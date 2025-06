Formula–E: Ticktum pályafutása első győzelmét szerezte Indonéziában

Két szabad hétvége után folytatódott a Formula–E 2024–2025-ös bajnoksága, a 22 fős mezőny Sanghaj után az egy év kihagyás után visszatérő Jakartába tette át a székhelyét, ahol a közép-európai idő szerint péntek délelőtt megrendezett első szabadedzéssel vette kezdetét az év 12. versenyhétvégéjének programja.

A nyitányon Maximilian Günther bizonyult a leggyorsabbnak António Félix de Costa és Edoardo Mortara előtt, míg a másodikon Jake Hughes tört az élre megelőzve a címvédő Pascal Wehrleint és Taylor Barnardot, ám nem közülük került ki a pole pozíciós. Az élről ugyanis Jake Dennis várhatta a piros lámpák kialvását a futamon, míg mellőle Barnard rugaszkodhatott el.

A második sorban Nyck de Vries és Nick Cassidy, míg a harmadikban Dan Ticktum és Mortara foglalhatott helyet. Az egyéni összetett nagy fölénnyel vezető Oliver Rowland a mezőny hátsó feléből, a 17. rajtkockából vágott neki a versenynek, míg az 68 pontos lemaradással követő Wehrlein a 14. pozícióból indult.

Dennis jól jött el, és sikerült megtartania a vezetést, mögé De Vries zárkózott fel, majd Barnard, Ticktum és Cassidy sorrendben fejezte be a nyitó kört a top 5. Hátrébb Rowland igyekezett előrébb kerülni, és néhány kör után már tizennegyedikként haladt, miközben a mezőnyből elsőként Jean-Éric Vergne aktiválta a támadó üzemmódot, de hamarosan a bokszutca felé kényszerült venni az irányt, miután a 13-as kanyarban összeért Mitch Evansszel.

Rowland hamarosan már a tizedik pozíciót ostromolta, de időközben Güntherrel és Evansszel is átélt meleg pillanatokat, és baleset okozásáért összeszedett egy 5 másodperces időbüntetést is. Az élmezőnyből eközben elsőként Ticktum aktiválta a támadó módot, majd Dennis és De Vries csatlakozott hozzá, ám az élen álló személye nem változott. A brit ugyanakkor sokáig nem örülhetett, hamarosan összeért De Vriesszel, s elvesztette a vezetést, és hátraesett a mezőnyben.

Az eset után sok törmelék maradt a pályán, így pályára küldték a biztonsági autót, s rövidesen a versenyirányítás azt is megerősítette, hogy az élre álló De Vriest 10 másodperces időbüntetéssel sújtja baleset okozásáért. Az újraindítás után Ticktum vette át a vezetést, miközben rövid időn belül több versenyző is feladni kényszerült a versenyt. Hughes a 29., míg csapattársa, Stoffel Vandoorne egy körrel később állt ki, miközben De Vries a 31. körben vette a bokszutca felé az irányt, ahonnan már nem tért vissza. Az incidensek nyomán teljes pályás sárga zászlós jelzés is érvényben volt, de nem tartott sokáig a korlátozás.

Ticktum a folytatásban már nem engedte ki a kezei közül az első helyet, és pályafutása első győzelmét szerezte meg a sorozatban! Mögötte Mortara és Sébastien Buemi látta meg a kockás zászlót, ám a svájcit a korábbi időbüntetése nyomán a nyolcadik helyen rangsorolták. A harmadik helyet Nico Müller örökölte meg, majd Da Costa, Cassidy, Barnard, Sam Bird, Buemi, Robin Frijns és a vb-éllovas Rowland tette teljessé az első tízest.

Folytatás július 12. és 13. között a berlini dupla versennyel.

A világbajnokság élmezőnye 12 verseny után

1. Oliver Rowland (brit, Nissan) 172 pont

2. Pascal Wehrlein (német, Porsche) 103 pont

3. António Félix da Costa (portugál, Porsche) 100 pont

4. Taylor Barnard (brit, McLaren) 94 pont

5. Dan Ticktum (brit, Kiro) 80 pont

6. Jean-Éric Vergne (francia, DS Penske) 74 pont

7. Maximilian Günther (német, DS Penske) 71 pont