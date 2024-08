Kleinheislerék a Chelsea-vel találkoznak, jó sorsolást kapott a Topolya a Konferencialigában

A harmadik számú európai kupasorozatban öt olyan együttes van, amelyik magyar játékost foglalkoztat: Bolla Bendegúzt az osztrák Rapid Wienben, Lang Ádámot a ciprusi Omoniában, Csoboth Kevint a svájci St. Gallenben, Kleinheisler Lászlót a görög Panathinaikoszban, Sós Bencét a Topolyában figyelhetik a szurkolók. Utóbbi csapat kapcsán érdekesség, hogy a Maccabi Tel-Aviv ellen az Európa-liga rájátszásában elszenvedett 3–0-s és 5–1-es vereség után Dean Klafuric önként állt fel a kispadról.

A pénteki, monacói eseményen előbb, 13 órától az Európa-liga alapszakaszát sorsolták ki, ezt követően, 14.30-tól került sor a Konferencialiga főtáblájára. Az UEFA a világbajnok és BL-győztes francia Christian Karembeu-re, valamint a 102-szeres lengyel válogatott egykori labdarúgóra, Michal Zewlakowra bízta a csapatok sorsát – előbbi a kalapokból húzta ki, hogy épp melyik klub kapja a sorsolást, utóbbi a gomb megnyomásával elindította az ehhez szükséges automata rendszert.

A Topolyát az ötödik kalapból húzták ki, s jónak nevezhető a sorsolása: a belga Genttel, a lengyel Legia Warszawával, a kazah Asztanával, két svájci csapattal, a Luganóval és a St. Gallennel, valamint az örmény Noahval méri össze a tudását az alapszakaszban.

A Puskás Akadémiát tizenegyespárbajban búcsúztató Fiorentina egy magyar érdekeltségű riválist is kapott: a TSC-vel is megmérkőző St. Gallent. Csobothék emellett a német Heidenheimmel, a portugál Guimaraessel, a belga Cercle Brugge-zsel és az északír Larnéval is találkoznak. Lang Ádám és az Omonia a Topolyához hasonlóan megmérkőzik a Genttel és a Legia Warszavával, illetve az osztrák Rapid Wiennel, a skót Heartsszal, az FTC által búcsúztatott bosnyák Borac Banja Lukával és az izlandi Vikingur Reykjavíkkal is játszik. Bolla és a Rapid a dán Köbenhavnnal, a török Basaksehirrel, az Omoniával, az ír Shamrock Roversszel, a moldovai Petrocubbal és a Noahval méri össze a tudását, míg Kleinheisler László és a Panathinaikosz az angol Chelsea-vel, a svéd Djurgardennel, a finn Helsinkivel, a walesi The New Saintsszal, a Borac Banja Lukával és a fehérorosz Dinamo Minszkkel találkozik.

A SORSOLÁS VÉGEREDMÉNYE

AZ 1. KALAPOS CSAPATOK ELLENFELEI

Chelsea (angol): Gent (O), Heidenheim (I), Asztana (I), Shamrock Rovers (O), Panathinaikosz (I), Noah (O)

FC Köbenhavn (dán): Real Betis (I), Basaksehir (O), Rapid Wien (I), Hearts (O), Jagiellonia Bialysto (O), Dinamo Minszk (I)

Gent (belga): Chelsea (I), Molde (O), Omonia (O), Lugano (I), Topolya (O), Larne (I)

Fiorentina (olasz): LASK (O), APOEL (I), Guimaraes (I), The New Saints (O), St. Gallen (I), Pafosz (O)

LASK (osztrák): Fiorentina (I), Djurgarden (O), Olimpija Ljubljana (I), Cercle Brugge (O), Borac (I), Vikingur Reykjavík (O)

Real Betis (spanyol): FC Köbenhavn (O), Legia Warszawa (I), Helsinki (O), Mlada Boleslav (I), Petrocub (I), Celje (O)

A 2. KALAPOS CSAPATOK ELLENFELEI

Basaksehir (török): Köbenhavn (I), Hedenheim (O), Rapid Wien (o), Cercle Brugge (I), Petrocub (O), Celje (I)

Molde (norvég): Gent (I), AOEL (O), Helsinki (I), Mlada Boleslav (O), Jagiellonia (I), Larne (O)

Legia Warszawa (lengyel): Real Betis (O), Djurgarden (I), Omonia (I), Lugano (O), Topolya (I), Dinamo Minszk (O)

Heidenheim (német): Chelsea (O), Basaksehir (I), Olimpija Ljubljana (O), Hearts (I), St. Gallen (O), Pafosz (I)

