Formula–E: ítéletidő, lerövidített időmérő és Cassidy-egyeduralom Sanghajban

Vasárnap ítéletidő fogadta a Formula–E mezőnyét Sanghajban, ami ellehetetlenítette az időmérő befejezését is, így a csoportküzdelem határozta meg a rajtsorrendet. Ennek megfelelően a gyorsabb csoport versenyzői a páratlan, míg a másik csoport pilótái a páros rajtkockákat kapták meg.

Az élről így Nick Cassidy várhatta a piros lámpák kialvását, míg mellőle António Félix da Costa rugaszkodhatott el. A második sorban Pascal Wehrlein és Lucas di Grassi foglalhatott helyet, az első ötöst Jake Hughes egészítette ki, míg a bajnokságot nagy előnnyel vezető Oliver Rowland a 17. rajtkockából volt kénytelen elrugaszkodni.

A körülmények a versenyre sem javultak jelentős mértékben, így a biztonsági autó mögött zajlott le az első hat kör, amit gördülő rajt követett. A teljes mezőny változatlan sorrendben jött el, és azonnal kialakultak különbségek, ami lehetőséget teremtett az első támadó módok aktiválására. Noha az időjárás miatt nem igazán kellett figyelni az energiafogyasztásra, a pályaviszonyok szinte lehetetlenné tették az előzést, hiszen az ideális versenyív mellett sok volt a vízátfolyás.

Bár Wehrlein egy ponton egészen közel került Cassidyhez, hibázott a hetes kanyarnál, aminek következtében több másodpercet is eldobott, miközben hátrébb David Beckmann két megforgást is bemutatott. Rajtuk kívül többek között Jake Dennis, Stoffel Vandoorne és Nyck de Vries is rontott, azonban mindössze egyetlen versenyző, a szombati győztes Maximilian Günther nem látta meg a kockás zászlót.

Cassidy sikere egy pillanatig sem forgott veszélyben, az új-zélandi a pole pozícióból indulva minden egyes kört az élen zárva tért vissza egy év után a dobogó felső fokára. Mögötte a két Porsche, Wehrlein és Da Costa szelte át a célvonalat, majd Hughes, Jean-Éric Vergne, Nico Müller, Vandoorne, Robin Frijns, Di Grassi, valamint Taylor Barnard zárta a pontszerzők sorát.

Bár Rowland üres kézzel kényszerült távozni a második kínai futamról, továbbra is tetemes az előnye, hiszen 68 ponttal előzi meg a második Wehrleint, amikor már csak öt verseny van hátra.

A világbajnokság élmezőnye 11 verseny után: 1. Oliver Rowland (brit, Nissan) 171 pont, 2. Pascal Wehrlein (német, Porsche) 103, 3. António Félix da Costa (portugál, Porsche) 88, 4. Taylor Barnard (brit, McLaren) 86, 5. Jean-Éric Vergne (francia, DS Penske) 74, 6. Maximilian Günther (német, DS Penske) 71, 7. Nyck de Vries (holland, Mahindra) 56.