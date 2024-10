Franck Haise, a Nice edzője a nevekkel bajban van, de ismeri a Fradit

„Jól ismerjük a Ferencvárost, amely Magyarország legnagyobb csapata, rendszeresen főtáblás a nemzetközi kupaporondon, egymás után söpri be a bajnoki címeket, jelenleg is vezeti a tabellát, ám a bajnokságban ezúttal nagyobb a konkurenciája, mint az utóbbi években – állapította meg Franck Haise, a franciák 52 éves mestere, aki hozzátette, négy Fradi-játékos is gyorsan felér a támadóharmadba. Rákérdeztünk, kikre gondol, ám a nevekkel már bajban volt. – A nyáron szerződtetett brazil játékos és Varga Barnabás mellett a széleken vannak olyan labdarúgói, akik szélsebesek. Ellenfelünk nemzetközi és a bajnoki meccseit egyaránt követtük, úgyhogy felkészültünk. Nyilvánvalóan a Ferencváros és mi is győzni akarunk, az a csapat nyer majd, amelyik jobban ráerőlteti az akaratát a másikra. Az egy nullás győzelemnek visszafogottabb teljesítmény mellett jobban örülök, mintha sziporkázó játékkal maradunk alul, ám a tartós jó szereplés záloga, ha magas szinten futballozunk.”