Kajak-kenu: körvonalazódik a magyar Eb-csapat

A kajakosokat irányító Tóth Dávid a Nemzeti Sportrádiónak nyilatkozva először Csikós Zsókáról beszélt, aki maratonon kezdte a szezont, majd a gyorsasági szakágban aratott sikereket, a lengyelországi versenyen pedig egy-egy arany- és ezüstérmet szerzett.

„Univerzális versenyző, szerintem ennél még jobb formát mutat majd az Európa-bajnokságon és a világbajnokságon. Szegeden enyhe megfázással küszködött, amiből mostanra sem tudott még teljesen felépülni, így bízom benne, hogy egészségesen még ennél is jobb tud majd lenni” – mondta a szolnoki versenyzőről a szakvezető, megerősítve, hogy Csikós csapattagsága már biztos.

A férfiak K-1 500 méteres száma a győztes Varga Ádám és a második Nádas Bence révén kettős magyar sikert hozott Poznanban. Tóth erről azt mondta, izgalmas csatát vívott a két kajakos, az 500 egyes pedig, bár nem szerepel az olimpiai programban, nagyon fontos szám a csapathajók tekintetében is. Hozzátette még, hogy az egyik négyes vezérevezőse, Opavszky Márk is betegen versenyzett Lengyelországban, az általa vezetett egység talán ezért nem volt olyan jó, mint Szegeden, ezzel együtt szerinte sikerült előrelépni a csapathajók tekintetében. Az Eb-n induló négyes összeállítása még kérdéses, az azonban biztos, hogy K-1 1000 méteren az olimpiai, világ- és Európa-bajnok Kopasz Bálint képviseli majd a magyar színeket Racicében és augusztusban, a milánói világbajnokságon is – mondta Tóth Dávid.

„Szegeden és Poznanban is rendkívül magabiztosan versenyzett, hasonló teljesítményt lehet tőle várni a világversenyeken is” – fogalmazott a kapitány, aki kiemelte a K-1 200 méteren ezüstérmes Csizmadia Kolost is, mint mondta, a formálódó új olimpiai kvalifikációs rendszerben felértékelődik a sprintszám is, Csizmadia pedig idén erre helyezi a hangsúlyt.

Tóth szerint a Kiss Blanka, Lucz Anna duó értékes bronzérmet szerzett a múlt hétvégén, a négyeseknél azonban hiányérzete volt, ebben a számban még alakítani kell az összeállításon.

A kontinensviadalig még három hét van hátra, az Eb-csapat várhatóan egy hét múlva lesz meg – hangzott el.

Ifjabb Foltán László, a kenusok szövetségi kapitánya a verseny zárószámaival kezdte értékelését, ahogy fogalmazott, az 5000 méteren győztes Csorba Zsófia és Adolf Balázs „bearanyozta a világkupa végét”.

A Malta-tavon három aranyérmet szerző Kiss Ágnes, Nagy Bianka párosról annyit mondott, hogy jó úton járnak, folyamatosan tanulnak, fejlődnek, s ez a sikerekben is megmutatkozik. Kiemelte még a C-1 500 méteren harmadik Fejes Dánielt, neki szerinte az az elsődleges feladata, hogy elhiggye, ott van a helye a nemzetközi elitben.

A kenusok kapitányának fejében is körvonalazódik már az Eb-csapat, mint mondta, a jövő hétfői versenysport bizottsági ülésre előterjeszti az összeállítást. Az elnökség várhatóan jövő szerdán dönt az indulókról.

A racicei rajtig kevés lesz az idő felkészülésre, de ahogy ifjabb Foltán László fogalmazott: az a feladat, hogy a versenyzők és edzőik jól építsék fel ezeket a heteket, hogy ott jó teljesítményt tudjanak majd leadni.