Djurgarden (svéd): LASK (I), Legia Warszava (O), Guimaraes (O), The New Saints (I), Panathinaikosz (O), Vikingur Reykjavík (I)

APOEL (ciprusi): Fiorentina (O), Molde (I), Asztana (O), Shamrock Rovers (I), Borac (O), Noah (I)

A 3. KALAPOS CSAPATOK ELLENFELEI

Rapid Wien (osztrák): Köbenhavn (O), Basaksehir (I), Omonia (I), Shamrock Rovers (O), Petrocub (I), Noah (O)

Omonia (ciprusi): Gent (I), Legia Warszawa (O), Rapid Wien (O), Hearts (I), Borac (I), Vikingur Reykjavík (O)

HJK Helsinki (finn): Real Betis (I), Molde (O), Olimpija Ljubljana (O), Lugano (I), Panathinaikosz (I), Dinamo Minszk (O)

Guimaraes (portugál): Fiorentina (O), Djurgarden (I), Asztana (I), Malada Boleslav (O), St. Gallen (I), Celje (O)

Asztana (kazah): Chelsea (O), APOEL (I), Guimaraes (O), The New Saints (I), Topolya (O), Pafosz (I),

Olimpija Ljubljana (szlovén): LASK (O), Heidenheim (I), Helsinki (I), Cercle Brugge (O), Jagiellonia (I), Larne (O)

A 4. KALAPOS CSAPATOK ELLENFELEI

Cercle Brugge (belga): LASK (I), Basaksehir (O), Olimpija Ljubljana (I), Hearts (O), St. Gallen (O), Vikingur Reykjavík (I)

Shamrock Rovers (ír): Chelsea (I), APOEL (O), Rapid Wien (I), The New Saints (O), Borac (O), Larne (I)

The New Saints (walesi): Fiorentina (I), Djurgarden (O), Asztana (O), Shamrock Rovers (I), Panathinaikosz (O), Celje (I)

Lugano (svájci): Gent (O), Legia Warszawa (I), Helsinki (O), Mlada Boleslav (I), Topolya (I), Pafosz (O)

Hearts (skót): Köbenhavn (I), Heidenheim (O), Omonia (O), Cercle Brugge (I), Petrocub (O), Dinamo Minszk (I)

Mlada Boleslav (cseh): Real Betis (O), Molde (I), Guimaraes (I), Lugano (O), Jegiellonia (O), Noah (I)

AZ 5. KALAPOS CSAPATOK ELLENFELEI

Petrocub (moldovai): Real Betis (O), Basasksehir (I), Rapid Wien (O), Hearts (I), Jagiellonia (I), Pafosz (O)

St. Gallen (svájci): Fiorentina (O), Heidenheim (I), Guimaraes (O), Cercle Brugge (I), Topolya (O), Larne (I)

Panathinaikosz (görög): Chelsea (O), Djurgarden (I), Helsinki (O), The New Saints (I), Borac (I), Dinamo Minszk (O)

Topolya SC (szerbiai): Gent (I), Legia Warszawa (O), Asztana (I), Lugano (O), St. Gallen (I), Noah (O)

Borac Banja Luka (bosnyák): LASK (O), APOEL (I), Omonia (O), Shamrock Rovers (I), Panathinaikosz (O), Vikingur Reykjavík (I)

Jagiellonia Bialystok (lengyel): Köbenhavn (I), Molde (O), Olimpija Ljubljana (O), Mlada Boleslav (I), Petrocub (O), Celje (I)

A 6. KALAPOS CSAPATOK ELLENFELEI

Celje (szlovén): Real Betis (I), Basaksehir (O), Guimaraes (I), The New Saints (O), Jagiellonia (O), Pafosz (I)

Larne (északír): Gent (O), Molde (I), Olimpija Ljubljana (I), Shamrock Rovers (O), St. Gallen (O), Dinamo Minszk (I)

Dinamo Minszk (fehérorosz): Köbenhavn (O), Legia Warszava (I), Helsinki (I), Hearts (O), Panathinaikosz (I), Larne (O)

Pafosz (ciprusi): Fiorentina (I), Heidenheim O), Asztana (O), Lugano (I), Petrocub (I), Celje (O)

Vikingur Reykjavík (izlandi): LASK (I), Djurgarden (O), Omonia (I), Cercle Brugge (O), Borac (O), Noah (I)

Noah (örmény): Chelsea (I), APOEL (O), Rapid Wien (I), Mlada Boleslav (O), Topolya (I), Vikingur Reykjavík (O)