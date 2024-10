Ibrahim Cissé: Különleges lesz számomra a Nice elleni meccs!

– Túl van a csapat két fordulón az Európa-liga főtábláján, kikapott az Anderlecht otthonában, és idehaza a Tottenham együttesétől is. Mi a cél, és mi a realitás a mostani sorozatban? – A realitás egyelőre két mérkőzés, két vereség, és nulla pont – felelte lapunk rendkívüli őszinteséggel Pascal Jansen a szerda délutáni sajtótájékoztatón. – De még hat mérkőzés előttünk áll, ha segítségük hívjuk a matematikát, ezeken tizennyolc pontot lehet szerezni, úgy gondolom, tíz, tizenkét pontra lehet szükségünk, hogy meg legyen a továbbjutás, azaz megélni az egyenes kieséses szakaszt, vagy éppen a rájátszást. – Új filozófiát próbál meghonosítani a Ferencvárosnál, a válogatott szünet mennyire segített a taktika elsajátításában? Az idő mindig segít az ilyen szituációban. De az olyan nagy kluboknál, mint a Ferencváros, a játékosok közül sokan ilyenkor a különböző válogatottakkal készülnek, mérkőzéseket játszanak, így hiába van több időnk, közösen mégsem tudunk gyakorolni. Leginkább a négy belső védőnk állt rendelkezésre, illetve a középpályások, majd amikor visszatértek a többiek, akkor tudtuk a kirakós darabjait összerakni. Huszonkét nap alatt hét mérkőzést játszunk, szóval sűrű időszakot élünk meg. – Mondhatjuk, hogy győzelmi kényszerben van mindkét csapat, miután a Nizzának két kör után egy pontja van, míg a Fradi egyelőre pont nélkül áll? – Két vereségen vagyunk túl, és ez akkor is fájó, ha mind a kettő kis arányú, egy gólos vereség volt. A tanulságokat levontuk, az európai porondon egyetlen hiba sem marad megtorlás nélkül. Tisztában vagyunk vele, mennyire fontos számunkra a csütörtöki összecsapás, és igazából már a sorozatnak is úgy futottunk neki, hogy a mostani hazai meccsünk kiemelt fontosságú lesz. – Az ellenfél középpályájáról jól ismeri Pablo Rosariót, akivel annak idején a PSV Eindhovennél dolgozott együtt. Milyen játékosnak tartja? – Az U23-as együttesnél dolgoztam a PSV-nél, amikor ő Eindhovenben játszott. Igazi győztes típus, mindig fejlődni szeretne, és a körülötte lévőket is motiválja, nagyon ritka az ilyen karakter. Azóta rengeteget fejlődött, egyértelműen a Nizza egyik húzóembere. Jó lesz vele találkozni, hiszen évek óta nem beszéltünk, de a mérkőzésen nem lesz barátság.