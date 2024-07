Megizzadt a Fehérvár hazai pályán, de bejutott a Kl-selejtező 3. körébe

KONFERENCIALIGA, SELEJTEZŐ

2. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ

FEHÉRVÁR FC–SUMQAYIT (azeri) 0–0

Székesfehérvár, Sóstói Stadion, 4204 néző. Vezette: K. Karlsson (svéd)

FEHÉRVÁR: Tóth B. – Huszti A. (K. Larsen, 68.), Csongvai, Szerafimov, Schön – Melnik – Katona M. (Kovács M., 58.), T. Christensen (Ominger G., 82.), Bedi, N. Stefanelli (Pető M., a szünetben) – Kovács P. (Gradisar, a szünetben). Vezetőedző: Pető Tamás

SUMQAYIT: Dzhenetov – Muradov, Mustfayev (Mossi, 90+2.), Badalov, Sz. Radovics, Abdullazade – Rezabala (Cahangirov, 90+2.), F. Medeiros, Kehat – N. Vujnovics, Sadikhov. Vezetőedző: Samir Abbasov

Továbbjutott: a Fehérvár, 2–1-es összesítéssel

A találkozó online, szöveges tudósítása itt olvasható.

KÉTEZERHETES SZÜLETÉSŰ KÖZÉPCSATÁR rohamozta a Sumqayit kapuját szerda este a Sóstói Stadionban. Pető Tamás vezetőedző a meccs előtti sajtótájékoztatón elárulta, az azerbajdzsáni összecsapáshoz képest több változtatást is végrehajt a Fehérvár összetételében, ám azt talán kevesen gondolták, hogy Kovács Patrik helyettesíti majd legelöl a február 7-e óta gólképtelen Nejc Gradisart. Az első felnőttmérkőzésén kezdő tizenegybe jelölt támadón kívül a jobbhátvéd, Huszti András is bekerült, Csongvai Áron a Kecskemét elleni bajnokin agyrázkódást szenvedő Spandler Csaba helyére lett visszavonva, míg Nicolás Stefanelli a cserék közé szoruló Pető Milán helyett lépett pályára. Schön Szabolcs szerepeltetését is ki kell emelnünk, mivel lapunk úgy tudja, megszületett a szóbeli egyezség az átigazolásáról az angol harmadosztályban feljutásra törő Boltonnal, s a napokban aláír új klubjánál.

Hiába vágott neki a Vidi idegenben kiharcolt egygólos előnnyel a visszavágónak, nem övezte a szokásosnál nagyobb érdeklődés a mérkőzést. Pedig a házigazda veszélyeztetett a meccs elején, az első tizenöt percben Katona Mátyás, Nikola Szerafimov és Bedi Bence előtt adódott lehetőség a gólszerzésre, ám egyikük sem találta el a kaput. Azt előzetesen sejteni lehetett, hogy a Sumqayit nem támad majd le (nem szokása hazájában sem presszingelni), ám a várt azeri rohamok elmaradtak, Samir Abbasov taktikája furcsamód kivárásra épült. A 38. percben a labdával ritkán találkozó Kovács Patrik harciassága kellett, hogy nagy helyzetet dolgozhasson ki a Fehérvár, ám Katona Mátyás elteketóriázta, rossz megoldásával nem sikerült ziccert kialakítania. A vendégek először a ráadás perceiben kerültek a védelem mögé, ám a jobb szélről érkező Huszti András az utolsó pillanatban kisegített.

Az első félidő fölénye (a kapura lövések száma 8–1, míg a szögletek száma 6–0 volt a Vidinek) ellenére Pető kettőt cserélt a szünetben, mindkét csatárát lehozta, s beküldte Nejc Gradisart, valamint Pető Milánt, hogy lendítsen az előrejátékon. A tréner kissé megkeverte a posztokat, Tobias Christensen a támadósorba ment előre a szlovén csatár visszavont párjaként, Katona átkerült a bal szélre, a jobbon pedig Pető kapott helyet. A 49. percben Tóth Balázs nagy védésére volt szükség, hogy az addig szinte semmit sem mutató vendégek ne szerezzenek vezetést Sabuhi Abdullazade fejese után, két perccel később pedig Christensen a kaputól húsz méterre megítélt szabadrúgás után a lécre tekerte bal lábbal a labdát. Kiegyenítetté vált a találkozó, a Fehérvár futballja biztonságinak volt mondható, a Sumqayitéból pedig hiányzott az átütőerő. Mivel mindkét oldalon sok volt a technikai hiba, kevés támadás végződött lövéssel. A meccs utolsó tíz percében emberhátrányba került a Vidi, a hajrában utolsó csereként beálló Ominger Gergőt hordágyon kellett levinni, ám a magyar csapat fegyelmezetten bekkelt, a mérkőzés gól nélküli döntetlennel végződött.

A nem túl acélos azeri ellenféllel szemben mutatott játékot illetően lehet némi hiányérzetük a székesfehérváriaknak, ám a továbbjutásnak örülhetnek. A harmadik selejtezőkörben valószínűleg Lang Ádám csapata, az Omonia Nicosia vár rájuk, a ciprusiak az első mérkőzésükön hazai pályán győzték le 3–1-re a grúz Torpedo Kutaiszit – a párharc visszavágóját csütörtökön 19 órakor rendezik. 0–0