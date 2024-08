Szoboszlai visszatér Lipcsébe, a Liverpool a Real Madrid ellen is játszik a BL-ben – sorsolás

Katherine Jenkins walesi énekesnő nyitotta meg a sorsolást a Bajnokok Ligája himnuszával, ezt követően Aleksander Ceferin átadta a Juventus és az olasz válogatott korábbi legendás kapusának, Gianluigi Buffonnak az UEFA Elnöki-díjat. Buffon után korábbi csapattársát, a Real Madrid, a Manchester United, a Juventus és a portugál válogatott világklasszis csatárát, Cristiano Ronaldót hívták fel a színpadra – a 39 éves labdarúgó 140 góllal a BL történetének legeredményesebb futballistája, az UEFA ezért díjazta.

Egy rövid reklámfilm után – amiben Zlatan Ibrahimovic szokás szerint ellopta a show-t – Giorgio Marchetti, az Európai Labdarúgó-szövetség főtitkár-helyettese is ismertette az új lebonyolítás legfontosabb elemeit. Miután minden és mindenki készen állt, jöhetett a sorsolás!

Buffon elsőként a Manchester Cityt húzta ki, majd Cristiano Ronaldo rányomott egy gombra, a gép pedig néhány másodperc alatt ki is sorsolta, hogy Pep Guardiola ellenfelei között lesz az Internazionale, a Juventus és a Paris Saint-Germain is.

Különleges mérkőzés vár Szoboszlai Dominikra, hiszen a magyar válogatott csapatkapitánya a Liverpoollal visszatér Németországba, hogy Gulácsi Péter és Willi Orbán RB Leipzigjével csapjon össze. A „vörösöknek” nem lesz könnyű dolguk, az Anfielden játszanak a Real Madriddal, de találkoznak még a Bayer Leverkusennel és a Milannal is.

Az előző BL-kiírás döntőjének párosítását ismét láthatjuk, a Real Madrid hazai pályán fogadja a Dortmundot. A címvédő „királyiak” két olasz ellenfelet is kaptak, a Milannal és az Európa-liga-győztes Atalantával is játszanak.

Elképesztően nehéz sorsolást kapott a PSG is, hiszen a Manchester Cityvel, a Bayern Münchennel, az Arsenallal és az Atlético Madriddal is játszania kell. Az FC Barcelona ezúttal sem tudta elkerülni a Bayern Münchent, a bajorok mellett a másik német óriással, a Dortmunddal is találkozik Hansi Flick együttese.

AZ 1. KALAPOS CSAPATOK ELLENFELEI

Real Madrid: Borussia Dortmund (O), Liverpool (I), Milan (O), Atalanta (I), Salzburg (O), Lille (I), VfB Stuttgart (O), Brest (I)

Manchester City: Inter (O), Paris Saint-Germain (I), FC Bruges (O), Juventus (I), Feyenoord (O), Sporting CP (I), Sparta Prague (O), Slovan Bratislava (I)

Bayern München: Paris Saint-Germain (O), FC Barcelona (I), Benfica (O), Sahtar (I), Dinamo Zagreb (O), Feyenoord (I), Slovan Bratislava (O), Aston Villa (I)

Paris Saint-Germain: Manchester City (O), Bayern München (I), Atlético Madrid (O), Arsenal (I), PSV (O), Salzburg (I), Girona (O), VfB Stuttgart (I)

Liverpool: Real Madrid (O), RB Leipzig (I), Bayer Leverkusen (O), Milan (I), Lille OSC (O), PSV (I), Bologna (O), Girona (I)

Internazionale: RB Leipzig (O), Manchester City (I), Arsenal (O), Bayer Leverkusen (I), Crvena zvezda (O), Young Boys (I), Monaco (O), Sparta Praha (I)

Borussia Dortmund: FC Barcelona (O), Real Madrid (I), Sahtar (O), FC Bruges (I), Celtic (O), Dinamo Zagreb (I), Sturm Graz (O), Bologna (I)

RB Leipzig: Liverpool (O), Internazionale (I), Juventus (O), Atlético Madrid (I), Sporting CP (O), Celtic (I), Aston Villa (O), Sturm Graz (I)

FC Barcelona: Bayern München (O), Borussia Dortmund (I), Atalanta (O), Benfica (I), Young Boys (O), Crvena zvezda (I), Brest (O), Monaco (I)

A 2. KALAPOS CSAPATOK ELLENFELEI

A 3. KALAPOS CSAPATOK ELLENFELEI

A 4. KALAPOS CSAPATOK ELLENFELEI

A KALAPBEOSZTÁS

1. kalap: Real Madrid (spanyol), Manchester City (angol), Bayern München (német), Paris Saint-Germain (francia), Liverpool FC (angol), Internazionale (olasz), Borussia Dortmund (német), RB Leipzig (német), FC Barcelona (spanyol)

2. kalap: Bayer Leverkusen (német), Atlético Madrid (spanyol), Atalanta (olasz), Juventus (olasz), Benfica (portugál), Arsenal (angol), FC Bruges (belga), Sahtar Doneck (ukrán), Milan (olasz)

3. kalap: Feyenoord (holland), Sporting CP (portugál), PSV (holland), Dinamo Zagreb (horvát), FC Salzburg (osztrák), Lille OSC (francia), Crvena zvezda (szerb), Young Boys (svájci), Celtic (skót)

4. kalap: Slovan Bratislava (szlovák), Monaco (francia), Sparta Praha (cseh), Aston Villa (angol), Bologna (olasz), Girona (spanyol), VfB Stuttgart (német), Sturm Graz (osztrák), Brest (francia)