ellenére, hogy kollégája sérülése miatt nem volt ideje bemelegíteni, a kapott gólokról nem tehetett. Úgy sejtjük, pályafutása első hazai Európa-liga-mérkőzésén sem lesz könnyű dolga, ám szerintünk nem rajta múlik majd a Ferencváros továbbjutása.

Kifakadt az AZ csapatkapitánya: Nem játszhatunk ilyen rosszul! Jordy Clasie (Fotó: AFP) Bár jó formában volt hetek óta, vasárnap óriási meglepetésre hazai pályán 2−1-re kikapott a holland bajnokságban az AZ, legyőzője, a Sparta Rotterdam a 95. percben szerezte meg a három pontot érő gólt. ­Maarten Martens, az alkmaariak vezetőedzője az ESPN érdeklődésére elmondta: játékosai tudták, hogy a Sparta sok gólt kap a rendes játékidő lejárta után, és most a 93. percben sikerült is egyenlíteni ellene, arra azonban nem gondolt, hogy ezt követően együttese pont nélkül maradhat. Jordy Clasie, az AZ 33 éves, 17-szeres holland válogatott középpályása feldúltan nyilatkozott a váratlan vereség után. „Ha magasabb szintre akarunk eljutni, az ilyen meccseket feltétlenül meg kell nyernünk! Ennél több kell, különben nem leszünk versenyképesek! Még egyszer nem játszhatunk ilyen rosszul” − idézte a csapatkapitány szavait a Voetbal International. Az AZ jelenleg a 6. helyen áll a holland élvonalban, az Európa-ligában pedig már biztos továbbjutó, az előző fordulóban az AS Romát verte meg 1−0-ra hazai pályán.

K. J.

EURÓPA-LIGA

ALAPSZAKASZ, 8. FORDULÓ

Csütörtök

21.00: Roma (olasz)–Eintracht Frankfurt (német)

21.00: Ajax (holland)–Galatasaray (török)

21.00: Rangers (skót)–Union Saint-Gilloise (belga)

21.00: Tottenham Hotspur (angol)–Elfsborg (svéd)

21.00: Slavia Praha (cseh)–Malmö (svéd)

21.00: Real Sociedad (spanyol)–PAOK (görög)

21.00: Braga (portugál)–Lazio (olasz)

21.00: Olympiakosz (görög)–Qarabag (azeri)

21.00: Olympique Lyon (francia)–Ludogorec (bolgár)

21.00: Maccabi Tel-Aviv (izraeli)–FC Porto (portugál), Belgrád

21.00: FERENCVÁROSI TC–AZ (holland) (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

21.00: Dinamo Kijev (ukrán)–RFS (lett), Hamburg

21.00: Midtjylland (dán)–Fenerbahce (török)

21.00: Athletic Bilbao (spanyol)–Viktoria Plzen (cseh)

21.00: Nice (francia)–Bodö/Glimt (norvég)

21.00: Anderlecht (belga)–Hoffenheim (német)

21.00: Twente (holland)–Besiktas (török)

21.00: FCSB (román)–Manchester United (angol)